AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

20h10 – A cidade tem 30 km de lentidão nesta noite, sendo que 13 km estão concentrados na zona oeste.

20h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de tráfego moroso, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

19h37 – A Avenida Paulista registra 2,6 km de fluxo intenso, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua da Consolação.

19h26 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

19h18 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h11 – A Rua Teodoro Sampaio tem 2,6 km de morosidade da Avenida Doutor Arnaldo até as proximidades da Marginal do Pinheiros.

19h07 – A pista central da Marginal do Tietê tem 4,1 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte da Bandeiras até a Ponte Presidente Dutra.

19h -A Avenida do Estado tem 4,1 km de engarrafamento, sentido Ipiranga, da Marginal do Tietê até o Viaduto Trinta e Um de Marco.

18h54 – A cidade tem 107 km de vias congestionadas nesta noite.

18h44 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento, sentido interior, do km 20 ao 26, em Guarulhos, devido ao excesso de veículos no acesso ao bairro dos Pimentas. Em direção à Capital, o tráfego é normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego é bom em ambos os sentidos.

18h32 – A Radial Leste tem trânsito complicado no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h23 – A Via Anchieta tem tráfego carregado em ambos os sentidos no trecho de planalto. Há congestionamento pela pista lateral e lentidão pela pista central entre o km 15 e o km 18, sentido litoral, por excesso de veículos. No km 24, um acidente interdita a faixa da esquerda e gera lentidão do km 22 até o km 24. No sentido capital, o tráfego segue carregado do km 20 ao km 18, com alguns pontos de parada, também por excesso. Na chegada a Santos, ainda pela Anchieta, o tráfego segue lento do km 64 ao km 65, causado por excesso de veículos.

18h20 -O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso registra 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar até o Túnel Maria Carolina.

18h10 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

18h – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros registram 1,5 km de lentidão cada, no sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Ponte Cidade Jardim.

17h51 – O Corredor Norte-Sul está congestionado por mais de 10 km no sentido aeroporto, da Rua Ribeiro de Lima até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h50 – O motorista encontra tráfego lento na rodovia Ayrton Senna, sentido capital, do km 32 ao 30, por reflexo de um atropelamento que interditou duas faixas da esquerda no km 30, por cerca de 15 minutos. Não há informações sobre vítimas. Em direção ao interior, o fluxo é normal.

17h35 – A Avenida Doutor Arnaldo tem 1,1 km de retenção, sentido Consolação, da Rua Galeno de Almeida até a Avenida Rebouças.

17h25 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido São Paulo do km 229 ao 230, na pista marginal, em São Paulo, e do km 218 ao km 221, em Guarulhos.

17h20 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de morosidade, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

17h12 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17h10 – A Avenida Santo Amaro tem 1,4 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Miguel Calfat até a Rua Vahia de Abreu.

17h08 – A pista expressa da Marginal Tietê tem 5,2 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

16h52 – Uma carreta tombou no km 3 da SP-248, que liga a cidade do Guarujá à rodovia Cônego Domênico Rangoni. Não há trafego lento no local, mas a faixa da direita da rodovia está interditada no sentido Cubatão. Os demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem tráfego bom.

16h50 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de retenção, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

16h45 – A Radial Leste tem 2,8 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Apucarana até a Avenida Melchert.

16h37 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de congestionamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Generosa até o Complexo Viário João Jorge Saad.

16h28 – A Avenida Vereador José Diniz registra 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Rua Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

16h25 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,8 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

16h – O trânsito está complicado na região central da cidade por causa de uma falha na rede de trólebus. Segundo a CET, a Praça da Sé está totalmente interditada na altura da Rua Senador Feijó. O tráfego está sendo desviado pela própria Senador Feijó, mas há lentidão no local.

15h51 – A pista central da Marginal Tietê registra tráfego intenso no sentido Ayrton Senna, da Rua Azurita até a Ponte Presidente Dutra.

15h23 – A pista expressa da Marginal Pinheiros está congestionada no sentido Interlagos, de 1,8 km depois da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Ary Torres.

15h22 – A Avenida Vital Brasil registra lentidão no sentido centro, da Avenida Corifeu de Azevedo Marques até a Rua Jorge de Lima.

15h20 – A Ponte dos Remédios, localizada sobre a Marginal Tietê, foi parcialmente liberada na tarde desta quarta-feira, 23. Segundo a CET, por volta das 15h havia uma faixa liberada para o tráfego no sentido Osasco, e outra no sentido Lapa.

14h40 – A Avenida Ibirapuera está totalmente congestionada no sentido bairro.

13h45 – A Via Anchieta tem tráfego lento do km 16 ao km 10 na chegada à capital paulista, pelas pistas central e marginal, por conta do excesso de veículos e de um acidente fora da rodovia.

13h25 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, congestionada entre as Ruas João Carlos Mallet e Independência.

13h00 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre a Rua Acre e Ponte do Tatuapé.

11h56 – Os motoristas devem evitar circular pela Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal Tietê, próximo da Rua Diogo Lopes, devido a um acidente envolvendo caminhão, carro e moto, que causa o bloqueio total da via. Os motoristas que estiverem no local podem utilizar a Rua Pirajá como opção.

11h43 – A Rodovia Anchieta permanece congestionada do Km 18 ao km 15, sentido São Paulo. Motivo é a curiosidade dos motoristas devido ao tombamento de uma carreta. Acidente aconteceu por volta das 6 horas e interditou a faixa da esquerda por 15 minutos. A pista já está liberada e não houve vítimas. A melhor opção para o motorista que segue para a capital é a Imigrantes que tem fluxo tranquilo. No sentido litoral, motorista encontra lentidão no acesso a Alemoa, altura do km 64, em Santos.

11h36 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, continua congestionada entre as Pontes Nova Fepasa e Freguesia do Ó.

11h20 – O sentido Osasco da Ponte dos Remédios, localizada próximo ao Cebolão, sobre a Marginal do Tietê, na zona oeste de São Paulo, deve ser liberado às 14 horas desta quarta-feira, 23, segundo confirmou a Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e Obras (Siurbe).

Os dois sentidos da ponte foram interditados ao trânsito e para os pedestres na madrugada de hoje, após cerca de 20 metros da mureta lateral da pista sentido Lapa desabarem no início da madrugada.

Segundo a Siurbe, o gradil, o passeio e parte de uma das faixas desabaram. A perícia foi feita por engenheiros da secretaria durante a manhã. As obras de emergência no trecho afetado devem começar ainda hoje, segundo a Siurbe. Não há previsão para o término das obras.

A Ponte dos Remédios faz a ligação entre as ruas Silva Airosa e Major Paladino, no bairro da Vila Leopoldina, região da Ceagesp, com a Avenida dos Remédios, em Osasco, município vizinho.

11h00 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem congestionamento entre as Pontes Nova Fepasa e Freguesia do Ó.

10h16 – O sentido Lapa da Marginal Tietê tem lentidão na pista expressa entre as Pontes Nova Fepasa e Velha Fepasa e na local entre as Pontes dos Remédios e Atílio Fontana.

9h57 – A Rodovia Anhanguera segue com 3 kms de congestionamento na chegada a São Paulo por conta da interdição na Ponte dos Remédios.

9h56 – A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão em dois trechos da pista expressa, um entre as Pontes Cidade Universitária e Alexandre Mackenzie e entre Transamérica e Nova do Morumbi. São Paulo com 51 kms de filas. Zona sul com 27 kms de congestionamento.

9h39 – Permanece o congestionamento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do Km 20 ao Km 15, por reflexo de um tombamento de uma carreta. Acidente aconteceu por volta das 6 horas e interditou a faixa da esquerda por 15 minutos. A pista já está liberada e não houve vítimas.

9h16 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 75 kms de trânsito complicado. Zona sul com 32 kms de filas.

9h00 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Transamérica e Ary Torres. São Paulo com 78 kms de filas. Zona sul com 35 kms de lentidão.

8h43 – O tráfego é intenso no km 269 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital. O tempo é chuvoso do km 89 ao km 510, entre as regiões de Curitiba (PR) e Cajati (SP).

8h37 – A Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem congestionamento do Km 23 ao Km 15, por reflexo de um tombamento de uma carreta que interditou a faixa da esquerda por 15 minutos. A pista já está liberada e não houve vítimas.

Lentidão na chegada a Capital do Km 18 ao Km 16 pela Rodovia dos Imigrantes e na chegada a Santos do km 64 ao Km 65 pela Anchieta. Motivo é o excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego bom.

8h36 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul congestionado entre a Rua Antonio de Carvalho Aguiar e Praça da Bandeira. São Paulo com 69 kms de filas. Zona sul com 26 kms de lentidão.

8h29 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 13 ao 19 (região entre São Paulo e Guarulhos), sentido Interior, por conta do excesso de veículos. Em direção à Capital, o fluxo é bom. Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem trânsito lento no sentido aeroporto. No sentido oposto, o movimento segue normalmente.

8h21 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem trânsito lento entre as Pontes Transamérica e Morumbi. São Paulo com 61 kms de filas. Zona sul com 21 kms de trânsito lento.

8h06 – A Rodovia Anhanguera tem congestionamento no sentido São Paulo entre os kms 15 e 11 por conta da interdição na Ponte dos Remédios.

8h05 – A Rodovia Castelo Branco tem tráfego lento com paradas no sentido São Paulo, entre os kms 29 e 25 e entre os kms 18 ao 13. A marginal da rodovia também apresenta tráfego lento com pontos de paradas entre os kms 18 ao 13.

7h59 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre as Pontes Julio de Mesquita Neto e Velha Fepasa. São Paulo com 53 kms de filas. Zona sul com 21 kms de trânsito carregado.

7h49 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, com lentidão entre as Ruas Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 50 kms de trânsito lento. Zona sul com 20 kms de filas.

7h39 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem trânsito carregado entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo com 45 kms de lentidão. Zona sul com 17 kms de filas.

7h30 – A Radial Leste congestionada entre Rua Cândido Vale e Avenida Melchert, sentido Centro. São Paulo com 44 kms de lentidão. Zona sul com 16 kms de filas.

7h24 – A pista central da Marginal do Tietê registra 2 kms de trânsito lento no sentido Lapa, entre as Pontes dos Remédios e Atílio Fontana.

7h12 – Os motoristas devem evitar circular pela região da Ponte dos Remédios, na

Marginal do Tietê, em função da queda de parte da mureta de proteção. Os dois sentidos da Ponte estão interditados.

Desvios:

Sentido Ponte dos Remédios/Lapa: Avenida dos Remédios, Avenida Antonio Ayrosa, Avenida Candido Portinare, Avenida Mutinga e Rodovia Anhanguera.

Sentido Lapa/Ponte dos Remédios: Avenida Gastão Vidigal, Marginal Tietê (sentido Castelo Branco), Rua Fortunato Ferraz, Alça de acesso para a Ponte Atílio Fontana e Marginal Tietê.

Os motoristas (caminhões) que seguem em direção ao Ceagesp deverão seguir pela Marginal Pinheiros, Avenida Escola Politécnica, Avenida Jaguaré e Ponte do Jaguaré.

7h07 – A Rodovia Anhanguera congestionada em 3 kms, entre os kms 14 e 11, sentido São Paulo, devido à interdição da Ponte dos Remédios, na Marginal do Tietê. Melhor opção é a Rodovia dos Bandeirantes.

6h55 – São mais de 3 km de acúmulo de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste a partir do metrô Vila Matilde

6h05 – Ponte dos Remédios, na Marginal do Tietê, bloqueada em ambos os sentidos desde à 0h30 desta quarta-feira em razão da queda de parte da mureta lateral da pista sentido Lapa. Não há previsão de liberação segundo a CET.

1h05 – Congestionamento de mil metros na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 410 e 409, em Juquiá, no Vale do Ribeira, em razão do bloqueio de uma das duas faixas de rolamento no quilômetro 409, onde ocorreu, à 0h05, um colisão traseira entre dois caminhões. Uma pessoa ficou presa nas ferragens. Nem a PRF nem a concessionária sabem informar ainda se houve queda de carga na pista.