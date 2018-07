AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira, 16

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h34 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,2 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, do Centro de Treinamento do Corinthians até a Ponte Aricanduva.

20h30 – A Avenida Luis Carlos Berrini tem 1,2 km de lentidão, sentido Morumbi, da Rua Guararapes até a Avenida Roberto Marinho.

20h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 1,3 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte do Tatuapé.

19h51 – A Via Raposo Tavares tem 1,8 km de morosidade, sentido interior, da Rua Alvarenga até a Avenida Benjamim Mansur.

19h46 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Indianópolis até o Viaduto República Árabe Síria.

19h36 – A pista central da Marginal do Tietê tem 1,3 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Praça da Bandeiras até a Rua Azurita.

19h21 – A Avenida Francisco Morato registra 3,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil até Taboão.

19h12 -A Avenida dos Bandeirantes tem 3,6 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h – A Avenida Paulista te tem 1,4 km de morosidade, sentido Paraíso, da Rua Bela Cintra até a Alameda Campinas.

18h50 -A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso em direção ao interior, do km 13 ao 17. No sentido São Paulo e nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é tranquilo. A visibilidade é boa em todo trecho concedido.

18h45 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,1 km de congestionamento, sentido Castelo, da Rua Verbo Divino até a Ponte do Morumbi.

18h35 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

18h25 – A Avenida Washington Luís tem 3,7 km de fluxo moroso, sentido bairro, da Rua Vieira de Morais até a Praça Pedro Chaves.

18h19 – A Avenida João Dias registra 1,1 km de morosidade, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h10 – A Via Anchieta tem tráfego congestionado no sentido litoral do km 14 ao km 18, por excesso de veículos no acesso aos bairros. No trecho de Baixada, há problemas na Cônego D. Rangoni sentido Cubatão, que tem excesso de veículos do km 262 ao km 270. Os demais trechos do SAI fluem bem e a visibilidade é boa. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pela pista sul da Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

18h – O Elevado Costa e Silva registra 1,3 km de tráfego intenso, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Rua Conselheiro Brotero.

17h45 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,7 km de lentidão, sentido Ibirapuera, da Marginal do Pinheiros até a Rua João Cachoeira.

17h35 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Avenida Republica do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Rua José Gomes Falcão até a Rua Azurita.

17h15 – O movimento de veículos continua normal em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pela pista sul da Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

17h10 – As faixas 1 e 2 da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias estão bloqueadas no km 68, na região de Mairiporã, devido a obras de fresagem. O tráfego segue lentamente pela faixa 3 e acostamento. Na pista sentido Belo Horizonte, o tráfego segue sem dificuldades, na tarde de hoje.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de congestionamento, em cada sentido, do Viaduto João Jorge Saad até a Praça da Bandeira.

16h35 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de engarrafamento, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

16h15 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 345 ao km 349,8, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso de veículos.

16h07 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de trânsito intenso, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

16h – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

15h30 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,2 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Brigadeiro Faria Lima até a Rua Oscar Freire.

14h50 – A Avenida Salim Farah Maluf tem 2,8 km de congestionamento, sentido Vila Prudente, da Ponte do Tatuapé até a Rua Demétrio Ribeiro

13h41 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, registra lentidão entre a praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado.

13h20 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, tem trânsito lento entre o Viaduto Grande São Paulo e Avenida Salim Farah Maluf.

12h17 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Atílio Fontana.

11h50 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto.

11h19 – O Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão do Viaduto Pedroso até o Túnel Ayrton Senna I.

11h07 – Chegada a São Paulo pela Anchieta permanece com o tráfego lento do Km 13 ao Km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem. A visibilidade é boa em todo o trecho de concessão. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pela pista sul da Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

10h53 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Atílio Fontana.

10h12 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem lentidão entre o Túnel Ayrton Senna e Viaduto Pedroso.

9h54 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Wandenkolk e Uriel Gaspar. São Paulo com 60 kms de lentidão. Zona sul com 26 kms de filas.

9h37 – Lentidão na Anchieta continua na chegada a São Paulo do km 13 ao Km 10 e na chegada a Santos do Km 63 ao Km 65. Motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem. A visibilidade é boa em todo o trecho de concessão. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pela pista sul da Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

9h24 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 64 kms de lentidão. Zona sul com 27 kms de filas.

9h06 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 64 kms de lentidão. Zona sul com 26 kms de filas.

8h42 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao 20, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos e por reflexo de um caminhão que parou sobre a faixa da direita no km 20, por alguns minutos. No momento, não há faixa interditada.

Em direção ao Interior da Ayrton Senna, o movimento segue tranquilo, como nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. A visibilidade é boa em todo trecho concedido.

8h41 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, congestionada entre a Avenida Juscelino Kubitschek e Rua Teodoro Sampaio. São Paulo com 69 kms de lentidão. Zona sul com 31 kms de filas.

8h33 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem lentidão entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 64 kms de filas. Zona sul com 31 kms de lentidão.

8h15 – Motorista encontra lentidão por excesso de veículos na Anchieta, do Km 20 ao km 18 e do Km 13 ao Km 10, sentido São Paulo e do Km 64 ao km 65, chegada a Santos no sentido litoral. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem. A visibilidade é boa em todo o trecho de concessão. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pela pista sul da Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h02 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto. São Paulo com 49 kms de lentidão. Zona sul com 25 kms de filas.

7h55 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionada entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado. São Paulo com 44 kms de lentidão. Zona sul com 20 kms de filas.

7h42 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Transamérica e Nova do Morumbi. São Paulo com 35 kms de lentidão. Zona sul com 16 kms de filas.

7h12 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Wandenkolk e Hipódromo. São Paulo com 17 kms de lentid~qao. Zona sul com 7 kms de filas.

6h45 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão de 1,5 km a partir do viaduto Aliomar Baleeiro.

6h43 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com 1,5 km de lentidão a partir da Avenida Moravia.

6h40 – Ligação Leste-Oeste com lentidão no sentido Lapa a partir da saída da Radial Leste.

6h35 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, com lentidão a partir da Leais Paulistanos

6h33 – Avenida Luís Ignácio de Anhaia Mello com lentidão sentido Ipiranga a partir da saída da Avenida Salim Farah Maluf

6h25 – Lentidão por excesso de veículos entre os quilômetros 24 e 20 da pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos.

6h05 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares com lentidão entre os quilômetros 22 e 20, trecho de Cotia, próximo ao Rodoanel.