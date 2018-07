Anchieta é liberada para tráfego

O trecho de serra da pista norte da via Anchieta foi liberado no inicio da tarde desta quarta-feira, 26. A rodovia ficou bloqueada desde as 4h, quando um caminhão que transportava engradados de cerveja e barris de chope pegou fogo no km 48. Não houve feridos.

Segundo a Ecovias, concessionária que administra a vida, o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) apresenta boas condições de tráfego e opera em esquema normal, 5×5.

Pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes fazem a descida da serra, enquanto a subida é possível pela pista norte da rodovia dos Imigrantes e pista norte da via Anchieta.