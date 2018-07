AO VIVO: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h40 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Nova Fepasa.

21h32 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,1 km de morosidade, sentido Imigrantes, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

20h26 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 2,3 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

20h23 – A capital tem 38 km de vias congestionadas nesta noite.

20h20 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, do Viaduto Santo Amaro até a Rua João Carlos Mallet.

19h55 – A Rua Teodoro Sampaio tem 1,3 km de morosidade, da Avenida Doutor Arnaldo até a Rua Cônego Eugênio Leite.

19h40 – A cidade tem 98 km de lentidão nesta noite.

19h27 – A Avenida Washington Luís registra 2,5 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

19h17 – A pista local da Marginal do Tietê tem 7,5 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Tatuapé.

19h11 – A Avenida Nove de Julho tem 2,8 km de morosidade, sentido bairro, da Praça da Bandeira até a Alameda Franca.

19h05 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,9 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h55 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,8 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Nova do Morumbi.

18h45 – A Rodovia Castelo Branco tem morosidade na pista expressa, sentido capital, do km 29 ao km 32, no trecho Barueri – Itapevi.

18h40 – A Avenida Washington Luís tem 2 km de trânsito moroso, sentido bairro, da Rua Pirandello até a Praça Pedro Chaves.

18h36 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h34 – A chegada a Santos pela Via Anchieta tem tráfego congestionado do km 64 ao km 65, devido excesso de veículos. Ainda na Anchieta, há lentidão no km 16 pela pista marginal, sentido litoral, devido excesso de veículos na alça de acesso ao bairro. Pela Cônego Domênico Rangoni há congestionamento do km 267 ao km 270 sentido Cubatão.

18h26 – A cidade tem 142 km de vias congestionadas, sendo que 62 km desse total está concentrado na zona sul.

18h13 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,6 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

18h08 – O motorista enfrenta 4 km de retenção na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

18h05 – A Avenida Santo Amaro registra 2,4 km de trânsito lento, sentido bairro, da Praça Dom Gastão Liberal Pinto até a Rua Vahia de Abreu.

18h03 – A capital paulista tem 124 km de congestionamento. A via com maior índice de lentidão é o Corredor Norte-Sul com 8,7 km de morosidade, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h58 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 7,7 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Rua Azurita.

17h55 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,6 km de tráfego moroso, sentido centro, da Rua Ana Catharina Randi até a Rua Vieira de Morais.

17h48 – A Radial Leste tem 1,8 km de retenção, sentido bairro, da Rua Apucarana até o Viaduto Alberto Badra.

17h46 – A Rua da Consolação apresenta 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h40 – A cidade tem 113 km de vias congestionadas.

17h26 – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros registra 3,2 km de engarrafamento, no sentido Rodovia Castelo Branco, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

17h20 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 3,4 km de congestionamento, sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Rua Eugene Boudin.

17h17 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 11 ao 14, em direção ao interior, por excesso de veículos. No sentido São Paulo, o tráfego segue normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o motorista encontra tráfego normal nos dois sentidos.

17h15 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h10 – A pista expressa da Marginal Tietê tem 7,7 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Rua Azurita.

16h52 – O Elevado Costa e Silva tem 2,2 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

16h44 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,9 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

16h40 – O Corredor Norte-Sul tem 3 km de retenção, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Santa Generosa.

16h10 – A Avenida dos Bandeirantes está congestionada no sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara ao Viaduto Santo Amaro, e no sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até a Rua Antônio de Macedo Soares.

15h15 – A Marginal Tietê tem 4,7 km de tráfego intenso no sentido Ayrton Senna, entre as pontes dos Remédios e Piqueri.

15h13 – A Avenida Vereador José Diniz tem lentidão no sentido centro, da Rua Ana Catharina Randi até a Avenida dos Bandeirantes.

13h02 – A Radial Leste, sentido Bairro, congestionada entre Avenida Álvaro Ramos e Rua Wandenkolk.

12h46 – Anchieta congestionada sentido litoral entre o km 40 e o km 46, devido acidente ocorrido ao meio dia, envolvendo dois caminhões e dois carros. Não foram registradas vítimas com ferimentos no acidente. Faixa da esquerda chegou a ser interditada no km 46, e voltou a ser liberada às 12h30. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem.

12h30 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Água Espraiada.

12h01 – As pistas central, expressa e local da Marginal do Tietê registram congestionamento entre as Pontes Julio de Mesquita Neto e Casa Verde.

11h21 – As pistas expressa e central da Marginal do Tietê, sentido Lapa, congestionadas entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó.

10h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra trânsito carregado entre as Pontes Castelo Branco e Piqueri, sentido Lapa.

9h45 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem trânsito intenso entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 77 kms de filas. Zona sul com 40 kms de trânsito lento.

9h08 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem congestionamento entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 79 kms de lentidão. Zona sul com 36 kms de filas.

9h00 – Motorista encontra tráfego lento do km 29 ao 27 (região de Guarulhos) da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, por excesso de veículos e reflexo de engavetamento que bloqueou a faixa da esquerda no km 27, por cerca de 10 minutos. O acidente não deixou vítima. O trânsito está lento do 25 ao 20 (região de Guarulhos) devido ao grande número de veículos.

8h29 – A Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem lentidão do km 24 ao Km 18, altura de São Bernardo do Campo, por reflexo de um acidente que aconteceu fora do trecho de concessão.

8h19 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, congestionada entre as Ruas Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 66 kms de filas. Zona sul com 30 kms de lentidão.

7h58 – O Corredor norte-sul registra lentidão nos dois sentidos. Na direção de Santana, entre a Rua Borges Lagoa e Avenida Miruna e do outro lado entre a Praça da Bandeira e Rua Ribeiro de Lima. São Paulo com 47 kms de trânsito lento. Zona sul com 20 kms de filas.

7h39 – O sentido Santana do Corredor norte-sul registra lentidão entre Rua Borges Lagoa e Avenida Miruna. São Paulo com 27 kms de filas. Zona sul com 9 kms de congestionamento.

7h29 – A Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Pinhalzinho e Bernardino Brito F. de Carvalho. São Paulo com 24 kms de lentidão. Zona sul com 8 kms de filas.

7h08 – O complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, tem trânsito carregado entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e Rua Boqueirão. São Paulo com 14 kms de filas. Zonas norte e leste com 4 kms de lentidão cada.

6h55 – Duas faixas da pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton, sob a Ponte do Tatuapé, bloqueadas em razão de danos causados por um caminhão com excesso de altura. Reparos estão sendo feitos na ponte. Tráfego sobre a ponte está totalmente liberado.

0h20 – O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2, Operação Carreta, com a pista norte da Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de cargas especiais, até as 5 horas.

0h11 – Congestionamento de 8 mil metros na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 341 e 349, na Serra do Cafezal, em Miracatu, Vale do Ribeira, em razão do estreitamento da pista em vários trechos e do tráfego de carretas com excesso de peso.

0h01 – Congestionamento de 1 quilômetro na pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra a partir do quilômetro 63, em Guaratinguetá, Vale do Paraíba, em razão de uma faixa bloqueada no quilômetro 64. Neste local, há obras de alargamento da pista. Um veículo de passeio acabou invadindo a área bloqueada, ficando preso na ponte. Não houve vítimas. O acidente ocorreu às 22h45 de ontem, quinta-feira, 17.