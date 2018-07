Antes das 18h, São Paulo já tem mais de 120 km de lentidão

A cidade de São Paulo registrava 123 km de lentidão por volta das 17h50 desta sexta-feira, 15.

A Marginal Tietê era o pior trecho para o motorista, em ambos os sentidos. No sentido Ayrton Senna, havia 14 km de lentidão na pista expressa, do acesso à Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte do Tatuapé. Na pista local, a lentidão era da Ponte do Tatuapé até a Freguesia do Ó, e do acesso à Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte do Piqueri. Na pista central, o tráfego era lento da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde. No sentido Castelo Branco, os piores trechos eram a pista expressa, da Rua da Coroa até a Ponte Velha Fepasa; na local, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte do Piqueri; e na pista central, da Ponte do Limão até a Ponte Velha Fepasa.

O Corredor Norte-Sul também estava bastante complicados nos dois sentido. A Marginal Pinheiros estava congestionada principalmente no sentido Castelo. A Avenida dos Bandeirantes estava congestionada em quase toda sua extensão, no sentido Imigrantes. A Radial Leste tinha problemas no sentido bairro.

Entre as vias de menor extensão, estavam complicadas para o motorista a Avenida Nove de Julho, sentido centro, as avenidas João Dias e Ibirapuera, sentido bairro, e o início da Rodovia Raposo Tavares, na região do Butantã.