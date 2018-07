A Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão no sentido interior, do km 46 ao 50, como reflexo de um capotamento, e do km 25 ao 29, por causa de obras na pista.

A Rodovia Anhanguera tem lentidão também no sentido interior, do km 24 ao 25 e do km 104 ao 105, já na região de Campinas, por excesso de veículos.