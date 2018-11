AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

20h40 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,2 km de morosidade, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Centro de Treinamento do Corinthians até a Ponte Aricanduva.

20h25 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 8,1 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Ponte do Jaguaré.

19h35 – A Avenida Francisco Morato registra 1,8 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Rua Heitor dos Prazeres até a Avenida Guilherme Dumont Vilares.

19h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de morosidade, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h25 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,1 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte João Dias.

19h03 – O Corredor Norte-Sul tem 4,3 km de tráfego lento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Dr. Luís Falgetano Sobrinho.

19h – A cpaital registra 150 km de vias congestionadas. A zona sul concentra 57 km desse total.

18h56 – A Avenida República do Líbano tem 2,1 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Oliveira Pimentel até a Avenida Ibirapuera.

18h43 – A pista local da Marginal do Tietê tem 8,6 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Nova Fepasa até a Ponte da Casa Verde.

18h40 – A Rua da Consolação tem 2 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Avenida Ipiranga até a Avenida Paulista.

18h34 – A Avenida do Estado tem 2,2 km de lentidão, sentido Ipiranga, da Marginal do Tietê até a Rua São Caetano.

18h25 – A Avenida João Dias tem 2,3 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h07 – A Avenida Paulista tem 2,4 km de lentidão, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

17h49 – A Avenida Ibirapuera registra 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h40 – A Via Anchieta tem tráfego lento na altura do km 16 sentido litoral, altura de São Bernardo do Campo, devido excesso de veículos no acesso à Av. Lions pela pista lateral. Os demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego bom. O SAI opera em esquema 5X5. A descida é feita pela pista sul da via Anchieta e sul da Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da rodovia dos Imigrantes e da Anchieta.

17h34 – As pistas local e central da Marginal do Tietê registram 3,7 km de lentidão cada, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

17h30 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 3 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Pedroso de Morais.

17h – A cidade tem 100 km de vias congestionadas.

16h47 – O Corredor Norte-Sul tem 3,1 km de tráfego intenso, sentido Aeroporto, da Rua Tutoia até o Viaduto República Árabe Síria.

16h25 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de morosidade, da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

15h53 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,8 km de lentidão, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Avenida Miruna.

15h34 – A pista foi totalmente liberada no km 8 da interligação planalto no sentido Via Anchieta, onde uma carreta carregando refrigerante tombou às 12h30. O tráfego é normal no local. Na Cônego Domênico Rangoni, obras que interditavam faixa da esquerda já foram desmobilizadas na altura do km 268 sentido Cubatão.

15h33 – A Radial Leste tem 2,1 km de morosidade, na pista expressa, sentido centro, da estação de Metro Belém até a Avenida Brasil.

15h12 – O Elevado Costa e Silva registra 2,7 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

15h04 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 8,2 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Castelo Branco.

14h38 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 4,7 km de congestionamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

13h22 – Tombamento de carreta no Km 8 da interligação sentido Anchieta, interdita as duas faixas da pista. O tráfego flui pelo acostamento e segue lento somente na passagem. Equipes estão no local para prestar atendimento. A partir do Km 32 da Imigrantes, viaturas da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária acompanham o tráfego em velocidade reduzida, devido a esse acidente.

A Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue com lentidão na altura do km 268, sentido Cubatão, devido a obras no local que interditam a faixa da esquerda.

12h36 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê continua com trechos congestionados. Na expressa, lentidão entre as Pontes Piqueri e Casa Verde. Na central, entre as Pontes Bandeirantes e Julio de Mesquita Neto e na local entre Atílio Fontana e Piqueri.

11h43 – São Paulo com 70 kms de lentidão.

11h43 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê tem lentidão na pista local entre as Pontes Castelo Branco e Julio de Mesquita Neto e na expressa entre as Pontes Atílio Fontana e Casa Verde.

11h03 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem trânsito lento entre as Pontes Atílio Fontana e Julio de Mesquita Neto.

10h35 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes permanecem com o fluxo tranquilo e boa visibilidade em todo o trecho de concessão.

10h22 – Os dois sentidos da Marginal do Pinheiros registram congestionamentos. Na direção de Interlagos, a pista expressa tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco e a local entre as Pontes do Jaguaré e Castelo Branco. Do outro lado, congestionamento na pista expressa entre as Pontes Américo Brasiliense e Transamérica.

10h03 – Radial Leste, sentido Centro, tem congestionamento entre as Ruas Wandenkolk e Serra de Jaire.

9h54 – Cidade tem apenas 3 pontos alagados. Um na Avenida Luiz Inácio Anhaia Melo, outro na Rua Guamiranga e outro na Marginal do Tietê, sentido Lapa, perto da Rua Amazonas.

9h40 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 70 kms de filas. Zona sul com 26 kms de congestionamento.

9h14 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 66 kms de lentidão. Zona sul com 25 kms de filas.

9h00 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo com 61 kms de filas. Zona sul com 26 kms de lentidão.

8h51 – O tráfego segue com 5 kms de retenção, do km 284 ao km 279 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes, devido ao excesso de veículos no local. Ainda neste sentido, há quatro quilômetros de retenção, entre o km 275 ao km 271, na região de Taboão da Serra, devido a um ponto de alagamento causado pela chuva, que bloqueia a faixa da direita.

8h50 – 37 semáforos instalados em vias movimentadas apresentam problemas por causa das chuvas, prejudicando o trânsito. Alguns estão nas Avenidas Rio Branco, Interlagos, Francisco Morato, Brigadeiro Luís Antônio e Jacu-Pêssego.

8h39 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem lentidão entre a Praças Campo de Bagatelle e Viaduto Santa Generosa. São Paulo com 61 kms de lentidão. Zona sul com 24 kms de filas.

8h37 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao 11 (região entre Guarulhos e São Paulo), sentido Capital, por problemas fora da área de concessão. Em direção ao Interior, o trânsito é lento do km 18 ao 19 (região de Guarulhos), por excesso de veículos.

8h30 – Congestionamento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do km 22 ao km 10, devido a excesso de veículos. Na Rodovia dos Imigrantes, rumo à Capital, o tráfego está lento do Km 16 ao km 15, altura de Diadema, também por excesso de veículos.

Já no litoral, a chegada a Santos pela Anchieta tem lentidão do Km 64 ao km 65 e na Cônego Domênico Rangoni, do Km 267 ao Km 265, sentido Guarujá. Motivo é o excesso de veículos.

8h21 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 53 kms de filas. Zona sul com 21 kms de lentidão.

7h50 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 47 kms de filas. Zona sul com 17 kms de lentidão.

7h49 – São Paulo tem 12 pontos de alagamentos transitávies, alguns na Marginal do Pinheiros e Avenidas do Estado e Celso Garcia.

7h39 – Na Avenida Antônio Buono, região de Sapopemba, uma árvore ocupa totalmente a pista sentido bairro.

7h34 – Dois trechos de alagamentos ainda estão intransitáveis na região do Ipiranga, um na Rua Dom Lucas Obs e outra na Rua 2 de Julho. São Paulo tem 42 kms de filas. Zona sul com 14 kms de lentidão.

4h02 – Pista central da Rodovia Anchieta ainda bloqueadas em razão do transbordamento do córrego Ribeirão dos Couros, no quilômetro 13,5, limite entre a capital e São Bernardo do Campo.

4h00 – Forte chuva causa 26 pontos de alagamento na capital paulista; 9 deles intransitáveis. Situação pior na Avenida do Estado, no limite entre o Ipiranga e a Vila Prudente, em razão do transbordamento do rio Tamanduateí.

0h25 – A concentração de veículos que se dirigem à região da Avenida Paulista em razão dos enfeites de Natal causava, à 0h25 desta quinta-feira, 15, congestionamento de quase 2 km na pista sentido Consolação entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Peixoto Gomide.