AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

20h50 – As faixas 2,3,4 e acostamento da pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias estão bloqueados no km 84, na região de São Paulo, devido a um alagamento provocado pelas fortes chuvas no local. Há retenção do km 77 ao km 84. O tráfego segue por parte da faixa 1, apenas para os veículos maiores. Equipes da Concessionária trabalham no atendimento à ocorrência e na liberação da via. Na pista sentido Belo Horizonte, o tráfego segue sem retenção, na noite de hoje. O tempo é chuvoso em pontos ao longo do trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

19h30 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h17 -A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h57 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de trânsito carregado, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rua Milton Rodrigues até a Rua Azurita.

18h50 -A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

18h36 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 289 ao km 291, na região de Itapecerica da Serra, reflexo de um acidente que restringiu o tráfego na faixa da direita. Os veículos já foram removidos e a pista está liberada. O tempo é chuvoso em pontos ao longo do trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

18h33 – A Radial Leste registra 3,5 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h25 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4,7 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até Rua João Carlos Mallet.

18h06 – A Rodovia dos Imigrantes, na chegada ao município de Praia Grande, tem tráfego lento do km 67 ao km 70, em razão de obras fora da área de concessão da Ecovias. Pela Cônego Domênico Rangoni, há lentidão do km 264 ao km 270, sentido Cubatão, devido excesso de veículos no acesso ao trevo de Cubatão. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem tráfego bom.

O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

17h50 – O Corredor Norte-Sul tem 2,2 km de morosidade, sentido Santana, da Rua Santa Ifigênia até a Avenida do Estado.

16h20 – O tempo é chuvoso em pontos alternados da rodovia Régis Bittencourt. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

14h43 -A alça de acesso ao bairro no km 14 da Via Anchieta foi liberada no sentido litoral. No local, um caminhão tombou no início da manhã.

13h45 – Tráfego bom e boa visibilidade em todo o trecho de concessão do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). A alça do km 14 da Anchieta sentido litoral, na altura de São Bernardo do Campo, foi liberada às 13h40. No local, no início da manhã, um caminhão carregado de farinha tombou. Acidente não deixou feridos, e não gerou congestionamento. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

13h02 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, congestionada entre a Avenida Celso Garcia e Viaduto Pires do Rio.

12h32 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre o Viaduto Santo Amaro e Avenida Miruna.

12h15 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, tem lentidão da Avenida Salim Farah Maluf até a Rua Américo Vespucci.

12h07 – Subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes tem o tráfego intenso, devido a excesso de veículos no sentido São Paulo. Permanece o bloqueio na via de retorno na altura do Km 14 da Anchieta, sentido litoral, por causa de um tombamento de caminhão baú carregado de farinha no retorno que aconteceu por volta das 8h40. Opção para o motorista é seguir até o próximo retorno no Km 16.

12h04 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com lentidão entre Ruas Montesina e Diogo Lopes.

11h11 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre o Viaduto Santo Amaro e Avenida Miruna.

11h06 – Liberada a alça de acesso ao bairro Cooperativa, em Diadema, altura do Km 20 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, interdição aconteceu devido a tombamento de caminhão que aconteceu por volta das 8h15. Permanece o bloqueio na via de retorno na altura do Km 14 da Anchieta, sentido litoral, por causa de um tombamento de caminhão baú carregado de farinha no retorno que aconteceu por volta das 8h40. Opção para o motorista é seguir até o próximo retorno no Km 16.

10h10 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

9h58 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, tem lentidão entre a Ponte Américo Brasiliense e Rua Acari. São Paulo com 22 kms de filas. Zona sul com 12 kms de lentidão.

9h32 – O tombamento de um caminhão no acesso ao bairro Cooperativa, em Diadema, altura do Km 20 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, causa a interdição da alça. A opção para o motorista é a próxima saída no Km 16. Acidente deixou uma vítima leve. O tráfego segue intenso pelo local.

Já no sentido litoral, outro tombamento de caminhão baú carregado de farinha no retorno na altura do Km 14 da Anchieta, bloqueia a alça. Opção é seguir até o Km 16. Lentidão permanece na chegada a São Paulo do Km 13 ao Km 10, pela Anchieta, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade.

A subida do trecho de serra, sentido capital, está restrita à via Anchieta para caminhões e carretas no momento. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

9h31 – O tráfego segue sem problemas em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

9h05 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra lentidão entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 26 kms de filas. Zona sul com 10 kms de lentidão.

8h48 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 20 kms de trânsito carregado. Zona sul com 10 kms de filas.

8h22 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida Santa Catarina e Rua Robélia. São Paulo com 9 kms de filas. Zona leste com 6 kms de trânsito lento.

8h11 – Motorista encontra lentidão na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, do Km 13 ao Km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade.

A subida do trecho de serra, sentido capital, está restrita à via Anchieta para caminhões e carretas no momento. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

7h59 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto Alberto Badra e Avenida Melchert. São Paulo com 6 kms de congestionamento. Zona leste com 5 kms de filas.

7h45 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa, registra congestionamento entre as Pontes do Tatuapé e Hospital Vila Maria. São Paulo com 6 kms de filas. Zona leste com 5 kms de lentidão.

7h14 – São Paulo tem trânsito tranquilo, sem congestionamentos.

6h55 – Tráfego bom nas demais principais rodovias dentro do Estado de São Paulo;

6h50 – Lentidão entre os quilômetros 223 e 221 da pista expressa da Via Dutra sentido Rio na região de Guarulhos em razão de um engavetamento, sem vítimas, às 6h05, entre dois ônibus e um caminhão. Pista liberada; apenas reflexo.