AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

20h – O Corredor Norte-Sul tem 6 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Borges Lagoa.

19h45 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 2,6 km de lentidão, sentido Itaim, da Rua Diogo Moreira até a Avenida Juscelino Kubitschek.

19h30 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h13 – A Avenida Luis Carlos Berrini registra 1,9 km de morosidade, sentido Morumbi, da Avenida dos Bandeirantes até a Avenida Jornalista Roberto Marinho.

19h – A Avenida Washington Luís tem 5 km de engarrafamento, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Chaves.

18h50 – A Avenida Santo Amaro registra 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Doutor Guilherme Bannit até a Rua Vahia de Abreu.

18h35 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h25 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

18h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,6 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h51 – Tráfego lento pela Anchieta do km 15 ao km 18 sentido litoral, na altura de São Bernardo por excesso de veículos.

17h40 – A Avenida Paulista tem 2,7 km de morosidade, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

17h30 – A Avenida Nove de Julho tem 2,3 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Estados Unidos até a Avenida Cidade Jardim.

17h22 – A Avenida Ibirapuera registra 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 4,9 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até a Rua Marcondes Salgado.

16h50 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de congestionamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

16h10 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,4 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

15h23 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 2,2 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf.

14h00 – A Avenida Nove de Julho, sentido Centro, tem lentidão entre as Ruas José Maria Lisboa e Urimonduba.

12h42 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, tem lentidão entre a Rua Oscar Freire e Ponte Eusébio Matoso.

12h18 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, está congestionada entre as Pontes Atílio Fontana e Julio de Mesquita Neto.

11h54 – O tráfego segue com lentidão entre o km 15,5 e o km 22,5 da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, na região de Antonina, devido a obras de fresagem no km 22,5, que restringem a faixa da direita. O fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda.

11h52 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 11 kms de lentidão entre as Pontes Castelo Branco e Casa Verde.

11h21 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê tem lentidão nas pistas expressa e local entre as Pontes Atílio Fontana e Casa Verde.

11h08 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem trânsito lento entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

10h53 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, tem congestionamento entre a Rua Oscar Freire e Ponte Eusébio Matoso.

10h18 – O sentido Santana do Corredor Norte-Sul tem lentidão entre a Rua Borges Lagoa e viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h14 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem tráfego normal nos dois sentidos.

No km 42 da Ayrton Senna, sentido Interior, a faixa da direita (3) continua bloqueada devido ao tombamento de um caminhão de pequeno porte. O tráfego flui normalmente pelo local.

10h06 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, da Rua Robelia até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h45 – Tráfego normalizado no sentido Capital pela Imigrantes e Anchieta.

9h41 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Pinhalzinho e Bernardino Brito F. de Carvalho. São Paulo com 68 kms de filas. Zona sul com 26 kms de lentidão.

9h17 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre a Ponte Cidade Universitária e Rodovia Castelo Branco. São Paulo com 72 kms de trãnsito lento. Zona sul com 28 kms de filas.

8h39 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem trânsito lento entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo com 50 kms de filas, metade delas na zona sul.

8h32 – Três faixas do sentido Centro da Avenida Edgar Facó estão interditadas devido a uma colisão entre um ônibus e duas motos, perto do número 1.255. Uma pessoa ficou ferida.

8h15 – Motorista que trafega pelo Sistema Anchieta-Imigrantes encontra o tráfego lento no sentido São Paulo do Km 21 ao Km 16 pela Imigrantes, por excesso de veículos e acidente fora do trecho de concessão. Chegada a Capital pela Anchieta também tem lentidão do Km 13 ao km 10, devido a excesso de veículos. Demais rodovias do SAI tem boas condições de tráfego e visibilidade.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera esquema em 5×3. A descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e da via Anchieta. Para subida, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

8h12 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Robelia. São Paulo com 46 kms de lentidão. Zona sul com 24 kms de filas.

7h29 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestioanda entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo com 24 kms de filas. Zona sul com 11 kms de lentidão.

7h17 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre Ruas Pinhalzinho e Bernardino Brito F. de Carvalho e Rua Brasil e Metrô Belém. São Paulo com 21 kms de lentidão. Zona sul com 7 kms de filas.

6h55 – Ligação Leste-Oeste com quase 2 km de lentidão no sentido Lapa, entre o final da Radial Leste e o acesso à Avenida 23 de Maio

6h43 – São quase 8 km de trechos de lentidão no sentido centro da Radial Leste entre a avenida Bernardino Brito F. de Carvalho e a chegada à Ligação Leste-Oeste

6h35 – Pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna com lentidão entre os quilômetros 23 e 20.

6h30 – Excesso de veículos causa congestionamento na pista sentido São Paulo da Rodovia Anhanguera entres os quilômetros 26 e 24, trecho ainda da capital.

6h29 – Lentidão de 4 mil metros, entre os quilômetros 17 e 13, na pista de chegada à capital da Rodovia dos Bandeirantes, em razão do bloqueio de duas faixas de rolamento para serviço de pavimentação.