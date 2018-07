AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

21h20 – O Corredor Norte-Sul tem 6,1 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a estação de Metrô São Joaquim.

20h34 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de trânsito intenso, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Ary Torres até a Ponte Eusébio Matoso.

20h19 – A cidade tem 41 km de vias congestionadas nesta noite.

19h45 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Estados Unidos até a Praça Arthur Andrade Filho.

19h35 – A Avenida Juscelino Kubitschek registra 1,5 km de lentidão, sentido Ibirapuera, da Rua Chedid Jafet até a Rua Renato Paes de Barros.

19h20 – A Rua Alvarenga tem 1,6 km de morosidade da Ponte Cidade Universitária até Sapetuba.

19h05 -A pista central da Marginal do Tietê registra 3,8 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Casa Verde.

18h55 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,1 km de trânsito carregado, sentido Lapa, do Viaduto do Glicério até a Praça Franklin Roosevelt.

18h50 – A pista expressa da Marginal Tietê tem mais de 11 km de tráfego complicado no sentido Ayrton Senna, entre as pontes Freguesia do Ó e Tatuapé.

18h48 – A Avenida Rebouças tem 3 km de lentidão no sentido centro, da saída do túnel até a Avenida Paulista.

18h44 -A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 10,1 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Ary Torres.

18h40 – A Avenida República do Líbano registra 1,6 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Antônio J. de Moura Andrade até a Alameda Arapanés.

18h30 – A Avenida do Ibirapuera tem 2,4 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

18h19 – A capital tem 132 km de vias congestionadas, sendo que 36 km desse total está concentrado na zona oeste e 34 km na zona sul.

18h15 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h10 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,9 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h – A pista local da Marginal do Tietê tem 7,7 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.

17h53 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de retenção, sentido centro, da Urimonduba até a Avenida Estados Unidos.

17h37 – A Radial Leste tem 3,5 km de tráfego intenso no sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

17h36 – A Marginal Tietê soma 12,4 km de congestionamento, da Ponte Velha Fepasa até a Ponte Jânio Quadros, sentido Ayrton Senna.

17h34 – O Corredor Norte-Sul tem trânsito complicado no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. No sentido Santana, a lentidão é do Viaduto Tutóia até a Avenida do Estado.

17h24 – A cidade registra 100 km de vias congestionadas, segundo dados da CET.

17h17 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h -A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 19 ao 14, entre Guarulhos e São Paulo, sentido capital, por causa de obras de recuperação de pavimento que bloqueiam a faixa da esquerda, do km 14 ao 11, na região de São Paulo. Em direção ao Interior, o fluxo segue normal.

16h57 – A Rua da Consolação registra 1,8 km de retenção, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

16h50 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua São Caetano.

16h35 – A Avenida Paulista está totalmente interditada no sentido Consolação, por conta de uma manifestação que reúne cerca de 1 mil estudantes da USP. O desvio está sendo feito pela Rua 13 de Maio.

16h33 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 2,2 km de trânsito intenso, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf.

16h26 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Avenida Antônio de Macedo Soares.

16h18 – A pista local da Marginal do Tietê tem 2,6 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

15h14 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 6,5 km de congestionamento no sentido Interlagos, entre as pontes do Jaguaré e Cidade Jardim.

15h12 – O Corredor Eusébio Matoso/ Francisco Morato tem tráfego intenso no sentido centro, da Avenida Jorge João Saad até a Praça Jorge de Lima.

15h10 – A cidade tem 44 km de lentidão, índice acima da média para o horário.

14h10 – O trecho de serra da Imigrantes, sentido Capital, tem tráfego intenso por excesso de veículos. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade.

13h34 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Cidade Universitária.

13h02 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao 23 (região de Guarulhos), sentido Capital, por reflexo de um engavetamento entre dois carros e um veículo utilitário, que bloqueou a faixa da esquerda, por cerca de 40 minutos. O acidente aconteceu por volta das 12h e deixou uma vítima com ferimentos leves, que foi removida para o Hospital Carlos Chagas, em Guarulhos. No mesmo sentido da rodovia, o motorista encontra tráfego lento entre o km 20 e o km 14 (região entre Guarulhos e São Paulo), por conta de obras que bloqueiam a faixa da esquerda, do km 14 ao 11 (região de Guarulhos). Em direção ao Interior, o fluxo é bom.

12h58 – O sentido Penha da Marginal do Tietê tem trânsito lento entre as Pontes Aricanduva e Jânio Quadros.

12h35 – A pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, está totalmente interditada para a retirada de um veículo de passeio que capotou perto da rua Antoine Bourdelli. O acidente envolveu também um caminhão. Ninguém ficou ferido.

12h22 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem lentidão entre a Radial Leste-oeste e Rua Benedita de Paula Coelho.

11h47 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.

11h42 – Ao contrário do que foi informado anteriormente, o acidente que bloqueava a faixa da esquerda, no km 20 (região de Guarulhos) da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, foi um engavetamento. O acidente que envolveu três motos e um veículo oficial deixou três vítimas – duas com ferimentos, mas sem risco de morte, e uma com ferimentos leves -, que foram removidas para o Hospital Geral de Guarulhos. A faixa de rolamento foi liberada no local.

Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento do km 25,5 ao 20 (região de Guarulhos), sentido Capital, por reflexo de acidente. No sentido Interior, o fluxo segue normal.

11h31 – Há retenção na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias, do km 65,5 ao km 63, na região de Mairiporã, devido a obras de recapeamento que restringem o tráfego nas faixas 1 e 2. O fluxo de veículos segue lentamente pela faixa 3 e acostamento.

11h22 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

11h09 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Ática.

10h52 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê tem lentidão nas pistas central e local, entre as Pontes dos Remédios e Julio de Mesquita Neto.

10h38 – Queda de moto interdita a faixa da esquerda (1), no km 20 (região de Guarulhos) da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital. No mesmo sentido, na altura do km 23, uma colisão entre dois veículos de passeio não bloqueia faixas. Não há informações sobre vítimas. Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 o 13 (região entre Guarulhos e São Paulo), sentido Capital, por reflexo dos acidentes e obras que bloqueiam a faixa da esquerda, do km 14 ao 11. Já no sentido Interior, o fluxo segue normal.

10h34 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré.

9h23 – Os dois sentidos da Marginal do Tietê estão com trânsito carregado. No sentido Castello Branco, a pista expressa tem lentidão da Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castello Branco e do outro lado, as pistas local e central registram trânsito carreado entre a Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte da Casa Verde. São Paulo com 94 kms de filas. Zona sul com 24 kms de lentidão.

9h01 – Acompanhe pelo twitter o tráfego do sistema Anchieta-Imigrantes.

8h52 – O tráfego é intenso no km 269 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

8h44 – A pista norte da Rodovia Anchieta está interditada no trecho de serra do km 55 ao Km 40, devido a obras. A subida da serra é feita só pela Rodovia dos Imigrantes.

8h42 – Tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, do km 23 ao 20 (região de Guarulhos), por excesso de veículos. Em direção ao Interior, o fluxo segue normalmente.

8h41 – Os dois sentidos da Marginal do Tietê registram trânsito carregado. Na direção da Lapa, a pista expressa tem 7 kms de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Freguesia do Ó e do outro lado a local tem lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Bandeirantes, devido a acidente. São Paulo com 83 kms de filas. Zona oeste com 31 kms de congestionamento.

8h24 – Uma faixa da direita da pista local da Marginal do Tietê, sentido Penha, perto da Ponte das Bandeiras, continua interditada devido ao tombamento de um caminhão que transportava placas de madeira.

8h19 – Acidente interdita totalmente a Avenida Vereador José Diniz, na altura do número 4.484, sentido Centro. Um carro, uma moto e um ônibus bateram, deixando um ferido. O desvio é feito pela Rua Graham Bell, Rua São Benedito e Rua Alexandre Dumas.

8h05 – Os dois sentidos da Marginal do Tietê registram congestionamento. Na direção da Penha, lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Freguesia do Ó e do outro lado na pista local entre a Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria. São Paulo com 51 kms de trânsito lento. Zona sul com 17 kms de filas.

7h52 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo com 47 kms de filas. Zona sul com 16 kms de trânsito lento.

7h35 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem trânsito lento entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo com 38 kms de congestionamento. Zona sul com 14 kms de filas.

7h22 – Tráfego bom na Rodovia Fernão Dias.

7h21 – Os dois sentidos do Corredor norte-sul registram lentidão. Na direção de Santana, entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar e do outro lado entre a Praça da Bandeira e Rua Ribeiro de Lima. São Paulo com 31 kms de filas. Zona sul com 10 kms de lentidão.

7h12 – Em razão da queda parcial da mureta, do passeio para pedestre e de parte da faixa da direita da pista sentido Lapa, a Ponte dos Remédios, na zona oeste da capital, tem apenas a pista sentido Osasco liberada para o tráfego, mas os motoristas utilizam a via apenas no sentido Lapa.

A ponte foi parcialmente liberada na tarde de quarta-feira. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O bloqueio parcial da ponte vai durar até o término das obras de recuperação, mas não há ainda uma previsão.

A pista sentido Osasco (Avenida dos Remédios) funcionará com reversibilidade de faixas em horários definidos. De segunda-feira a sexta-feira, das 6 às 9 horas, o sentido Osasco vai operar no sentido capital (Lapa). Das 16 às 20 horas, a pista será utilizada no sentido original. Nos demais horários e aos finais de semana, o sentido Osasco funcionará em ambas as direções.

A Ponte dos Remédios faz a ligação entre as ruas Silva Airosa e Major Paladino, no bairro da Vila Leopoldina, região da Ceagesp, com a Avenida dos Remédios, em Osasco, município vizinho.

7h03 – Corredor Prestes Maia/ Tiradentes /Santos Dumont, sentido Aeroporto, com acúmulo de quase 4 km de trechos de lentidão a partir da Praça da Bandeira

6h58 – Carreta com carga de placas de madeira tomba na pista local sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê junto à Ponte das Bandeiras. Lentidão por aproximação.

6h50 – Ponte dos Remédios liberada parcialmente. Motoristas utilizam apenas a pista no sentido Osasco, porém a mão de direção em operação neste momento ocorre no sentido Lapa

6h32 – Congestionamento de 2 mil metros, entre os quilômetros 31 e 29, na pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra, em Cruzeiro, em razão de um acidente entre dois caminhões. Houve queda de carga e duas das 4 faixas estão bloqueadas no quilômetro 29.

0h55 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera, até as 5 horas, no esquema 5 x 2, Operação Carreta, com a pista norte da Rodovia dos Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de cargas especiais.

0h50 – Lentidão de dois mil metros na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 345 e 347, na Serra do Cafezal, em Miracatu, região do Vale do Ribeira, em razão do excesso de veículos pesados e dos trechos com afunilamento de pista.