A via Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento entre o Km 16 e Km 10, por excesso de veículos. Há lentidão também do Km 24 ao km 18. No sentido litoral, há lentidão entre o Km 59 e Km 60 e na chegada a Santos entre o Km 63 e Km 65.