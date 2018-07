AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

19h55 – O Túnel Ayrton Senna II registra 1,8 km de lentidão, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h45 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Rua dos Tamoios até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h38 – A Avenida Ibirapuera tem 2,3 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

19h25 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h14 – A Avenida José Diniz tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Rua Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

19h12 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 277 ao km 273, entre as regiões de Taboão da Serra e Embu das Artes, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à capital. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue lentidão, na noite de hoje.

19h09 -A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de morosidade, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

19h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,5 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Verbo Divino até a Rua Tucumã.

18h45 – A Radial Leste tem 3,5 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h30 – A Avenida Paulista registra 2,6 km de tráfego carregado, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h24 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h21 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4,2 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Nova do Morumbi até a Rua Tucumã.

17h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,8 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

16h18 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,4 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Rua do Grito até o Viaduto Grande São Paulo.

15h55 – O tráfego da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt é desviado para a faixa da esquerda da pista sentido Curitiba no km 364, na região de Miracatu, devido a obras de fresagem que restringem o tráfego nas faixas da esquerda, direita e acostamento no sentido São Paulo. O tráfego segue com lentidão no local. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue lentidão, na tarde de hoje.

15h45 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de trânsito intenso, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

15h07 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

14h56 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até o Viaduto Santa Generosa.

13h48 – A Avenida do Estado, sentido Ipiranga, com lentidão entre as Ruas Ana Néri e Trinta e Um de Março.

13h39 – Motorista encontra boas condições de tráfego e visibilidade. No momento, o tempo está encoberto em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

13h31 – A Avenida Ermano Marchetti, sentido Barra Funda, congestionada entre Rua Jácomo Zanela e Ponte do Piqueri.

12h58 – A Avenida do Estado, sentido Ipiranga, tem lentidão entre as Ruas Ana Neri e Trinta e Um de Março.

12h41 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Bairro, tem lentidão entre as Ruas Brasões e Vieira de Morais.

12h38 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre as Avenidas Santa Catarina e Pedro Chaves.

12h10 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, congestionada entre a Avenida Brasil e Ponte Eusébio Matoso.

12h04 – Os motoristas devem evitar circular pela Avenida do Estado (sentido Ipiranga), pista local, devido a um buraco na via. As faixas central e da direita estão bloqueadas. Os motoristas devem utilizar como opção as ruas Lavapés e do Glicério.

11h52 – O tráfego na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt está parcialmente bloqueado na altura do km 459, na região de Pariquera-açu, devido ao tombamento de uma carreta que transportava peça automotivas. A faixa 3 (à direita), a faixa 2 (central) e o acostamento estão fechados para o atendimento à ocorrência e o tráfego flui pela faixa 1 (à esquerda), com lentidão na proximidade do acidente. Há lentidão entre o km 449 e o km 452, reflexo de uma operação para a retirada do veículo da pista, o que demandou a restrição total da pista. Equipes da Concessionária trabalham na liberação total da via.

11h47 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Lapa, tem lentidão entre a Ponte do Limão e Rua Milton Rodrigues.

11h16 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, está congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

10h58 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, tem lentidão entre a Avenida Salim Farah Maluf e Viaduto Grande São Paulo.

10h50 – O sentido Centro da Avenida Rebouças tem lentidão entre a Avenida Brasil e Ponte Eusébio Matoso.

10h28 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem lentidão entre a Praça da Bandeira e Ponte dos Bandeirantes. São Paulo com 62 kms de filas. Zona sul com 21 kms de lentidão.

10h16 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó e a local entre as Pontes dos Remédios e Velha Fepasa. São Paulo tem 68 kms de filas. Zona sul com 26 kms de lentidão.

9h55 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, tem lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e João Dias. São Paulo 78 kms de filas. Zona sul com 26 kms de lentidão.

9h16 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, continua congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

9h10 – Permanece a lentidão na chegada a Capital pela Anchieta do Km 13 ao Km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h51 – O tráfego na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt é intenso no km 269, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital. Há lentidão de 2 quilômetros entre o km 271 e o km 269.

Ainda nesta pista, na altura do km 271, também na região de Taboão da Serra, o tráfego é lento devido à uma queda de moto. As faixas já estão liberadas, mas há um reflexo de lentidão entre o km 273 e o km 271.

Na pista sentido Curitiba, a faixa 3 (à direita), a faixa 2 (central) e o acostamento estão bloqueados no km 459, na região de Pariquera-açu, devido ao tombamento de uma carreta que transportava peças automotivas. O tráfego flui lentamente pela faixa 1 (à esquerda), entre o km 458 e o km 459 . Equipes da Concessionária trabalham na remoção do veículo e liberação total da via.

8h36 – Motorista faz boa viagem pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto nos dois sentidos.

8h34 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, está congestionada entre as Pontes dos Remédios e Velha Fepasa. São Paulo com 33 kms de filas. Zona sul com 11 kms de lentidão.

8h27 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre a Rua padre Antonio e Avenida Alcantara Machado. São Paulo com 30 kms de filas. Zona sul com 11 kms de lentidão.

8h13 – A Marginal Tietê, pista local, tem lentidão no sentido Castelo Branco, da Ponte Velha Fepasa até a Ponte Atílio Fontana. São Paulo com 26 kms de filas. Zona sul com 7 kms de lentidão.

7h54 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre Viadutos Santo Amaro e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 11 kms de lentidão. Zona leste com 4 kms de filas.

7h36 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem lentidão entre a Radial Leste-oeste e Rua Moravia. São Paulo com 8 kms de filas, metade deles na zona leste.

7h21 – A Radial Leste, sentido Centro, tem lentidão entre Rua Pinhalzinho e Metrô Vila Matilde e entre Metrô Belém e Rua Carlos Ferraci. São Paulo com 5 kms de filas, todos na zona leste.

7h10 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem lentidão entre a Radial Leste-oeste e Rua Moravia. São Paulo tem 1 km de lentidão.