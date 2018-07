Ao vivo: Acompanhe o movimento nas rodovias e na cidade de São Paulo neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h43 – A operação subida foi implantada no Sistema Anchieta-Imigrantes. Agora, as pistas da Rodovia dos Imigrantes e parte das faixas da Vian Anchieta server para retornar a São Paulo. Apenas duas faixas da Anchieta seguem para o litoral. O trânsito é bom nas rodovias.

17h30 – Um solapamento interdita as faixas 1 e 2 da Marginal do Pinheiros, na altura da Ponte Eusébio Matoso, sentido Rodovia Castelo Branco, em São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o buraco foi identificado por volta das 14h50 na pista expressa. A CET disse que uma equipe está no local para reparar o buraco. O trabalho pode levar até quatro dias para ser concluído.

15h46 – O tempo é chuvoso ao longo das rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt. As concessionárias responsáveis pelos trechos pedem que os usuários redobrem a atenção e reduzam a velocidade devido as pistas molhadas.

15h41 – O movimento de veículos segue tranquilo nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

13h22 – O tráfego é bom na região de semáforos pela Rodovia dos Imigrantes. Trânsito bom em todo o SAI.

12h07 – A concessionária Ecovias recomenda que os motoristas tenham cautela ao trafegar pelo trecho de serra do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). A visibilidade está prejudicada devido a neblina na região.