AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta segunda-feira

22h58 – O tráfego ainda é lento na Cônego D. Rangoni do km 252 ao 270. Depois, flui bem até São Paulo. A Anchieta é melhor opção, segundo informou a concessionária Ecovias.

22h17 – Dos 519 mil veículos que desceram ao Litoral, 467 mil já retornaram a São Paulo. Na última hora, 6,9 mil veículos subiram a serra pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

21h07 – A Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento na saída de Praia Grande, do km 292 ao 288, sentido São Paulo. O tráfego começa a melhorar na Cônego D. Rangoni, mas motorista ainda enfrenta lentidão do km 248 ao 270, sentido São Paulo.

20h – A pista norte da Rodovia Anchieta está fechada para inversão de mão de direção. Descida somente pela pista sul da Anchieta.

19h57 – O tráfego segue com lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 385 ao km 370, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue normalmente.

19h38 – A pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias está bloqueada no km 577,3, entre as regiões de Carmópolis de Minas e Itaguara, em Minas Gerais, devido às chuvas contínuas que provocaram a cheia do Rio Pará, atingindo as vigas da Ponte do Sentido Sul. As águas não atingiram a pista, mas a concessionária Autopista realiza um desvio pelo canteiro central para garantir maior segurança dos usuários. O tráfego na pista segue com retenção de quatro quilômetros, do km 569 ao km 574. Na pista sentido Belo Horizonte, há retenção do km 585 ao km 581. O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

19h04 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de lentidão, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

18h50 – A Rodovia Dutra tem morosidade, sentido capital, do km 107 ao km 109, na pista expressa, em Taubaté.

18h47 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,2 km de congestionamento, sentido Penha, da Rua Conselheiro Ramalho até a Rua Shuhei Uetsuka C. Furtado.

18h43 – O Corredor Norte-Sul tem 1,3 km de trânsito intenso, sentido Santana, da Rua Mauá até a Avenida do Estado.

18h40 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,7 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

18h26 – A Imigrantes tem tráfego lento do km 70 ao km 67, sentido São Paulo, na saída do litoral, devido excesso de veículos. Pela Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, o motorista reduz a velocidade entre o km 248, saída do Guarujá, até o km 274, no acesso para a Imigrantes. A Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento do km 292 ao km 288, na altura de Praia Grande, sentido São Paulo, também pelo excesso de veículos.

De acordo com a Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), restam subir a serra cerca de 77 mil de veículos que permaneceram no litoral após o feriado de Ano-Novo.

18h22 – O tráfego segue com lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 385 ao km 371, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue sem dificuldades.

18h10 – A Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão do km 292 ao km 288, sentido São Paulo, por excesso de veículos.

17h55 – A Rodovia Castelo Branco registra morosidade do km 29 ao km 42, sentido capital, na pista expressa, no trecho Barueri – Itapevi.

17h40 – Uma carreta quebrada ocupou a faixa da direita no km 49 da pista sul da Via Anchieta, sentido litoral e o motorista enfrentou lentidão até o km 48. No momento, a faixa foi liberada e o tráfego está normal no local.

17h18 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,7 km de trânsito intenso, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Eusébio Matoso.

17h05 – O trânsito flui normalmente no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. A Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, apresenta movimento tranquilo nos dois sentidos. Há boa visibilidade nas rodovias administradas pela Ecopistas.

16h40 -O movimento de veículos continua congestionado pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido São Paulo do km 248, na saída do Guarujá, até o km 274, acesso para a Rodovia dos Imigrantes. O trânsito segue lento pela Imigrantes, do km 70 ao km 67, sentido São Paulo, região de semáforos em São Vicente, também devido excesso de veículos. No trecho de túneis da Imigrantes, região de serra, o tráfego é intenso, mas não há pontos de lentidão ou parada. A pista sul, que opera invertida, no sentido São Paulo, é a que apresenta a melhor fluidez.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema 4×6, com descida pelas pistas norte e sul da Anchieta e subida pelas pistas norte e sul da Imigrantes. De acordo com a previsão da Ecovias, restam subir a serra cerca de 83 mil de veículos que permaneceram no litoral após o feriado de Ano-Novo.

16h35 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,4 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Velha Fepasa.

16h10 – O tráfego segue com lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 383 ao km 371, na região de Miracatu, reflexo de um acidente no km 364 que restringiu o tráfego nas faixas da esquerda e da direita. Os veículos já foram removidos e a pista liberada. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue sem dificuldades.

16h08 – Um acidente cauda 3,3 km de morosidade na pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, da Avenida dos Bandeirantes até a Ponte dos Remédios.

15h39 – Na Imigrantes, há lentidão do km 70 ao km 67, região de semáforos em São Vicente, sentido São Paulo, por excesso de veículos. A Cônego Domênico Rangoni permanece congestionada do km 248 ao km 274, sentido São Paulo, por excesso de veículos.

15h26 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 6,3 km de congestionamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte dos Remédios.

14h50 – Cerca de 6.400 veículos subiram a serra na última hora, de acordo com a Ecovias. Cerca de 96 mil ainda devem fazer o trajeto. O trânsito é mais complicado nas saídas do Guarujá, pela Rodovia Conêgo Domenico Rangoni, dos quilometros 248 ao 274, e da Praia Grande, entre os quilômetros 70 e 67. Nos trechos de serra, tráfego intenso, mas sem lentidão na Imigrantes, que opera só para subida.

13h53 – A Marginal do Tietê tem 1,5 quilômetro de lentidão no sentido Ayrton Senna, na pista local, da Velha Fepasa até Atilio Fontana.

13h32 – Na Rodovia dos Imigrantes, trânsito na região da baixada, entre os quilômetros 70 e 67, para quem viaja no sentido São Paulo. De acordo com a Ecovias, cerca de 109 mil veículos ainda devem subir a serra após o feriado de Ano Novo.

13h18 – Trânsito muito carregado na Rodovia Cônego D. Rangoni no sentido Cubatão. Já são cerca de 20 quilômetros de lentidão a partir do km 248 ao 274.

12h54 – Rodovia dos Tamoios tem lentidão no sentido São José dos Campos na altura no quilômetro 80. São três quilômetros de filas na volta do litoral, por causa de um trevo que liga a Rodovia à Rio-Santos.

12h38 – Trânsito congestionado na Régis Bittencourt por causa de um acidente, na região da Serra do Cafezal. A via está bloqueada nos dois sentidos, na altura do quilômetro 364. O tráfego é feito pelo acostamento e a lentidão é de cerca de 4 quilômetros para quem viaja nos dois sentidos.

11h56 – O tráfego é intenso na Régis Bittencourt, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

11h34 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem quase 2 quilômetros de lentidão no sentido centro. Na mesma região, a Avenida Salim Fará Maluf e a Ponte do Tauapé seguem com 800 metros de lentidão no sentido Vila Prudente.

11h04 – Piora o trânsito na Rodovia dos Imigrantes, que opera somente para a subida da serra. Já na Baixada, lentidão na altura da Praia Grande, entre os quilômetros 70 e 67. No trecho de serra, a pista norte apresenta maior lentidão. Na pista sul, também destinada à subida, o tráfego é intenso mas flui melhor.

Na Rodovia Cônego D. Rangoni, também a lentidão. São 3km no sentido Cubatão.

10h07 – O trânsito é tranquilo nas rodovias paulistas. O Sistema Anhanguera/ Imigrantes, Castello/ Raposo e a Rodovia Presidente Dutra tem movimento normal, assim como na Rodovia Ayrton Senna.

Na Fernão Dias, na região de Guarulhos no sentido São Paulo, o trânsito é lento por causa de um alagamento. Uma faixa e o acostamento da pista estão bloqueados no quilômetro 84.

Para quem viaja pela Anchieta, o trânsito é tranquilo. Na Imigrantes, tráfego mais intenso no trecho de serra, mas sem lentidão. O Sistema opera em 4×6, com subida somente pela Imigrantes e descida somente pela Anchieta.

Não há registro de trânsito na capital paulista.

09h – Chove na Rodovia Régis Bittencourt neste momento. Motoristas devem redobrar atenção.

08h35 – O Sistema Anchieta/ Imigrantes opera no esquema 4×6, com a descida pela Anchieta e subida pela Imigrantes, na manhã desta segunda. Para quem viaja sentido São Paulo, o tráfego é intenso, mas sem lentidão, nos trechos de serra e do planalto.

08h32 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem fluxo bom nos dois sentidos.

07h15 – A Fernão Dias tem uma faixa e o acostamento interditados no sentido São Paulo, próximo ao quilômetro 84, já na região da cidade, por causa de um alagamento. O tráfego é intenso.

07h11 – Marginal Tietê tem quase 1 quilômetro de lentidão no sentido Castello Branco, da Avenida Otto Baumgart até a Ponte da Vila Guilherme.

6h45 – CET não registra pontos de congestionamento na capital paulista nesta manhã;

6h42 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema de subida 2 x 8; sem pontos de lentidão

6h38 – Tráfego bom nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Raposo Tavares, Presidente Dutra, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Régis Bittencourt e Fernão Dias;

6h17 – Rodízio municipal de veículos de passeio continua suspenso na capital paulista; só volta no dia 16.

1h50 – O tráfego nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo já estava normalizado à 1h30 desta madrugada de segunda-feira, 2, segundo as concessionárias. O único ponto de lentidão ocorria entre os quilômetros 281 e 280 da pista sentido capital da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na região do pedágio, em Praia Grande, litoral sul, em razão do excesso de veículos. O Sistema Anchieta-Imigrantes ainda opera no esquema de subida 2 x 8, com as pistas norte e sul da Imigrantes e a pista norte da Anchieta direcionadas para o planalto. Este esquema deve permanecer durante toda esta segunda-feira, segundo a Ecovias.