AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

19h42 – A cidade tem agora 81 km de vias congestionadas, sendo 37 km na zona sul. A tendência para os próximos minutos é de melhora no trânsito em todas as regiões, segundo a CET.

19h09 – A Ligação Leste-Oeste está congestionada no sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Rua Glicério.

19h07 – A pista expressa da Marginal Tietê tem quase 9 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Ponte Aricanduva.

18h57 – A Radial Leste registra 3,9 km de tráfego intenso no sentido bairro, da Rua Piratininga até o Viaduto Pires do Rio.

18h56 – A Rua da Consolação tem pouco mais de 2 km de morosidade no sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h54 – A cidade tem 114 km de vias congestionadas. O pior caminho é a expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 9,7 km de lentidão entre as pontes Eusébio Matoso e João Dias.

18h11 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem quase 9 km de tráfego complicado entre o Rio Tamanduateí e a Ponte Aricanduva.

18h10 – A pista expressa da Marginal Pinheiros está congestionada no sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso. No sentido Interlagos, há congestionamento de 2 km antes da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

17h54 – O Corredor Norte-Sul apresenta engarrafamento no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até a Passarela Ciccillo Matarazzo.

17h52 – A Avenida João Dias também registra 2,4 km de tráfego lento no sentido bairro, entre as avenidas João Carlos da Silva Borges e Alberto Augusto Alves.

17h51 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de morosidade no sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h49 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de congestionamento no sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.17h50 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso está totalmente congestionado no sentido bairro, da Avenida Dr. Arnaldo até a Ponte Eusébio Matoso.

17h48 – São Paulo tem agora 104 km de vias congestionadas, principalmente nas regiões sul e central.

17h14 – A rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, mas sem pontos de parada, do km 12 ao 15 (região de São Paulo), sentido Interior. No sentido Capital e na rodovia Carvalho Pinto, o trânsito flui bem.

16h51 – A pista expressa da Marginal Tietê tem 7,7 km de morosidade no sentido Ayrton Senna, no Rio Tamanduateí até o Corinthians. No sentido Castelo, há lentidão da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte Freguesia do Ó.

16h32 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 6,5 km de lentidão no sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Cidade Universitária.

16h24 – O Corredor Norte-Sul tem tráfego lento no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até a Passarela Ciccillo Matarazzo.

16h22 – A cidade registra agora 50 km de vias congestionadas, concentradas especialmente na região central.

15h38 – As pistas central e expressa da Marginal Tietê têm 3,8 km de tráfego intenso no sentido Castelo, da Ponte da Casa Verde até a Freguesia do Ó. A pista local também está complicada nesse trecho.

15h – A Ligação Leste-Oeste registra quase 3 km de morosidade no sentido Lapa, da Radial Leste até a Rua Augusta.15h01 – O Corredor Norte-Sul apresenta 3,5 km de lentidão no sentido aeroporto, do antigo prédio da Passarela Ciccillo Matarazzo até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h59 – A Avenida Francisco Morato está congestionada no sentido centro, da Rua Roquete Pinto até a Ponte Eusébio Matoso.

14h58 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,8 km de morosidade no sentido centro, da entrada do túnel até a Avenida Brasil.

14h55 – A Avenida Paulista tem 1,6 km de lentidão no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até o MASP.

13h53 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de lentidão, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

13h47 – A pista central da Marginal do Tietê tem 5,2 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Atílio Fontana.

13h26 – A cidade registra 33 km de vias congestionadas, índice considerado pela CET acima do normal para o horário.

13h14 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de congestionamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até a Praça do Ipê.

13h06 – Foi implantada Operação Comboio pela Via Anchieta, sentido litoral, devido a forte neblina com visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio do km 31 da Anchieta. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem sentido litoral, escoltados por viaturas da Polícia Militar e da Ecovias, até um ponto onde a visibilidade é melhor. Permanece o tráfego lento do km 251 aokm 253 na Rodovia Cônego D. Rangoni sentido Cubatão por causa de uma obra realizada no km 253 que interdita a faixa da direita. A pista sul, sentido litoral, da Anchieta continua bloqueada até às 16h30 no trecho de serra, do km 40 ao km 55, devido a obras.

11h46 – A Avenida do Estado tem 1,2 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto 31 de Março até a Avenida Mercúrio.

11h25 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

11h08 – O tráfego é lento na chegada à capital paulista do km 13 ao km 10, pela Via Anchieta, devido excesso de veículos. No litoral há lentidão do km 251 ao km 253 na Rodovia Cônego D. Rangoni sentido Cubatão em razão de uma obra que é realizada no km 253. A faixa da direita está interditada. A pista sul da Via Anchieta permanece bloqueada no sentido litoral até às 16h30 no trecho de serra, do km 40 ao km 55, devido a obras.

10h40 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,7 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Velha Fepasa até a Ponte Atílio Fontana.

10h27 – A Radial Leste tem 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Melchert até o Viaduto Alberto Badra.

10h15 – A Avenida Washington Luís tem 5,1 km de engarrafamento, sentido centro, da Praça Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar

10h05 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,3 km de morosidade, sentido Ipiranga, da Avenida do Estado até a Rua Comandante Taylor.

09h45 – O Corredor Eusébio/Francisco Morato tem 2 km de lentidão, sentido centro, da Rua José Jannarelli até a Praça Jorge de Lima.

9h35 -O tráfego segue com três quilômetros de retenção, do km 282 ao km 279 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes, devido ao excesso de veículos no local. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram dificuldades, na manhã de hoje.

9h30 – A Rodovia Castelo Branco tem retenção do km 20 ao km 21, na pista marginal, em Osasco, sentido interior.

9h19 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,7 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

9h10 – A Avenida Interlagos tem 1,5 km de lentidão, sentido centro, da Rua Miguel Yunes até a Avenida João Gualberto de Oliveira.

8h53 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,6 km de lentidão, sentido centro, da Rua Américo Vespucci até o Viaduto Grande São Paulo .

8h47 – A Avenida Aricanduva tem 5,2 km de congestionamento, sentido Marginal, da Rua Fortuna até a Radial Leste.

8h39 – O Corredor Norte-Sul tem 2,6 km de retenção, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Borges Lagoa.

8h32 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1 km de lentidão, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até a Rua Miruna.

8h25 – A Ligação Leste-Oeste registra 1,5 km de morosidade, sentido Lapa, da Avenida Alcântara Machado até a Avenida 23 de Maio.

8h15 – O motorista encontra lentidão na chegada a São Paulo, do km 13 ao km 10, pela Anchieta, devido excesso de veículos. Já na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego está lento na altura do km 20, reflexo de um acidente. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) seguem com boas condições de tráfego. No momento há neblina no topo de serra.

8h10 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,6 km de morosidade, sentido centro, da Rua Ana Catharina Randi até a Rua Vieira de Morais.

8h02 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,8 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Rubens Gomes Bueno até a Rua Américo Brasiliense.

7h55 – A pista local da Marginal do Tietê tem 2,5 km de fluxo moroso, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

7h45 – A Avenida Aricanduva tem 3,2 km de tráfego intenso, sentido Marginal do Tietê, da Rua Benedita de Paula Coelho até a Rua Armando Cardoso Alves.

7h40 – A Radial Leste registra 4,7 km de lentidão, sentido centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

7h38 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pela região do Corredor Norte- Sul, sentido Santana, próximo do Viaduto Borges Lagoa, em decorrência de uma ocorrência policial na Avenida Rubem Berta, que bloqueia duas faixas da esquerda da via.

7h35 – A Avenida Washington Luís tem 5,1 km de engarrafamento, sentido centro, da Praça Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

7h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de congestionamento, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

6h25 – Uma ocorrência policial bloqueia as duas faixas da esquerda da Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido centro, altura da Avenida Rubem Berta. O motorista enfrenta lentidão de 2,6 km no local, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Borges Lagoa.

6h53 – A Radial Leste tem 3,8 km de morosidade, na pista expressa, sentido centro, da Avenida Álvaro Ramos até a Rua Wandenkolk.

6h43 – Um acidente no km 228 da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, no sentido São Paulo, provoca engarrafamento do km 223 ao 228.