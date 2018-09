Anchieta tem 6 km de tráfego congestionado na divisa entre São Bernardo do Campo e São Paulo

Anchieta tem tráfego congestionado do km 16 ao km 10, sentido capital, na divisa entre São Bernardo do Campo e São Paulo, devido excesso de veículos. Ainda na Anchieta, trecho de serra sentido capital tem tráfego intenso, com vários pontos de parada, do km 55 ao km 40, devido excesso de veículos.

Permanece em vigor operação comboio pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. Tráfego está sendo represado nas praças de pedágios do km 31 do km 32, na altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral, devido visibilidade inferior a 100 metros, proporcionada pela neblina. Nessa operação, formações de cerca de 500 veículos fazem o trajeto de descida a cada meia hora, escoltadas por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária, até um trecho onde a visibilidade é melhor. A interligação segue fechada devido neblina.