Ao vivo: Acompanhe o trânsito de São Paulo neste domingo

16h10 – Motorista encontra trágefo bom nos dois sentidos da rodovia Fernão Dias.

15h37 – A faixa da direita da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está bloqueada no km 554,5, na região de Barra do Turvo, devido a um automóvel com pane mecânica. O tráfego segue com retenção de dois quilômetros, do km 556,5 ao km 554,5, pela faixa da esquerda. A concessionária que administra a rodovia orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

14h25 – A avenida Interlagos tem trânsito lento no sentido bairro entre as Nações Unidas e a Sabara.

13h20 – O motorista encontra lentidão na avenida Rebouças no sentido bairro desde o início do túnel Fernando Vieira de Mello Túnel até a ponte Eusébio Matoso.

12h50 – A Avenina Júlio Bueno, Zona Norte de São Paulo, está bloqueada na altura do número 2480 no sentido centro devido a um acidente ocorrido nesta manhã. Segundo a CET, o desvio é feito no sentido contrário da avenida. Não não congestionamento no local.

12h30 – A interligação entre a Anchieta e a Imigrantes foi bloqueada nesta manhã no planalto, altura do km 40, devido a baixa visibilidade no local.

12h15 – O motorista que utiliza o Sistema Anchieta-Imigrantes deve ter cuidado na região da serra. Segundo a Ecovias, há neblica em alguns trechos da estrada, mas a visibilidade é superior a 300 metros.

10h25 – Tráfego tranquilo na cidade.