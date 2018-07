AO VIVO: Acompanhe a situação no trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

19h36 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,7 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Nova do Morumbi.

19h08 -A Avenida João Dias tem 1,1 km de lentidão, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h51 – A Avenida Interlagos tem 1,6 km de morosidade, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Avenida Antonio Gonçalves Viana.

18h44 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h11 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,1 km de retenção, sentido Imigrantes, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h10 – A faixa da direita da Anchieta foi liberada na altura do km 42 da Anchieta sentido São Paulo.

18h06 – Na Via Anchieta, o motorista enfrenta morosidade no sentido São Paulo, do km 45 ao km 42, devido a uma carreta quebrada sobre faixa da direita.

18h03 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego carregado do km 262 ao km 270, sentido Cubatão, por excesso de veículos.

17h51 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 2,5 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

17h40 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

17h03 – O tráfego e a visibilidade são bons em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

16h07 – O tráfego segue com lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 280 ao km 279, na região de Embu das Artes, devido a uma carreta com carga excedente. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem dificuldades, na tarde de hoje.

14h20 – A Via Anchieta tem tráfego lento do km 54 ao km 53, altura do trevo de Cubatão, sentido São Paulo. A subida da serra tanto pela Anchieta como pela Imigrantes tem o fluxo intenso, mas sem pontos de parada. As demais rodovias doSistema Anchieta-Imigrantes (SAI) registram boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

13h58 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, tem lentidão entre a Avenida Alcantara Machado e Rua Shuhei Uetsuka C. Furtado.

12h43 – Os dois sentidos da Rua Heitor Penteado registram lentidão. Na direção do Centro, congestionamento entre as Ruas Abegoaria e Pereira Leite e do outro lado entre as Ruas Cerro Cora e Rifaina.

12h36 – O motorista encontra ainda o tráfego congestionado na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, do km 70 ao km 67, em São Vicente, e do km 58 ao km 52, em Cubatão, por excesso de veículos. Na Padre Manoel da Nóbrega a lentidão continua do km 279 ao km 274, entre São Vicente e Cubatão.

A Rodovia Anchieta é a melhor opção de tráfego para subida da serra, já que tem o fluxo intenso em todo o trecho, mas sem pontos de parada. No sentido litoral, todas as rodovias, seguem com fluxo tranquilo. Demais rodovias do SAI tem boas condições de tráfego e visibilidade.

12h19 – São Paulo tem trânsito tranquilo, sem congestionamentos.

11h59 – A Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre a Avenida Mercúrio e Rua Vinte e Cinco de Março.

11h46 – Foi liberada a faixa da direita (4) no km 21 (região de Guarulhos) da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior. A interdição, que durou aproximadamente 25 minutos, ocorreu devido a uma colisão entre um veículo de passeio e uma moto. O acidente que aconteceu por volta das 11 horas, deixou uma vítima com ferimentos leves, que foi removida ao Hospital Geral de Guarulhos. O fluxo é bom nos dois sentidos da rodovia Ayrton Senna.

11h30 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, está congestionada entre Ruas Acre e Ulisses Cruz.

11h18 – A faixa da direita (4) no km 21 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, está bloqueada por conta de colisão entre um veículo de passeio e uma moto, que aconteceu por volta das 11 horas. Não há informação sobre vítima. Neste sentido, o tráfego é lento desde o km 19.

Em direção à Capital da rodovia Ayrton Senna e nos dois sentidos da Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é bom. Há boa visibilidade nas rodovias.

10h21 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, ainda tem lentidão entre a Alameda dos Tupiniquins e Rua Brasópolis.

10h18 – A Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido Capital do km 49 ao Km 43, altura de Cubatão, devido a uma carreta quebrada sobre a faixa da direita na altura do Km 43. O congestionamento continua na Rodovia dos Imigrantes, do km 59 ao km 51, altura de Cubatão, por reflexo de um acidente no Km 51. Colisão aconteceu por volta das 8h40, envolvendo quatro veículos, e não deixou vítimas. Houve interdição da faixa da esquerda. Não há mais bloqueio na pista.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

10h02 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro.

9h53 – Tráfego segue bom nos dois sentidos das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o fluxo permanece tranquilo em ambas as direções. Há boa visibilidade nas rodovias.

9h33 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 25 kms de lentidão. Zona oeste com 15 kms de filas.

9h32 – A rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, altura de Cubatão, tem tráfego lento do km 55 ao km 51, por reflexo de um acidente no Km 51. A colisão aconteceu por volta das 8h40, envolvendo quatro veículos e não deixou vítimas. Houve interdição da faixa da esquerda. Não há mais bloqueio na pista.

Liberada as faixas da direita no Km 12 da Imigrantes. Tráfego já foi normalizado no local. Interdição aconteceu por volta das 7h40 e não deixou vítimas. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

9h11 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com 7 kms de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Freguesia do Ó. São Paulo com 21 kms de filas. Zona oeste com 9 kms de lentidão.

8h49 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem trânsito lento entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Piqueri. São Paulo com 17 kms de filas. Zona oeste com 8 kms de lentidão.

8h37 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

8h20 – O motorista encontra tráfego bom ao longo de todo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos. A rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem movimento normal em ambas as direções. Há boa visibilidade nas rodovias.

8h19 – Um capotamento de veículo de passeio no Km 12 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, interdita as duas faixas da direita e causa lentidão do Km 13 ao Km 12. O acidente aconteceu por volta das 7h40 e não deixou vítimas. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h17 – A Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, está com a pista local congestionada da Ponte Nova Fepasa até a Rodovia Castello Branco. São Paulo com 6 kms de filas.

7h58 – O Corredor norte-sul registra lentidão no sentido Aeroporto, entre a Avenida do Estado e Praça Campo de Bagatelle. São Paulo com 6 kms de filas. Zonas sul e leste com 2 kms de lentidão cada.

7h41 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre o viaduto Santo Amaro e Avenida Miruna. São Paulo com 6 kms de trânsito lento. Zona sul com 4 kms de filas.

7h28 – Rodízio municipal de veículos continua suspenso até o dia 13.

7h18 – Radial Leste, sentido Centro, continua congestionada entre as Avenida Conselheiro Carrão e Vila Matilde. São Paulo com 6 kms de filas. Zona leste com 3 kms de lentidão.

7h00 – Radial Leste, sentido centro, com 2,5 quilômetros de lentidão entre as estações Carrão e Penha do Metrô.

6h30 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo segundo as concessionárias. Sistema Anchieta-Imigrantes voltou a operar no esquema 5 x 5.

5h25 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo segundo as concessionárias. Sistema Anchieta-Imigrantes deve voltar para o esquema 5 x 5 dentro de instantes.

1h30 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera ainda no esquema de subida 2 x 8, mas com apenas tráfego intenso, sem pontos de congestionamento. Neste período de feriado de Ano Novo, desceram para a Baixada Santista 519 mil veículos e haviam subido, até a 1 hora desta terça-feira, 497 mil.

1h23 – Congestionamento de mil metros, entre os quilômetros 271 e 270, região do pedágio, em Miracatu, na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt.

1h15 – Lentidão entre os quilômetros 295 e 292 da pista sentido capital da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Praia Grande. A expectativa é de que até as 2 horas tudo esteja normalizado.