O motorista que segue para a capital tem como opção usar a pista de descida da Imigrantes, que funciona em sentido invertido, com tráfego bom, e a pista norte da Anchieta, que apresenta lentidão no trecho de serra, do km 52 ao km 40. Para descida, a única opção é a pista sul da Anchieta, que tem tráfego carregado do km 31 ao km 55.