Anchieta é liberada para tráfego

O trecho de serra da pista sul, sentido litoral, da via Anchieta, acaba de ser liberado para tráfego. No momento há lentidão entre o km 50 e km 54, como reflexo do engavetamento que aconteceu no início da manhã na altura do km 54, em Cubatão.

O trecho de serra da pista norte, que normalmente opera no sentido Capital, teve o sentido invertido por conta do acidente e agora opera em direção ao litoral.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 5×3. Pista norte da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes fazem a descida da serra, enquanto a subida é possível pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.