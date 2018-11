AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e nas estradas nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

20h15 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 14,5 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte João Dias.

20h07 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,2 km lentidão, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Marginal do Tietê.

19h36 – A Avenida Santo Amaro registra 1,7 km de morosidade, sentido bairro, Rua Santa Justina até o Viaduto Santo Amaro

19h32 – O Elevado Costa e Silva tem 2,6 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

19h27 – Um acidente causa mais de 6 km de congestionamento na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na Grande São Paulo, a partir do km 29. A via está interditada no sentido capital.

19h13 – O Corredor Norte-Sul tem 5,3 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto Onze de Junho até a Rua São Joaquim.

19h06 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

19h05 – A Avenida Washington Luís tem 3,1 km de lentidão, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a Praça Pedro Chaves.

18h58 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 8,1 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte João Dias.

18h28 – A capital paulista tem 74 km de vias congestionadas.

18h18 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, no sentido Interior, do km 11 ao 14, por excesso de veículos. Em direção a São Paulo, o tráfego continua normal.

18h15 -A Via Anchieta tem lentidão na chegada a Santos entre o km 64 ao km 65, reflexo do excesso de veículos na área urbana. A chegada ao litoral pela Imigrantes registra morosidade do km 62 ao km 65 por causa do excesso de veículos na região de semáforos em São Vicente.

18h07 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,9 km de trânsito carregado, sentido Lapa, da Avenida Alcântara Machado até a Praça Franklin Roosevelt

18h05 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Ponte da Vila Guilherme.

17h51 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

17h22 – A Radial Leste tem 5,6 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até a estação de Metrô Vila Matilde.

16h53 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de congestionamento, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

16h23 – A Rodovia Dutra tem lentidão na pista Marginal do km 220 ao km 217, em Guarulhos, sentido capital. Em direção ao Rio de Janeiro, o motorista enfrenta morosidade do km 230 ao km 227, em São Paulo.

16h10 – A Avenida Paulista tem 1,3 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Pamplona.

15h53 – O tráfego tem fluxo moroso na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 271 e o km 269, na região de Taboão da Serra, devido a um semáforo inoperante no local. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram lentidão na tarde de hoje.

15h50 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h27 – A faixa da esquerda da Via Anchieta está interditada na altura do km 29, sentido São Paulo, devido a um acidente. A rodovia tem lentidão no local. No km 20, sentido capital, uma queda de moto interdita a faixa da direita e existe tráfego intenso na região. O trecho de serra da Anchieta, sentido litoral permanece com o tráfego lento, devido a excesso de veículos pesados.

15h24 – O Corredor Norte-Sul tem 1,6 km de morosidade, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Pedroso.

14h51 – A Avenida do Estado registra 1,5 km de lentidão, sentido Santana, da Rua 25 de Marco até a Rua São Caetano.

14h23 – A Avenida Ibirapuera tem 2,6 km de congestionamento, sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até o Viaduto Borges Lagoa.

13h45 – Trecho de serra da Rodovia Anchieta, sentido litoral, está com o tráfego lento, do Km 43 ao km 55 devido a excesso de veículos pesados. Demais rodovias têm boas condições de tráfego e visibilidade.

13h23 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com trânsito lento entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Jabaquara.

13h03 – A Avenida do Estado, sentido Santana, tem lentidão entre a Avenida Mercúrio e Rua Trinta e Um de Março.

12h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Julio de Mesquita Neto e Casa Verde.

12h36 – A Avenida Paulista, sentido Consolação, congestionada entre a Rua Pamplona e Praça Oswaldo Cruz.

12h24 – A Avenida Dr. Gastão Vidigal, sentido Pinheiros, tem trânsito lento entre Ruas Froben e Paladino.

12h18 – A pista sentido São Paulo está bloqueada no km 370, próximo à praça de pedágio, devido a uma carreta com carga excedente, que está no km 349 da pista sentido Curitiba. Na pista sentido São Paulo, o tráfego está parado do km 371,5 ao km 370. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue sem retenção.

12h08 – Descida da serra pela Rodovia Anchieta tem fluxo intenso, por excesso de caminhões. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias. Tempo e visibilidade bons em todo o trecho de concessão do Sistema Anchieta-Imigrantes.

11h54 – A pista expressa, sentido Lapa, da Marginal do Tietê, registra vários trechos congestionados. Um deles entre as Pontes Julio de Mesquita Neto e da Casa Verde, outro entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, e o terceiro entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Nova Fepasa.

11h37 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão nos trechos entre a Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria e entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Nova Fepasa.

11h20 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, tem lentidão entre a Avenida Salim Farah Maluf e Viaduto Grande São Paulo.

10h47 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h43 – São Paulo com 43 kms de filas.

10h22 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem lentidão entre as Ruas Armando Cardoso Alves e Benedita de Paula Coelho.

9h49 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo com 31 kms de filas. Zona sul com 13 kms de trânsito carregado.

9h31 – Fluxo segue bom nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto nos dois sentidos.

9h21 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 41 kms de filas. Zona sul com 17 kms de lentidão.

9h14 – Motorista encontra o tráfego normalizado em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias. Tempo e visibilidade bons em todo o trecho de concessão do Sistema Anchieta-Imigrantes.

8h56 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra 3 kms de lentidão entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 39 kms de filas. Zona sul com 15 kms de lentidão.

8h55 – O tráfego segue com 5 kms de retenção, do km 284 ao km 279 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes, devido ao excesso de veículos no local.

8h16 – Chegada a São Paulo tem tráfego lento do km 13 ao km 10 pela Rodovia Anchieta e do km 16 ao km 15 pela Rodovia dos Imigrantes. Motivo é o excesso de veículos.

8h14 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem trânsito lento entre a Radial Leste-oeste e Rua Benedita de Paula Coelho. São Paulo com 30 kms de filas. Zona oeste com 13 kms de lentidão.

7h53 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Nova Fepasa e Freguesia do Ó e a pista central entre as Pontes dos Remédios e Piqueri. São Paulo com 29 kms de filas. Zona oeste com 17 kms de lentidão.

7h41 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre a passarela

Ciccillo Matarazzo e Viaduto Indianópolis. São Paulo com 26 kms de trânsito lento. Zona oeste com 13 kms de filas.

7h23 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Eusébio Matoso. São Paulo com trânsito lento em 23 kms. Zona oeste com 12 kms de lentidão.

7h15 – A Operação Horário de Pico (rodízio municipal de veículos) estará suspensa para os veículos de passeio e caminhões no período entre 23 de dezembro de 2011 e 13 de janeiro de 2012. Nesse período, continuam valendo normalmente a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

7h13 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre as Ponte Atílio Fontana e Piqueri. São Paulo com 16 kms de filas. Zona leste com 6 kms de lentidão.

6h43 – Um acidente bloqueia as duas faixas da direita da pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, próximo à Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira, provocando 2 km de lentidão.

6h33 – A Rodovia Castelo Branco tem fluxo carregado de veículos no sentido São Paulo, do km 15 ao 13; no sentido interior, do km 14 ao 15, em razão de um acidente.

6h27 – A Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento na pista expressa, no sentido São Paulo, do km 227 ao 229; na mesma direção, o motorista encontra engarrafamento, também na expressa, do km 221 ao 223.

4h28 – Um acidente no km 38,5 da Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, bloqueia duas faixas da via. O motorista encontra lentidão do km 39 ao 38.