AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

20h45 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,2 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

20h35 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de morosidade, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

19h40 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,5 km de tráfego lento, sentido centro, da Rua Antonio Rosa até a Rua Oscar Freire.

19h25 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de tráfego intenso, sentido Lapa, da Avenida Alcântara Machado até a Praça Franklin Roosevelt.

19h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,8 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Casa Verde até a Rua Azurita.

19h10 – A Avenida Washington Luís registra 1,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Doria até a Praça Pedro Chaves.

19h – A Avenida Ibirapuera registra 2,9 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

18h30 – A Avenida Santo Amaro tem 3 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Gastão Liberal Pinto até o Viaduto Santo Amaro.

18h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,2 km de morosidade, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h – A Via Anchieta lenta do km 16 ao km 20 sentido litoral, por excesso de veículos no acesso ao bairro.

17h50 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h42 – O motorista encontra tráfego lento nos dois sentidos da Ayrton Senna. Além do excesso de veículos, a forte chuva que atingiu a região faz com que o motorista reduza a velocidade do km 23 ao 20 do sentido São Paulo e, em direção ao Interior, do km 11 ao 22. Também no sentido Interior, o tráfego é lento do km 28 ao 30, devido à obras de recuperação do pavimento, que interdita a faixa da direita, entre o km 30 e 31. A previsão é de que a obra seja encerrada em 30 minutos. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego é normal.

17h35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Ponte Cidade Jardim até a Avenida Alexandre Mackenzie.

17h28 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h20 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

17h12 – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

17h05 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 7,6 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.

17h – A Rua da Consolação tem 1,3 km de lentidão, sentido centro, da Rua Fernando de Albuquerque até o a Acesso à Ligação Leste-Oeste.

16h50 – O tráfego segue com retenção na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da rodovia Fernão Dias, do km 57 ao km 55, na região de Mairiporã devido ao excesso de veículos.

16h42 – O Corredor Norte-Sul tem 2,9 km de trânsito carregado, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

16h30 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,3 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

16h12 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de tráfego intenso, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

16h – A Rodovia Cônego D. Rangoni tem tráfego congestionado do km 265 ao km 270 sentido Cubatão, reflexo de uma carreta quebrada que chegou a interditar a faixa da direita. O veículo já foi guinchado. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem. O SAI opera em esquema 5×3, com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

15h32 – A Avenida Paulista registra 1,6 km de lentidão, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Professor Otávio Mendes.

15h20 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua São Caetano.

14h45 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,6 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Rua Pedroso de Morais.

14h02 – Os dois sentidos da Avenida Rebouças registram lentidão. No sentido Bairro, entre Pedroso de Morais e Dr. Arnaldo. Do outro lado, entre Oscar Freire e Faria Lima.

13h29 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem lentidão entre a Rua Augusta e Avenida Alcantara Machado.

12h51 – A Marginal Tietê continua com lentidão no sentido Lapa. A pista expressa tem congestionamento entre as Pontes Bandeirantes e Julio de Mesquita Neto e a local entre as Pontes Bandeirantes e Freguesia do Ó.

12h32 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, tem lentidão entre a Rua Oscar Freire e Avenida Faria Lima.

12h26 – Boas condições de tráfego e visibilidade em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. O SAI opera em esquema 5×3, com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

12h09 – O Corredor Norte-sul tem lentidão no sentido Aeroporto, entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira.

12h08 – São Paulo tem 60 kms de lentidão, bem acima da méida para o horário. Zona oeste tem 27 kms de filas.

11h55 – As marginais do Tietê e do Pinheiros acumulam mais de 16 kms de congestionamento na pista expressa. A lentidão começa na Ponte da Cidade Universitária, sentido Interlagos, e segue até a Ponte da Casa Verde, sentido Lapa. As pistas local e central da Tietê têm lentidão entre as Pontes dos Remédios e da Casa Verde, sentido Lapa.

11h47 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 331,4, na região de Juquitiba, para o destombamento e remoção de uma carreta. O tráfego está parado entre o km 334,4 e o km 331,4. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo e na liberação total da via.

Na pista sentido Curitiba, há lentidão entre o km 20 e o km 23, na região de Antonina, devido a obras de dreno no pavimento, que restringem a faixa da esquerda. O fluxo de veículos segue pela faixa da direita.

11h20 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco.

10h54 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Lapa, estão congestionadas entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Casa Verde.

10h15 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco.

9h44 – Os dois sentidos da Marginal do Pinheiros registram congestionamentos. O pior deles está no sentido Interlagos, entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco, com 10 kms. Do outro lado, lentidão na pista local entre as Pontes Américo Brasiliense e João Dias. São Paulo tem 67 kms de lentidão. Zona sul com 30 kms de filas.

9h03 – Tráfego lento no acesso ao Porto de Santos pela Anchieta, entrada do viaduto da Alemoa. Há fila de caminhões na faixa da esquerda – faixa de acesso ao viaduto – do km 64 ao km 65. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem. Visibilidade também é total em todo o trecho.

9h02 – Ayrton Senna tem tráfego congestionado do km 32 ao 18, sentido São Paulo, por reflexo de três acidentes que aconteceram mais cedo, dois deles com interdição de faixas. Em direção ao Interior, o movimento é tranquilo.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento também é tranquilo.

9h01 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul tem lentidão entre Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 63 kms de lentidão. Zona sul com 33 kms de filas.

8h56 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 315,2, na região de Juquitiba, para o destombamento e remoção de uma carreta. O tráfego está parado entre o km 319,2 e o km 315,2. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo e na liberação da via.

8h40 – Tráfego lento no acesso ao Porto de Santos pela Anchieta, entrada do viaduto da Alemoa. Há fila de caminhões na faixa da esquerda – faixa de acesso ao viaduto – do km 64 ao km 65. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem. Visibilidade também é total em todo o trecho.

8h18 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem lentidão entre a Rua Augusta e Avenida Alcantara Machado. São Paulo com 56 kms de lentidão. Zona sul com 28 kms de filas.

7h39 – Radial Leste, sentido Centro, com trânsito carregado entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 39 kms de lentidão. Zona sul com 16 kms de filas.

7h35 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 38 kms de morosidade. Zona sul com 16 kms de filas.

7h21 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão entre as Pontes da Freguesia do Ó e Nova Fepasa. São Paulo com 27 kms de lentidão. Zona sul com 8 kms de filas.

7h15 – A Rodovia Ayrton Senna está congestionada no sentido São Paulo entre os kms 31 e 18 por conta de acidentes. No km 27, um carro capotou, sem deixar feridos. No km 18, 3 veículos bateram. Não há informação sbre feridos.

6h55 – Lentidão de 3 mil metros na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton, entre as pontes Freguesia do Ó e Rodovia dos Bandeirantes em razão de acidentes envolvendo dois carros.

6h48 – Ligação Leste-Oeste sentido Lapa com 1,6 mil metros de lentidão entre a Radial Leste e o acesso à Avenida 23 de Maio.

6h41 – Radial Leste, sentido centro, com 6 quilômetros de trechos de lentidão entre o metrô Vila Matilde e a chegada à Ligação Leste-Oeste.

6h32 – Chegada à capital paulista pelas pistas central e marginal da Rodovia Anchieta com lentidão a partir do quilômetro 12.

6h24 – Pista lateral da Via Dutra sentido São Paulo com lentidão, em razão do excesso de veículos, entre os quilômetros 228 e 230 (trecho da capital paulista) e entre os quilômetros 222 e 224 (Guarulhos)

6h20 – Rodovia Ayrton Senna com dois trechos de lentidão no sentido São Paulo em razão de acidentes. Tráfego ruim entre os quilômetros 29 e 27, em Guarulhos, e entre os quilômetros 23, Guarulhos, e 18, na capital.

6h15 – Tráfego ruim na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 22, em Cotia, e 19, no limite entre Osasco e São Paulo, em razão do excesso de veículos. Lentidão também na chegada, entre os quilômetros 12 e 10.