AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

19h55 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de tráfego intenso, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad.

19h46 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,6 km de morosidade, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte Freguesia do Ó.

19h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua João Carlos Mallet até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h57 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de retenção, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h52 – A Radial Leste tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Apucarana até o Viaduto Alberto Badra.

18h46 – A Avenida João Dias tem 3,6 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h33 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10 km de fluxo intenso, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte do Tatuapé.

18h22 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento na altura do km 249, sentido Cubatão, devido obras que interditam faixa da esquerda.

18h12 – A Avenida Nove de Julho tem 2,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Monlevade até a Avenida São Gabriel.

18h02 – A capital tem 101 km de engarrafamento, índice acima do normal para o horário.

17h52 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 5,5 km de tráfego intenso, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Rua Tucumã.

17h48 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de retenção, sentido centro, da Rua Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

17h35 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de retenção, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

17h03 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de lentidão, sentido Lapa, da Rua da Consolação até a Avenida Francisco Matarazzo.

17h01 – A cidade tem 80 km de vias congestionadas. A zona sul e o centro registram 26 km cada.

16h50 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto República Árabe Síria.

16h28 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 8,1 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Ponte do Jaguaré.

16h07 – A Avenida Paulista tem 1,3 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Pamplona.

15h34 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de tráfego intenso, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte do Jaguaré.

15h24 – A Rodovia dos Imigrantes tem retenção do km 68 ao km 70, sentido Praia Grande, reflexo de uma obra fora do trecho de concessão. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes registram boas condições de tráfego e visibilidade.

15h20 – A Avenida do Estado tem 1,3 km na pista local, sentido Santana, da Rua Ana Néri até o Viaduto Trinta e Um de Marco.

15h08 – A Avenida Bandeirantes tem 3 km de lentidão, sentido Marginal, da Avenida Miruna até a Rua Daijiro Matsuda.

14h35 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 4,3 km de congestionamento, sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Paulista.

13h35 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém.

12h55 – Permanece o tráfego lento na Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão do km 267 ao Km 269, devido a obras que interditam a faixa da esquerda.

12h15 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, entre a Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado.

11h53 – A Avenida Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

11h48 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

11h15 – A faixa 2 do km 526,5 da pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias, na região de Brumadinho, está bloqueada, devido a uma carreta com pane mecânica. O tráfego segue com retenção do km 528,5 ao km 526,5, pela faixa 1. Equipes da Concessionária trabalham na remoção do veículo e na liberação da pista.

10h44 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

10h31 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Castelo Branco e Freguesia do Ó.

10h05 – Tráfego normalizado nas rodovias Ayrton Senna e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na Rodovia Carvalho Pinto o fluxo de veículos é normal nos dois sentidos.

9h41 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com lentidão de 64 kms. Zona oeste com 27 kms de filas.

9h33 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Freguesia do Ó. São Paulo com 72 kms de filas. Zona oeste com 27 kms de congestionamento.

9h29 – O tempo é chuvoso em pontos alternados da rodovia Fernão Dias. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

9h25 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego.

9h06 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 73 kms de filas. Zona sul com 23 kms de lentidão.

8h38 – O tráfego é intenso entre o km 349 e o km 353 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos no local.

8h37 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 53 kms de filas. Zona sul com 25 kms de lentidão.

8h17 – Motorista encontra o tráfego lento no sentido São Paulo, do Km 20 ao km 18 e do Km 13 ao Km 10, pela Rodovia Anchieta; e do km 18 ao km 15 pela Rodovia dos Imigrantes. Motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos. Já no litoral, a Cônego Domênico Rangoni tem lentidão do km 267 ao km 265, sentido Guarujá, também devido a excesso de veículos na rodovia.

8h01 – As pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, registram lentidão entre as Pontes Jaguaré e Castelo Branco. São Paulo com 46 kms de filas. Zona oeste com 13 kms de morosidade.

7h43 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra morosidade entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 32 kms de trânsito lento. Zona sul com 10 kms de filas.

7h32 – Radial Leste, sentido Centro, com trânsito complicado em dois trechos. Um deles entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém e outro entre a Rua Pinhalzinho e Metrô Vila Matilde. São Paulo com 31 kms de lentidão. Zona sul com 9 kms de filas.

7h25 – Tráfego bom na Rodovia Régis Bittencourt.

7h23 – As pistas expressa e central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, estão congestionadas entre as Pontes Velha Fepasa e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 27 kms de congestionamento. Zonas sul e leste com 8 kms de filas cada.

6h48 – São quase 8 quilômetros de acúmulo de trechos de lentidão pela pista sentido centro da Radial Leste entre o Metrô Vila Matilde e a chegada à Ligação Leste-Oeste.

0h53 – Sistema Anchieta-Imigrantes no esquema 5 x 2 – operação carreta, com pista norte da Imigrantes utilizada exclusivamente para cargas especiais. Carreta transportando um contêiner tombou no quilômetro 51 da pista sul da Anchieta. Uma faixa bloqueada, sem previsão de liberação. Não houve abertura do contêiner nem há registro de congestionamento.

0h47 – Régis Bittencourt: congestionamento de 2 mil metros no acesso à Serra do Cafezal, entre os quilômetros 335 e 337, em Juquitiba, no sentido PR. Causa: excesso de veículos e afunilamento da pista no início da serra.

0h42 – Congestionamento de 2 mil metros na pista sentido SP da Rodovia Presidente Dutra entre os quilômetros 60 e 62, em Guaratinguetá, Vale do Paraíba, em razão de uma colisão traseira entre uma carreta e um caminhão às 23h35. Não houve vítimas. Faixa 2 bloqueada para remoção dos veículos.