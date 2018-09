Ao vivo: Acompanhe o trânsito de São Paulo nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @estadao.

12h46 – A lentidão permanece na Rodovia Anchieta, na chegada à São Paulo, do Km 15 ao Km 10. Motivo é o excesso de veículos.

12h42 – A Rua das Juntas Provisórias, sentido Ipiranga, tem tráfego lento entre a Avenida Escola de Engenharia Mackenzie e Rua Lucas Obes.

11h56 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, tem tráfego carregado entre Ruas Oscar Freire e Joaquim Antunes.

11h54 – Congestionamento em São Paulo é de 6 kms.

11h13 – O tráfego segue sem restrições em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (São Paulo e Belo Horizonte).

10h50 – O trecho urbano da Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem congestionamento entre as Ruas Alvarenga e Benjamim Mansur.

10h27 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, registra tráfego carregado entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Doria.

9h51 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê acumula mais de 8 km de lentidão entre as Pontes da Castelo Branco e Julio de Mesquita Neto.

9h30 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, registra lentidão de 10 kms, entre Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco.

9h20 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem tráfego lento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Água Espraiada.

9h13 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com tráfego lento em 7 kms entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Freguesia do Ó.

8h45 – Tráfego é lento entre o km 21 e 16 (região entre Guarulhos e São Paulo), da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, sentido Interior, por excesso de veículos. Nos demais trechos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto o tráfego flui bem.

8h40 – O tráfego segue com 6 kms de retenção, do km 288 ao km 282, da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre as regiões de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, reflexo de um atropelamento. A pista já está liberada.

8h38 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego lento entre as Pontes Cidade Universitária e Alexandre Mackenzie.

8h27 – O Corredor Norte-Sul registra lentidão no sentido Santana, entre Rua Marcondes Salgado e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h19 – A Rodovia Anchieta tem tráfego lento, sentido São Paulo, do Km 20 ao Km 18 e do Km 13 ao Km 10, devido a excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego.

8h08 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra lentidão de 6 kms entre Rua Borges Lagoa e Praça da Bandeira.

7h45 – A Radial Leste, sentido Centro, com tráfego lento entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém.

7h17 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

7h07 – Congestionamento na cidade é de 23 kms.

6h48 – Agora são 5 km de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o Metrô Vila Matilde e a Ligação Leste-Oeste.

6h45 – Pista sentido Perus (Rodovia dos Bandeirantes) do trecho oeste do Rodoanel com dois pontos de lentidão: entre os quilômetros 24 e 23, em razão de um acidente – pista já liberada -, e entre os quilômetros 18 e 16, por causa do excesso de veículos.

6h33 – São 2 km de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o trecho 600 metros após o Metrô Penha e a chegada à Ligação Leste-Oeste.

6h32- Lentidão de cerca de 3 mil metros nas pistas lateral e expressa da Rodovia Anchieta no sentido capital a partir do quilômetro 13, no limite entre São Paulo e São Bernardo do Campo.

6h28 – Congestionamento de 3 mil metros na pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias entre os quilômetros 58 e 61, em Mairiporã, na Grande SP, em razão do bloqueio da faixa da direita e do acostamento causado por uma colisão traseira entre duas carretas.

6h11 – O motorista encontra lentidão de mais de 1 km na pista lateral da Rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo a partir do quilômetro 221, em Guarulhos.

6h08 – Congestionamento em vários pontos da pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 21, em Cotia, e 10, na chegada à cidade de São Paulo, em razão do excesso de veículos.