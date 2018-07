AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira:

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

21h27 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso registra 1,1 km de morosidade, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Avenida Brasil.

20h35 – A Avenida Washington Luís tem 3,1 km de lentidão, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a Praça Pedro Chaves.

19h50 – O Corredor Norte/Sul tem 5,7 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até a Praça do Ipê.

19h30 – A capital tem 52 km de engarrafamento nesta noite.

19h21 – A Avenida Interlagos tem 1,3 km de trânsito congestionado, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Avenida Yervant Kissajikian.

19h15 – A Avenida Paulista tem 1,9 km de lentidão, sentido Paraíso, da Rua da Consolação até a Avenida Brigadeiro Luis Antonio.

19h05 – A Avenida João Dias está congestionada no sentido bairro, entre as avenidas João Carlos da Silva Borges e Alberto Augusto Alves.

19h03 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso, no sentido Praia Grande, do km 63 ao km 65, devido excesso de veículos.

19h02 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,3 km de lentidão, sentido Ibirapuera, do Túnel Sebastião Camargo até a Rua Bandeira Paulista.

18h59 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h56 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,7 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

18h50 – A Avenida João Dias tem 2,3 km de engarrafamento, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h35 – A pista expressa da Marginal Tietê tem 13 km de congestionamento da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Aricanduva.

18h34 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte do Morumbi.

18h27 – A Avenida Washington Luís tem 2,5 km de tráfego carregado, sentido bairro, da Avenida Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

18h23 – A Rodovia Castelo Branco tem morosidade do km 24 ao 23, no sentido capital, em Osasco, na pista expressa.

18h19 – A cidade registra 77 km de vias congestionadas. O centro tem 24 km de lentidão e a zona sul registra 21 km.

18h10 – O Corredor Norte-Sul registra 8,6 km de congestionamento no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. No sentido Santana, há congestionamento do Viaduto Santa Generosa até a Avenida do Estado.

18h08 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de lentidão no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

18h07 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, com pontos de parada, do km 11 ao 17, sentido interior, por conta do excesso de veículos. No sentido capital e na rodovia Carvalho Pinto o tráfego é bom.

18h02 – A Avenida do Estado tem 1,5 km de fluxo intenso, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Rua São Caetano.

17h53 – A Rua da Consolação tem 2 km de trânsito intenso, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso da Ligação Leste-Oeste.

17h50 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

17h40 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso registra 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da passarela do Hospital das Clínicas até o Túnel Maria Carolina.

17h33 – A Avenida Ibirapuera concentra 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h25 – O Elevado Costa e Silva registra 2,7 km de fluxo moroso, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h22 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17h17 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 5,4 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte da Casa Verde.

17h14 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad.

16h51 – A pista expressa da Marginal Tietê tem 5,4 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, entre as pontes Piqueri e Casa Verde. A pista local não é opção para o motorista.

16h50 – A Avenida Ibirapuera está congestionada por 2,4 km no sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

16h49 – A Rua da Consolação tem tráfego carregado no sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

16h48 – A Avenida Paulista registra morosidade no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide.

16h06 – A Avenida Nove de Julho tem congestionamento no sentido centro, entre as ruas Urimonduba e Estados Unidos. No sentido bairro, a lentidão se estende da Estados Unidos até a Avenida São Gabriel.

15h47 – A cidade tem 24 km de lentidão. O pior trecho é a Ligação Leste-Oeste, com 2,6 km de tráfego intenso no sentido Lapa, da Radial Leste até a Rua Santo Antônio.

15h45 – O Corredor Norte-Sul está congestionado no sentido aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Cebolinha.

14h36 – A pista central da Marginal Tietê registra 6,3 km de morosidade no sentido Castelo, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte dos Remédios. No sentido Ayrton Senna, a pista expressa tem lentidão da Ponte da Casa Verde à Rua Azurita.

14h33 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem tráfego lento no sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Brasil.

13h51 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionada entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado.

13h37 – A Rua da Consolação, sentido Bairro, congestionada entre a Avenida Paulista e Rua Maria Antonia.

12h57 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê tem dois trechos congestionados, um na pista local entre as Pontes dos Remédios e Nova Fepasa e outro na pista expressa entre a Rua Azurita e Ponte das Bandeiras.

12h43 – A Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, tem lentidão entre as Ruas Manilha e Serra de Botucatu.

12h06 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Piratininga e Metrô Belém.

11h57 – Congestionamento do Km 50 ao Km 51 da Rodovia Imigrantes, sentido São Paulo, trecho de serra, por reflexo de um acidente. Colisão aconteceu no interior do túnel 9 e chegou a interditar uma faixa. A pista já foi liberada e não houve vítimas.

11h56 – Foram liberadas as faixas da esquerda (1 e 2) no km 18 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital. O trecho ficou interditado, por cerca de 40 minutos, devido a um engavetamento que envolveu dois veículos de passeio e um utilitário. O acidente deixou uma vítima com ferimentos leves. O tráfego é lento do 23 ao 18 (região entre Guarulhos e São Paulo), por reflexo do engavetamento.

11h48 – Faixas da esquerda (1 e 2) do km 18 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, estão bloqueadas por conta de um engavetamento que envolveu dois veículos de passeio e um utilitário. O tráfego é lento do 21 ao 18 (região entre Guarulhos e São Paulo).

No sentido Interior da Rodovia Ayrton Senna e nos dois sentidos das rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego é normal.

11h29 – O tráfego segue com 5 kms de retenção, do km 57 ao km 62 da pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã, devido a obras de fresagem no km 62, que restringem a faixa 2 e acostamento. Na pista Norte (sentido Belo Horizonte), há retenção entre o km 70 e o km 67, na região de Mairiporã, também devido a obras de fresagem, no km 67. A faixa 3 e o acostamento estão bloqueados e o fluxo de veículos segue pelas faixas 1 e 2.

10h40 – Manifestação na pista marginal da Rodovia Anchieta sentido capital foi finalizada e o trecho na altura de São Bernardo do Campo já está totalmente liberado para tráfego. Ainda há lentidão do km 25 ao km 20 pela pista central sentido São Paulo, por reflexo da interdição. Pista sul da Anchieta está bloqueada no trecho de serra, entre o Km 40 e Km 55, devido a obras.

10h23 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre a Rua Brazelisa Alves de Carvalho e Ponte Julio de Mesquita Neto.

9h52 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo tem 55 kms de lentidão. Zona sul com 23 kms de filas.

9h24 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem trânsito intenso entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 75 kms de lentidão. Zona sul com 31 kms de filas.

8h44 – Manifestação no km 23 da Rodovia Anchieta, altura de São Bernardo do Campo, sentido São Paulo causa o bloqueio da pista marginal, entre o Km 23 e o Km 22. Os veículos seguem pela pista central, com lentidão do Km 24 ao Km 23 e congestionado no acesso ao bairro do local. Viaturas da Ecovias e da Polícia Militar acompanham os manifestantes e organizam o tráfego.

Chegada a São Paulo tem tráfego lento pela Anchieta, do Km 13 ao km 10, devido a excesso de veículos. Pista sul da Anchieta está bloqueada no trecho de serra, entre o Km 40 e Km 55, devido a obras.

8h44 – Motorista encontra tráfego intenso na Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, do km 23 ao 20 (região entre Guarulhos e São Paulo), e no sentido Interior, o tráfego está lento do km 15 ao 19 (região entre São Paulo e Guarulhos), ambos os trechos por excesso de veículos

Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego é lento no sentido aeroporto. Em direção contrária, o fluxo é normal.

Na Rodovia Carvalho Pinto o movimento é bom nos dois sentidos.

8h39 – O tráfego é intenso do km 292 ao km 290 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região Itapecerica da Serra, reflexo de um acidente envolvendo uma carreta, no km 290. O veículo já foi removido e a pista está liberada.

8h32 – A pista marginal da Rodovia Anchieta está interdita na altura do km 23, sentido São Paulo, para a passagem de manifestantes que fazem passeata pela rodovia. O tráfego segue pela outra pista, no mesmo sentido. Segundo a concessionária Ecovias, não há lentidão no local.

8h10 – Os dois sentidos da Marginal do Tietê registram trânsito carregado. Na direção da Lapa, as pistas expressa e local têm lentidão entre as Pontes Nova Fepasa e Freguesia do Ó e do outro lado a pista local está congestionada entre a Rua Brazelisa Alves de Carvalho e Ponte Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 60 kms de filas. Zona sul com 24 kms de trânsito lento.

7h51 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre a Ponte Américo Brasiliense e Rua José Maria. São Paulo com 50 kms de filas. Zona sul com 20 kms de lentidão.

7h43 – O sentido Marginal da Avenida Aricanduva está totalmente fechado na altura do número 2.640, devido a uma ocorrência policial. O desvio é feito pela Rua Alumínio, Rua Juno e Rua Manilha.

7h23 – A faixa da esquerda do km 290 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região Itapecerica da Serra, está bloqueada, devido a uma carreta que saiu de pista. O tráfego segue com 4 kms de retenção, do km 294 ao km 290, pela faixa da direita.

7h14 – Radial Leste congestionada no sentido Centro entre a Rua Pinhalzinho e Metrô Vila Matilde. São Paulo com 23 kms de filas. Zona sul com 9 kms de lentidão.

6h58 – Pista sentido capital da Rodovia dos Bandeirantes congestionada entre os quilômetros 18 e 13 (trecho paulistano)

6h50 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, com dois trechos congestionados: entre os km 107 e 104 (Campinas) e entre km 14 e 11 (chegada à capital)

6h45 – A capital paulista amanheceu, nesta quarta-feira, 30, com 31 semáforos desligados ou embandeirados (no amarelo piscante), reflexo da chuva que atingiu boa parte da cidade no final da tarde de terça-feira, 29. Entre as principais vias com problemas nos semáforos estão as avenidas Sapopemba (zona leste), Engenheiro Caetano Álvares (zona norte), Marechal Tito (zona leste), Juntas Provisórias (zona sul), Professor Abraão de Moraes (zona sul), Nova Cantareira (zona norte), Ragueb Chohfi (zona leste), Brasil (zona sul), Raimundo Pereira de Magalhães (zona oeste) e Washington Luís (zona sul).

4h33 – Tombamento de caminhão bloqueia por completo desde as 4h10 a pista sentido capital da Rodovia Anhanguera no quilômetro 144, em Limeira, interior paulista. Há congestionamento em ambos os sentidos. A concessionária Autoban ainda não tem mais detalhes.

3h40 – A partir das 4h30, o trecho de serra da pista sul da Anchieta será fechada para obras, até as 16h30. A norte (originalmente utilizada na subida da serra) será utilizada na descida, deixando o Sistema Anchieta-Imigrantes no esquema 5 x 3 operacional.

3h30 – Ambas as pistas da Rodovia Régis Bittencourt foram totalmente liberadas às 2 horas no quilômetro 364, porém, às 3h3o, o congestionamento era de 6 mil metros no sentido Curitiba e de 10 mil metros no sentido São Paulo.

1h30 – Ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt estão bloqueados desde à 0h45 no quilômetro 364, em Miracatu, trecho inicial da Serra do Cafezal para quem trafega em direção à capital paulista, em razão do tombamento de uma carreta biarticulada carregada com pranchas de madeira. A quinta roda do semirreboque quebrou, causando o tombamento apenas da carroceria. A carga se espalhou pela pista. Não houve feridos. O congestionamento era de mais de 2 mil metros no sentido São Paulo à 1h30.