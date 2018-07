Ao vivo: Acompanhe o tráfego nas rodovias e na cidade de São Paulo nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h40 – A capital paulista tem 6 km de lentidão nesta noite.

20h24 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 1 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Tucumã até a Ponte Eusébio Matoso.

20h10 – A Radial Leste tem 1,8 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Rua Apucarana até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

19h55 – O tempo é chuvoso ao longo da Rodovia Fernão Dias. Por isso, a concessionária que administra a via orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade. A concessionária informa ainda que os horários de pico na rodovia no retorno à capital neste feriado são os seguintes: terça-feira, 15, das 15h às 23h, e quarta-feira, 16, das 6h às 12h.

19h52 – A Avenida Francisco Morato tem 1,2 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Caminho do Engenho até a Avenida Dr. Guilherme Dumont Villares.

19h25 – A Avenida Santo Amaro tem 1,3 km de lentidão, sentido bairro, da Rua da Paz até a Avenida Nove de Julho.

19h14 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 4,9 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Milton Rodrigues até a Ponte Freguesia do Ó.

19h13 – A Avenida Guido Caloi tem 1,7 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Dias até a Avenida Guarapiranga.

19h – A Avenida João Dias tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h55 – O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem tráfego intenso nos trechos de serra, mas sem pontos de parada. A concessionária opera no sistema 5×5, com cinco pistas no sentido capital e cinco no sentido litoral. A Ecovias informou que dos 307 mil veículos que desceram desde às 0h de sexta, 11, 198 mil já retornaram. A previsão é de trânsito intenso a partir das 10 horas de terça-feira, 15, feriado da Proclamação da República.

18h50 – Outro acidente causa congestionamento na pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes do km 141 ao 138, na região de Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. Por causa do acidente, uma faixa da pista no sentido capital paulista está interditada.

18h49 – Um acidente bloqueia a faixa 2 na altura do km 35 da Rodovia Castelo Branco, na região de Osasco, em São Paulo. A via tem congestionamento entre o km 34 e o km 28, na pista expressa, sentido capital.

18h21 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar até a Avenida Pedroso de Morais.

18h10 – A pista central da Marginal do Tietê registra 2,4 km congestionamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Limão até a Ponte Freguesia do Ó.

17h56 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

17h35 – O Corredor Norte-Sul tem 1,6 km de fluxo moroso, sentido Santana, do Viaduto Pedroso até a Praça da Bandeira.

17h28 – O tráfego é intenso no sentido São Paulo, no trecho de serra, das rodovias do Imigrantes e Anchieta, devido excesso de veículos.

16h53 – A Avenida do Estado tem 2,9 km de tráfego intenso, sentido Ipiranga, da Marginal do Tietê até a Avenida Mercúrio.

16h35 – A cidade tem 33 km de vias congestionadas nesta tarde. A região central tem 11 km desse total.

15h54 – A pista expressa da Avenida Salim Farah Maluf tem 3,2 km de congestionamento, sentido Marginal, da Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello até a Avenida Regente Feijó.

15h46 – A Rua da Consolação tem 1,2 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Dona Antônia até a Rua Maceió.

15h36 – A faixa 1 da pista sentido Belo Horizonte da Rodovia Fernão Dias está bloqueada no km 34,4, na região de Atibaia, devido a um acidente. O tráfego segue com retenção de seis quilômetros, do km 28,4 ao km 34,4, pelas faixas 2, 3 e acostamento. Equipes da Concessionária trabalham na remoção dos veículos e liberação total da via.

O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas. A Concessionária informa ainda que os horários de pico na rodovia, para quem retorna a capital neste feriado prolongado são: amanhã, das 15h às 23h, e quarta-feira, das 6h às 12h

14h54 – A CET recomenda aos motoristas que evitem trafegar pela Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, na pista expressa, devido obras antes da Ponte Eusébio Matoso.

14h46 – A Avenida Rangel Pestana registra 1,6 km de morosidade, da Rua Dr. Ricardo Gonçalves até a Rua da Figueira.

14h26 – A cidade tem um ponto de alagamento intransitável na Rua Romão Gomes, com a Avenida Valdemar Ferreira.

14h15 – A pista local da Marginal do Tietê tem 3 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Cruzeiro do Sul.

13h49 – A Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre as Avenida Trinta e Um de Março e Pacheco e Chaves.

13h21 – O Corredor Norte-Sul, sentido Santana, com 6 kms de congestionamento entre a Praça da Bandeira e Rua Borges Lagoa.

13h19 – São Paulo com 42 kms de filas, bem acima da média para o período.

13h13 – A pista local da Marginal do Tietê registra congestionamento nos dois sentidos. Na direção da Castelo Branco, entre a Ponte Cruzeiro do Sul e Hospital Vila Maria. Do outro lado, entre as Pontes Cruzeiro do Sul e Limão.

12h33 – Tráfego normal no sistema Anhanguera-Bandeirantes.

12h31 – Tráfego intenso e fluindo bem na serra das rodovias dos Imigrantes e Anchieta, sentido SP, devido excesso de veículos.

12h30 – A Avenida do Estado, sentido Santana, tem congestionamento entre as Avenidas Trinta e Um de Março e Pacheco e Chaves.

12h17 – Tráfego congestionado entre os kms 214 e 211 na Rodovia Rio-Santos, sentido São Paulo.

12h16 – Acidente no km 71 da Rodovia dos Tamoios provoca lentidão na pista sentido São Paulo.

11h49 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Penha, congestionada entre as Pontes Cruzeiro do Sul e Limão.

11h38 – Aumenta para 5 kms o congestionamento no Corredor Norte-Sul, sentido Santana, entre a Praça da Bandeira e Rua Euclides Figueiredo.

11h37 – São Paulo registra 24 kms de lentidão.

11h08 – O sentido Santana do Corredor norte-sul tem lentidão entre a Praça da Bandeira e Viaduto Beneficência Portuguesa.

10h09 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, congestionada entre as Pontes Eusébio Matoso e Cidade Jardim. São Paulo com 8 km de filas.

9h54 – Tráfego bom no sistema Anchieta-Imigrantes. Previsão de tráfego intenso a partir das 10h de amanhã.

9h32 – A Avenida Interlagos, sentido Centro, congestionada entre as avenidas Yervant Kissajikian e Sabará. São Paulo com 6 kms de lentidão.

9h02 – A Avenida Professor Francisco Morato, sentido Centro, tem tráfego lento etnre as Ruas Jorge João Saad e Taborda. São Paulo com 6 kms de filas, metade delas na zona oeste.

8h50 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul tem lentidão entre a Avenida do Estado e Praça Campo de Bagatelle. São Paulo com 6 kms de filas.

8h05 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre a Rua Tucumã e Ponte Ary Torres. São Paulo com 7 kms. Zona norte com 3 kms de filas.

7h45 – O Elevado Arthur da Costa e Silva, sentido Penha, tem lentidão entre as Ruas Ana Cintra e Padre Péricles. São Paulo com 7 kms de filas, divididos por todas as regiões da cidade.

7h34 – Um buraco na Marginal do Pinheiros continua interditando as faixas 1 e 2 da pista expressa, no sentido Castelo Branco, perto da Ponte Eusébio Matoso. O trabalho pode levar até 3 dias para ser concluído.

7h30 – Um acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, sentido São Paulo, deixa interdição em uma das faixas da pista lateral e uma da pista expressa. Duas carretas, dois carros e uma moto se envolveram no acidente, deixando um ferido leve, que foi levado para o Hospital Geral de Guarulhos. Por conta da colisão, há congestionamento de 5 kms na pista lateral e 2 km na pista expressa.

7h27 – A cidade tem um ponto de alagamento na região central, na Rua Conselheiro Furtado.

7h23 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, apresentam congestionamento entre a Ponte Cruzeiro do Sul e Hospital Vila Maria. São Paulo com 7 kms de tráfego lento. Zona leste com 6 kms de filas.

7h11 – São Paulo tem 5 kms de lentidão, pior situação na zona leste, com 4 kms de filas.

7h10 – O rodízio municipal de veículos está ssuspenso nesta segunda-feira.