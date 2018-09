Anchieta tem lentidão no sentido SP, entre kms 20 e 10

A Rodovia Anchieta registra congestionamento na chegada a São Paulo e em São Bernardo, no sentido capital, entre o km 20 e o km 10, devido ao excesso de veículos. Ainda no sentido capital, o tráfego é intenso em todo o trecho de serra, entre o km 55 e o km 40, com vários pontos de parada. No sentido contrário, há lentidão do km 59 ao km 60, também por excesso de veículos.

Pista sul da Imigrantes e Pista norte da Anchieta fazem o trajeto sentido São Paulo. A descida é possível apenas pela pista sul da Anchieta. Ao descer pela Imigrantes, logo após a praça de pedágio, o tráfego é desviado para a Anchieta, na altura do km 40.