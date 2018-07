Ao vivo: Acompanhe o trânsito de São Paulo nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

21h20 – A Avenida República do Líbano registra 1,3 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Colatino Marques até a Rua Inhambu.

20h27 – O Túnel Ayrton Senna II apresenta 1,8 km de retenção, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

20h10 – A Avenida Washington Luís registra 2 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Pirandello até a Praça Pedro Chaves.

20h00 – Trânsito melhora e cidade registra 68 km de lentidão.

19h49 – A Avenida do Estado tem 2,3 km de tráfego intenso, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Avenida Cruzeiro do Sul.

19h39 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem tráfego intenso no sentido Pinheiros, da Avenida Santo Amaro até a Marginal Pinheiros.

19h37 – A Avenida Rebouças está congestionada da Avenida Dr. Arnaldo até a Pedroso de Morais, no sentido bairro.

19h26 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

19h08 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem lentidão da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica, no sentido Interlagos.

19h05 – Um acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou uma vítima e interditou a faixa da direita da Avenida Paulista, sentido Consolação. A via está totalmente congestionada nos dois sentidos.

18h56 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h50 – A Radial Leste tem 3,8 km de tráfego intenso, na pista expressa, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

18h45 – O Corredor Norte-Sul tem tráfego intenso no sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

18h43 – A pista expressa da Marginal Tietê tem lentidão no sentido Castelo Branco, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte Freguesia do Ó.

18h36 – São Paulo apresenta 100 km de vias congestionadas nesta noite, segundo dados da CET.

18h35 – A Avenida dos Bandeirantes registra 6,9 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h21 – A Avenida Paulista está totalmente congestionada nos dois sentidos.

18h19 – A pista local da Marginal Pinheiros apresenta tráfego carregado da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso, no sentido Castelo.

18h16 – A cidade de São Paulo registra 91 km de vias congestionadas. Só na zona sul há 28 km de retenção.

18h11 – A Avenida João Dias registra 3,6 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h40 – A pista expressa da Marginal Tietê tem tráfego lento da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Velha Fepasa. Na local, há lentidão do Arco da Sabesp até a Ponte da Casa Verde.

17h38 – A Ligação Leste-Oeste está congestionada no sentido Penha, da Rua Augusta até a Radial Leste.

17h20 – A via Anchieta registra tráfego lento no sentido litoral, do km 59 ao km 65, por excesso de veículos.

17h17 – Um caminhão tombou na altura do km 79 da Rodovia Fernão Dias por volta das 16h30. O trânsito flui apenas por uma faixa da via, sentido Belo Horizonte. Há cerca de 2 km de lentidão no local.

17h00 - O Corredor Norte-Sul tem 3 km de trânsito carregado, nos dois sentidos, do Viaduto Santa Generosa até a Praça da Bandeira.

16h34 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Dr. Roberto Feijó.

16h31 – A pista expressa da Marginal Tietê já foi liberada após o engavetamento, mas segue com 9,3 km de lentidão no sentido Castelo Branco, desde o Hospital Vila Maria. As pistas local e central também registram lentidão.

15h00 – O engavetamento na Marginal Tietê deixou três feridos e interditou totalmente a pista expressa, sentido Castelo Branco. Há lentidão por 8 km, da Ponte do Tatuapé até o local do acidente. Na pista local, o tráfego também é ruim, com quase 7 km de lentidão.

14h03 – Um engavetamento na Marginal Tietê deixa o trânsito lento na pista expressa, sentido Castelo Branco, da Rua da Coroa até a Ponte do Limão. A pista local não é alternativa para o motorista.

13h37 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes do Limão e Cruzeiro do Sul.

12h22 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem tráfego lento entre o Viaduto Aricanduva e Rua Benedita de Paula Coelho.

11h23- Finalizada a operação Comboio sentido litoral na Rodovia Anchieta. Todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego e boa visibilidade.

10h58 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem congestionamento entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco.

10h22 – Implantada operação comboio sentido litoral às 10h10 na Rodovia Anchieta, devido à visibilidade inferior a 100 metros, proporcionada pela neblina no trecho de serra. Tráfego está sendo represado nas praças de pedágio do Km 31, da Anchieta. Nessa operação, formações de cerca de 500 veículos fazem o trajeto de descida a cada meia hora, escoltadas por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária, até um trecho onde a visibilidade é melhor. Por medida de segurança, os caminhões sobem a serra somente pela via Anchieta e a interligação entre Imigrantes e Anchieta, na altura do km 40, está fechada.

9h46 – A Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.

9h42 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, registra lentidão entre as Pontes da Rodovia Castelo Branco e Piqueri.

9h07 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros acumula 16 kms de congestionamento, em dois trechos, um deles entre as Pontes Transamérica e Eusébio Matoso e outro entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco.

9h04 – Congestionamento chega a 104 kms em São Paulo, a maioria na zona sul, com 43 kms.

8h51 – O tráfego segue com 16 kms de retenção, do km 298 ao km 282, da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre as regiões de Itapecerica da Serra e Embu das Artes, reflexo de uma colisão entre três caminhões, no km 282,2. Os veículos já foram removidos e a pista está liberada.

8h26 – A chegada a São Paulo tem tráfego lento pela Rodovia Anchieta do Km 20 ao Km 18 e do Km 13 ao Km 10 e pela Imigrantes do Km 16 ao Km 15. Lentidão também na chegada a Santos pela Anchieta, do Km 59 ao Km 60. Motivo é o excesso de veículos.

8h25 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, registra tráfego carregado entre as Pontes Transamérica e Morumbi.

8h14 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul registra lentidão entre a Rua Curitiba e Praça da Bandeira.

7h57 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com tráfego lento entre Pontes Transamérica e Morumbi.

7h36 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Doria.

7h35 – Congestionamento em São Paulo é de 53 kms.

7h23 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

7h05 – A Radial Leste, sentido Centro, trem tráfego lento entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.