AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

19h40 – A cidade registra agora 185 km de vias complicadas, segundo a CET. A partir de agora, porém, a tendência é de melhora em todas as regiões.

19h35 – O Corredor Norte-Sul segue totalmente congestionado no sentido Santana.

19h33 – A Avenida Ibirapuera está congestionada no sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua Ascendino Reis.

19h16 – A pista expressa da Marginal Tietê registra 14 km de tráfego complicado no sentido Ayrton Senna, entre as pontes Atílio Fontana e Jânio Quadros.

19h13 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 11,6 km de lentidão no sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte João Dias. No sentido Castelo, a lentidão é entre as ruas Américo Brasiliense e Tucumã.

19h12 – Com 209 km de vias congestionadas às 19h, São Paulo teve o quarto pior congestionamento do ano nesta quinta-feira.

19h09 – A Avenida dos Bandeirante está congestionada por 6,9 km no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h06 – A Avenida Vereador José Diniz tem 4,3 km de engarrafamento no sentido centro, da Rua da Fraternidade até a Avenida dos Bandeirantes.

19h05 – A Via Anchieta registra lentidão na chegada a Santos, entre o km 64 e o km 65, devido excesso de veículos, e na altura de São Bernardo do Campo, entre o km 14 e o km 18, sentido litoral, e do km 20 ao km 18, sentido São Paulo, pelo excesso de veículos no acesso aos bairros. Há chuva forte em todo o trecho de concessão.

18h35 – A Avenida Faria Lima tem 3 km de lentidão no sentido Itaim, da Rua Teodoro Sampaio até a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

18h32 – A cidade de São Paulo tem pelo menos 12 pontos de alagamento depois da chuva que atingiu a cidade na tarde desta quinta-feira, 8. Confira os pontos listados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET):

– Avenida Morvan Dias de Figueiredo, sentido Castelo Branco, na altura da Rodovia Presidente Dutra

– Marginal Tietê, na transição da pista expressa para a local, na altura da Ponte do Tatuapé, sentido Castelo

– Rua Guaicurus, sentido bairro

– Rua John Harrison, sentido bairro

– Avenida Pedro Álvares Cabral, na altura da Praça Ibrahim Nobre, nos dois sentidos

– Avenida Aricanduva, na altura da rua Baquiá, sentido Itaquera

– Avenida Cabo Adão Pereira, na altura da Avenida Benedito de Andrade, nos dois sentidos

– Ponte Octávio Frias de Oliveira, sentido centro

– Avenida Mofarrej, na altura do Viaduto Miguel Mofarrej

– Avenida Antônio Munhoz Bonilha, na altura da Avenida Nossa Senhora do Ó, nos dois sentidos

– Avenida Conde de Frontin, altura do nº 2900, sentido centro

– Avenida Educador Paulo Freire, altura da Ponte Aricanduva, sentido centro

18h16 – A cidade tem 190 km de vias congestionadas, quase o dobro da média para o horário.

18h10 – A Avenida Paulista está totalmente congestionada nos dois sentidos.

18h08 – A pista expressa da Marginal Pinheiros soma mais de 9 km de tráfego intenso no sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias, e da Ponte do Jaguaré até a Ponte Eusébio Matoso. No sentido Castelo, há lentidão entre as ruas Américo Brasiliense e Tucumã.

18h03 – O corredor das avenidas Pacaembu/ Major Natanael/ Abraão Ribeiro registra lentidão no sentido Marginal, da Rua Dr. Veiga Filho até o acesso à Marginal.

17h58 – São Paulo registra agora 176 km de vias congestionadas, segundo a CET. O pior trecho é a pista expressa da Marginal Tietê, no sentido com 13 km de lentidão no sentido Ayrton Senna.

17h57 – A Radial Leste está congestionada no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Alberto Badra.

17hh55 – A Avenida 9 de Julho tem 4,7 km de tráfego complicado no sentido bairro, da Praça da Bandeira até a Avenida São Gabriel.

17h52 – A cidade tem agora quatro pontos de alagamento: na Avenida Conde de Frontin, sentido bairro; na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, sentido Castelo Branco; na Avenida Sumaré, sentido Sumaré; e na Marginal Tietê, na transição entre as pistas local e expressa, pouco antes da Ponte do Tatuapé, sentido Castelo.

17h36 – A CET registra dois pontos de alagamento na altura dos números 2900 e 2800 da Avenida Conde de Frontin, no sentido bairro.

17h34 – A Avenida Santo Amaro tem tráfego complicado por 2,5 km no sentido centro, da Rua São Sebastião até a Rua Dr. Jesuíno Maciel.

17h33 – O Corredor Norte-Sul está totalmente congestionado nos dois sentidos.

17h31 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem quase 3 km de engarrafamento no sentido Interlagos, de 1,7 km após a Ponte do Jaguaré até a Ponte Eusébio Matoso.

17h30 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de morosidade no sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h10 – A cidade tem agora 133 km de vias congestionadas, número bastante acima da média para o horário.

17h07 – A Avenida Rebouças também tem tráfego intenso no sentido centro, da Avenida Faria Lima até a Avenida Paulista.

17h05 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

16h52 – Ligação Leste-Oeste congestionada por 2,9 km no sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Radial Leste.

16h51 – A Avenida Rebouças tem tráfego intenso no sentido bairro, do Hospital das Clínicas até a Avenida Pedroso de Morais.

16h50 – A Avenida Paulista registra 1,8 km de morosidade no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide.

16h48 – O Corredor Norte-Sul está congestionado nos dois sentidos, da Avenida do Estado até o Viaduto Indianópolis.

16h46 – A pista expressa da Marginal Tietê voltou a ficar congestionada, desta vez no sentido Ayrton Senna. Há 13 km de lentidão entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Aricanduva.

16h14 – A cidade tem 48 km de lentidão, segundo a CET. A pior via é a Avenida Francisco Morato, no sentido centro.

15h52 – O trânsito melhorou na Marginal Tietê, que registra agora 5 km de tráfego intenso no sentido Castelo, entre as pontes das Bandeiras e Júlio de Mesquita Neto.

15h50 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem dois trechos congestionados no sentido Itaim, da Avenida Cidade Jardim até a Juscelino Kubitschek, e da Teodoro Sampaio até a Alameda Gabriel Monteiro da Silva.

15h48 – O Corredor Norte-Sul tem 3 km de lentidão no sentido aeroporto, da Avenida do Estado até o Viaduto Santa Generosa.

15h20 – A pista expressa da Marginal Tietê segue complicada, com 13,5 km de engarrafamento no sentido Castelo, desde a Ponte das Bandeiras.

15h17 – A Avenida Francisco Morato está congestionada no sentido centro, da Avenida Jorge João Saad até a Ponte Eusébio Matoso.

15h15 – O Túnel Ayrton Senna I registra morosidade da Avenida 23 de Maio até a Antônio Joaquim de Moura Andrade.

14h24 – A pista expressa da Marginal Tietê tem mais de 10 km de lentidão no sentido Castelo, da Ponte da Casa Verde até a Castelo Branco. As pistas local e central não são opção para o motorista.

14h21 – A Avenida Paulista ainda tem uma faixa bloqueada no sentido Consolação, na altura do MASP. Há cerca de 1 km de lentidão entre as ruas Carlos Sampaio e Pamplona.

14h09 – São Paulo tem agora 60 km de vias congestionadas, índice acima da média para o horário.

13h34 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 2,9 km de congestionamento, sentido Itaim, da Rua Teodoro Sampaio até a Avenida Juscelino Kubitschek.

13h18 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,4 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso.

13h – Uma manifestação bloqueia duas faixas da direita da Avenida Paulista, perto da Rua Augusta, sentido Paraíso. Como o grupo iniciou o protesto no sentido Consolação, a Avenida Paulista registrava 1,5 km de retenção, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Itapeva. Não há reflexos no sentido Paraíso.

11h56 -Foi implantada Operação Comboio na Via Anchieta, sentido litoral, devido a forte neblina com visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio do km 31 da rodovia. A cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem sentido litoral, escoltados por viaturas da Polícia Militar e da Ecovias, até um ponto onde a visibilidade é melhor. Permanece o tráfego lento na chegada a São Paula do km 13 ao km 10 pela Anchieta, por excesso de veículos.

11h28 – O Viaduto Grande São Paulo, tem 1 km de lentidão, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

10h58 – A pista local da Marginal do Tietê tem 2,8 km de retenção, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Limão até a Ponte do Piqueri.

10h49 – A Avenida do Estado tem 1,2 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto 31 de Março até a Avenida Mercúrio.

10h42 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de congestionamento, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

10h15 – A Via Anchieta tem lentidão na chegada à capital paulista do km 13 ao km 10, devido excesso de veículos.

10h12 – A Avenida Vital Brasil registra 1,1 km de engarrafamento, sentido centro, da Avenida Corifeu de Azevedo Marques até a Praça Jorge de Lima.

10h02 -A Avenida Nove de Julho tem 1 km de retenção, sentido bairro, da Rua Estados Unidos até a Avenida São Gabriel.

10h – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,2 km de trânsito lento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Limão até a Ponte Freguesia do Ó.

9h54 – O Corredor Norte-Sul tem 3,2 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad.

9h45 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de retenção, da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

9h25 – A Avenida Aricanduva tem 1,7 km de lentidão, sentido Marginal, da Rua Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste.

9h15 – A Avenida do Jaguaré tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Ponte do Jaguaré até a Praça César Washington Alves de Proença.

9h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,1 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

8h24 – A Avenida Washington Luís registra 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Praça Linneu Gomes até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h19 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,6 km de congestionamento, sentido centro, da Ana Catharina Randi até a Rua Vieira de Morais.

8h06 – A Avenida Ordem e Progresso tem 1 km de retenção, sentido Sumaré, da Rua Samarita até a Praça Luiz Carlos Mesquita.

8h01 – O Corredor Norte-Sul tem 1,2 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto República Árabe Síria até o Viaduto Borges Lagoa.

7h53 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,6 km de lentidão, sentido Lapa, da Avenida Alcântara Machado até a Avenida 23 de Maio.

7h48 – A pista local da Marginal do Tietê tem 3,2 km de retenção, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Piqueri até a Ponte Nova Fepasa.

7h43 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Alameda dos Tupiniquins.

7h40 – A Radial Leste registra 4,7 km de lentidão, sentido centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

7h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 8 km de congestionamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Castelo Branco.

7h00 – Radial Leste, sentido centro, agora com acúmulo de trechos de lentidão de 4,5 km, entre o viaduto Alberto Badra e a rua Wandenkolk.

6h55 – Radial Leste, sentido centro, com lentidão de 2 km entre a rua Almirante Brasil e a Rua Wandenkolk.

6h52 – Queda de moto, com pista já liberada, na Via Dutra, em Guarulhos. Lentidão de 6 mil metros na expressa, sentido SP, entre os quilômetros 223 e 217.

6h45 – Capital registra 7 km de trechos de lentidão; o maior deles, de 2 km, no corredor Preste Mata/Tiradentes/Santos Dumont, sentido Aeroporto, entre Ribeiro de Lima e Praça da Bandeira

6h40 – Lentidão nas pistas central e marginal da Via Anchieta na chegada à capital paulista.

4h20 – Uma das duas faixas de rolamento da interligação Imigrantes – Anchieta está bloqueada no km 8 em razão de uma carreta que invadiu o canteiro central após o caminhoneiro dormir ao volante. Não há lentidão no tráfego.

4h15 – Faixas de rolamento da Via Dutra sentido SP debloqueadas por completo no km 120, em Caçapava, Vale do Paraíba. No local, ocorreu um engavetamento entre dois carro e um caminhão. Congestionamento chegou a quase 2 km.

0h50 – Tráfego bom neste início de madrugada de quinta-feira nas principais estradas estaduais a federais dentro do estado de São Paulo. Pista sul da Imigrantes ficará fechada até as 5 horas para manutenção nos túneis. Com isso, o Sistema opera no esquema 2 x 5.