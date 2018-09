O Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego intenso e alguns pontos de lentidão. Na Cônego Domênico Rangoni há morosidade no sentido Cubatão, entre os km 260 e 263, em razão do excesso de veículo. Mais cedo, havia morosidade por conta de um acidente com uma carreta. Porém o veículo já foi retirado e não atrapalha mais o trânsitio. Na mesma estrada, no sentido Guarujá, o congestionamento é de 4 km, entre os km 272 e 268. Na pista sul da Anchieta, sentido litoral, há lentidão entre os km 54 e 55. A descida da serra pela Imigrantes continua com morosidade entre os km 40 e 43.