AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

21h54 – A Avenida Paulista tem 2,7 km de retenção, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

20h33 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 1 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Avenida Cidade Jardim.

20h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,2 km de tráfego intenso, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

20h20 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

20h – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Avenida Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

19h37 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 3,1 km de engarrafamento, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Avenida Paulista.

19h21 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 11,8 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Rua Azurita.

19h14 – A Rua Melo Peixoto tem 1,7 km de retenção, sentido bairro, da Rua Tuiuti até a Rua Cesário Galeno.

19h12 – A Via Anchieta tem tráfego lento do km 16 ao km 22, sentido litoral, por excesso de veículos. Os demais trechos do Sistema Anchieta Imigrantes (SAI) fluem bem.

19h06 – A Avenida Doutor Arnaldo registra morosidade, sentido Consolação, da Rua Cardeal Arcoverde até a Avenida Rebouças.

19h04 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,5 km de lentidão, sentido centro, da Rua José dos Santos Jr. até a Avenida dos Bandeirantes.

19h02 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Rua João Carlos Mallet até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h58 – O Corredor Norte-Sul tem 7,5 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a estação de Metrô São Joaquim.

18h57 – A capital tem 130 km de lentidão. A zona sul tem 37 km de morosidade e 36 km na zona oeste.

18h49 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,6 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

18h47 – A Rodovia Dutra tem morosidade no sentido São Paulo, do km 142 ao km 144, na pista expressa, em São José dos Campos, do km 124 ao km 125, em Caçapava, e entre o km 217 e 221, em Guarulhos, na pista marginal.

18h46 – A Avenida Guarapiranga tem 2,1 km de lentidão, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Estrada do M’boi Mirim.

18h36 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Alvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h35 – A Rua da Consolação tem 2 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso da Ligação Leste-Oeste.

18h21 – A Avenida Paulista tem 2,4 km de congestionamento, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h19 – A Avenida Nove de Julho tem 2,9 km de trânsito lento, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Professor Picarolo.

18h07 – A cidade tem 112 km de vias congestionadas, sendo que a zona sul concentra 32 km desse total.

18h05 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 2,2 km de tráfego moroso, sentido bairro, da Rua Dr. Ovídio Pires de Campos até a Avenida Pedroso de Morais.

18h04 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h03 – A Avenida João Dias registra 3,5 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h57 – A Radial Leste tem 3,8 km de lentidão, sentido centro, da estação de Metro Belém até a Rua Wandenkolk.

17h54 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 6,5 km de tráfego intenso, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

17h52 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, com 7 km de lentidão, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

17h52 – O Corredor Norte-Sul com 7,2 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto República Árabe Síria até a Praça da Bandeira.

16h58 – A cidade tem 106 km de congestionamento nesta tarde. O índice está acima da média para o horário.

16h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de trânsito intenso, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rua José Gomes Falcão até a Rua Azurita.

15h57 -Segue em vigor Operação Comboio a partir praças de pedágio no km 31 da Via Anchieta e no km 32 da Rodovia dos Imigrantes. Na operação, viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Ecovias escoltam grupos de cerca de 500 veículos, que saem da praça de pedágio a cada meia hora, até um ponto onde a visibilidade é melhor.

15h48 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

15h11 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,8 km de morosidade, sentido Lapa, da Avenida Alcântara Machado até a Praça Pérola Byington.

14h23 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém.

13h54 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria.

13h45 – Tráfego lento pela Rodovia Anchieta sentido São Paulo entre o km 20 e o km 18, na altura de São Bernardo. Uma colisão traseira entre dois carros, sem vítimas com ferimentos, interdita a faixa da direita no km 18. Tráfego lento também na SP 248, na saída do Guarujá, sentido São Paulo do km 7 ao Km 6, devido a uma obra que interdita a faixa da direita.

13h38 – O Corredor Eusébio Matoso registra lentidão entre as Ruas Lineu de Paula Machado e Três Irmãos, sentido Centro.

13h33 – Rua da Consolação, sentido Bairro, congestionada entre as Avenidas Paulista e Ipiranga.

12h52 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, congestionada entre a Avenida dos Bandeirantes e Rua Ana Catharina Randi.

12h24 – A Avenida 23 de Maio foi totalmente liberada por volta das 12 horas desta quinta-feira, 1, depois de quase oito horas de interdição devido a um acidente com dois caminhões. Uma pessoa morreu.

Dois caminhões colidiram por volta das 4h15, na pista sentido Santana, próximo ao Viaduto Dona Paulina e da alça de acesso à Ligação Leste-Oeste, na região central da cidade.

O caminhão-baú foi jogado contra uma pilastra após a colisão e o caminhão basculante, carregado com resíduo de pavimento asfáltico, tombou na via. Duas faixas de rolamento ficaram interditadas.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o caminhão baú foi levado para a baia da avenida e o outro caminhão já foi destombado e removido.

Por conta da interdição, o congestionamento na pista sentido Santana chegou a mais de cinco quilômetros durante quase toda a manhã. Após a liberação da via, o congestionamento às 12h15 ainda era de três quilômetros, entre os viadutos Paraíso e João Jorge Saad.

11h36 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul continua congestionado entre o Viaduto Dona Paulina e Viaduto João Jorge Saad.

10h55 – A pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt está liberada no km 352,8, na região de Miracatu. No local, houve um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta. O tráfego sentido Curitiba segue com 12 quilômetros de retenção, do km 340,8 ao km 352,8. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue lentamente no local. Os veículos já foram removidos e a pista liberada.

Na pista sentido São Paulo, a faixa da direita está bloqueada no km 450,9, na região de Registro, devido a um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta. O tráfego segue com retenção do km 455,9 ao km 450,9, pela faixa da esquerda.

10h54 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara.

10h35 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre a Alameda dos Tupiniquins e Rua Brasópolis.

10h17 – O corredor norte-sul continua congestionado no sentido Santana, entre viaduto dona Paulina e Avenida João Jorge Saad, devido a um acidente perto do viaduto Jaceguai.

9h45 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 64 kms de lentidão. Zona sul com 21 kms de trânsito lento.

9h44 – Permanece a lentidão na chegada a São Paulo do km 18 ao Km 16 pela Rodovia dos Imigrantes e do km 13 ao Km 10 pela Rodovia Anchieta, devido a excesso de veículos. Demais rodovias do SAI têm boas condições de tráfego e visibilidade.

9h43 – O tráfego da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt é desviado para a faixa da esquerda da pista sentido São Paulo no km 352,8, na região de Miracatu, devido a um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta no sentido Curitiba. O tráfego sentido Curitiba segue com 5 kms de retenção, do km 347,8 ao km 352,8. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem retenção pela faixa da direita.

9h38 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 62 kms de lentidão. Zona sul com 20 km de filas.

9h22 – O sentido Santana do Corredor norte-sul tem lentidão entre a Rua Paulina e Passarela Ciccillo Matarazzo. São Paulo com 69 kms de lentidão. Zona sul com 23 kms de filas.

8h37 – Os trechos da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, onde ocorreram três acidentes graves envolvendo 10 veículos durante a madrugada desta quinta-feira, 1, já foram liberados. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas.

Segundo a concessionária NovaDutra, na região de Taubaté, no Vale do Paraíba, onde ocorreram três engavetamentos, nos kms 108, 112 e 117, a pista foi liberada mas a curiosidade dos motoristas ainda deixava morosidade nos trechos.

Um outro acidente, no sentido São Paulo, também prejudicou o tráfego de veículos nesta manhã. No km 162, em Jacareí, também no Vale do Paraíba, um caminhão tombou por volta das 7 horas. A pista também já foi liberada mas ainda havia oito quilômetros de congestionamento por volta das 8h15. Uma pessoa ficou ferida levemente e foi atendida no local.

Havia congestionamento também na região de Guarulhos, no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos, que deixava quatro quilômetros de trânsito carregado na pista marginal.

8h30 – Motorista encontra pontos de lentidão no sentido São Paulo do km 19 ao km 15 da Rodovia dos Imigrantes, e pela Rodovia Anchieta do km 20 ao km 18 e do Km 16 ao Km 10. No sentido litoral, o tráfego está lento do km 61 ao km 65 pela Anchieta. Motivo é o excesso de veículos. Demais rodovias do SAI têm boas condições de tráfego e visibilidade.

8h21 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, está congestionada entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 56 kms de lentidão. Zona sul com 16 kms de filas.

8h11 – Os trechos interditados da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, onde ocorreram três acidentes durante a madrugada já foram liberados. Nos kms 112 e 117, em Taubaté, onde ocorreram dois engarrafamentos funcionários realizam a limpeza da pista e a curiosidade dos motoristas gera lentidão no local. No km 162, onde um caminhão tombou, ainda há 8 kms de lentidão.

Em Guarulhos, no sentido São Paulo, o excesso de veículos deixa 4 kms de congestionamento na pista marginal.

7h49 – A faixa da esquerda da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt está bloqueada no km 359, na região de Miracatu, devido a um acidente envolvendo três caminhões. O tráfego segue com retenção do km 361,5 ao km 359, pela faixa da direita.

7h48 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Pinhalzinho e Avenida Bernardino Brito F. de Carvalho. São Paulo com 42 kms de filas. Zonas oeste e sul com 9 kms de lentidão cada.

7h47 – Tráfego bom na Rodovia Fernão Dias.

7h39 – Os motoristas devem evitar circular pela região da Avenida 23 de Maio, sentido Santana, em decorrência de um acidente com vítimas entre dois caminhões. Duas faixas da esquerda estão bloqueadas e a perícia está no local. Os motoristas com destino à região de Santana têm como opção a Rua Vergueiro e Avenida Liberdade.

7h01 – Pistas local, expressa e central da Marginal do Tietê sentido Castello com acúmulo de mais de 3 km de trechos de lentidão entre as pontes Tatuapé e Attílio Fontana.

7h00 – Corredor Prestes Maia/Tiradentes/Santos Dumont com mais de 2 km de congestionamento na pista sentido Aeroporto entre a Rua Ribeiro de Lima e a Praça da Bandeira.

6h55 – Excesso de veículos causa mais de 2 km de lentidão na pista sentido Santana do corredor da 23 de Maio entre a Avenida Miruna e o Viaduto Borges Lagoa. Permanece o bloqueio de duas faixas na pista sentido Santana após a alça de acesso à Ligação Leste-Oeste, em razão de acidente com dois caminhões, um deles carregado com resíduo de pavimentação asfáltica. Uma pessoa morreu. Lentidão ocorre no sentido Aeroporto, até a Praça da Bandeira, e no sentido Santana até o Viaduto Jaceguai.

06h38 – Pista sentido Santana da Avenida 23 de Maio com duas faixas bloqueadas após a alça de acesso à Ligação Leste-Oeste, em razão de acidente com dois caminhões, um deles carregado com resíduo de pavimentação asfáltica, junto ao Viaduto Dona Paulina. Uma pessoa morreu. Lentidão ocorre no sentido Aeroporto, até a Praça da Bandeira, e no sentido Santana até o Viaduto Jaceguai.

6h35 – Congestionamento na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares no trecho de Cotia próximo ao Rodoanel e na chegada à capital paulista, entre os quilômetros 14 e 10.

6h32 – São quase 2,5 km de lentidão na Radial Leste sentido centro entre a Rua Divinolândia e o Metrô Vila Matilde.

06h30 – Pista sentido Santana da Avenida 23 de Maio com duas faixas bloqueadas após a alça de acesso à Ligação Leste-Oeste, em razão de acidente com dois caminhões, um deles carregado com resíduo de pavimentação asfáltica. Uma pessoa morreu. Lentidão ocorre no sentido Aeroporto, até a Praça da Bandeira.

06h15 – Lentidão de 3 km na pista expressa da Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna entre as pontes Rodovia dos Bandeirantes e Freguesia do Ó. Motivo: um caminhão quebrado.

06h00 – Tráfego totalmente desbloqueado na Via Dutra em Taubaté às 5h16. Não há mais congestionamento. Lentidão apenas na pista lateral, sentido SP, a partir do quilômetro 221, em Guarulhos, na Grande SP, em razão do excesso de veículos

05h20 – Pista sentido Santana da Avenida 23 de Maio com duas faixas bloqueadas após a alça de acesso à Ligação Leste-Oeste, em razão de acidente com dois caminhões, um deles carregado com resíduo de pavimentação asfáltica. Uma pessoa morreu.

04h25 – Pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra bloqueada no quilômetro 116, em Taubaté, desde às 3h50, em razão de um engavetamento. O congestionamento é de pelo menos 3,5 mil metros. Foram três engavetamentos no trecho entre os quilômetros 108 e 117 entre a 0h15 e as 3h50. Saldo de 3 mortos e 2 feridos.

02h05 – Dois acidentes, envolvendo vários caminhões e carros, causam bloqueio total da pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, no quilômetro 108. Congestionamento era de pelo menos seis quilômetros.

0h30 – O Sistema Anchieta-Imigrantes opera até as 5 horas no esquema 5 x 2, operação carreta, no qual a pista norte da Imigrantes é utilizada exclusivamente para a passagens de cargas especiais.

0h15 – Obras de manutenção causam, no início da madrugada desta quinta-feira, congestionamento de 3 mil metros, entre os quilômetros 161 e 158, na pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra em Jacareí, no Vale do Paraíba.