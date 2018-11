AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

22h10 – A Avenida Paulista tem 2,2 km de tráfego intenso, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Augusta.

21h50 – A Avenida Washington Luís tem 3,3 km de lentidão, sentido centro, do Viaduto Washington Luís até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 8,8 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Ponte do Tatuapé.

20h18 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de congestionamento, sentido Lapa, da Rua da Consolação até a Avenida Francisco Matarazzo.

20h10 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,2 km de morosidade, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Avenida Brasil.

19h57 – A cidade tem 97 km de vias com lentidão nesta noite.

19h50 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,9 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h22 – A pista central da Marginal do Tietê registra 3,8 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

19h15 – A Avenida Faria Lima tem 2,9 km de trânsito carregado, sentido Itaim, da Rua Teodoro Sampaio até a Avenida Juscelino Kubitschek.

19h12 – A Rodovia dos Imigrantes tem lentidão do km 23 ao km 24, sentido litoral, na praça de pedágio, no acesso a Diadema.

19h02 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 14 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a Rua Azurita.

18h57 – A Radial Leste tem 4,7 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h56 – A Avenida Washington Luís tem 2 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Pirandello até a Praça Pedro Chaves.

18h44 – A Avenida Doutor Arnaldo tem 1,2 km de lentidão, sentido Consolação, da Rua Galeno de Almeida até a Avenida Rebouças.

18h37 – A Avenida Nove de Julho tem 1,3 km de morosidade, sentido bairro, da Praça da Bandeira até a Rua Barata Ribeiro.

18h31 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de fluxo intenso, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Avenida Cruzeiro do Sul.

18h27 – A Avenida Rangel Pestana tem 1,6 km de retenção da Rua Dr. Ricardo Gonçalves até a Rua da Figueira.

18h20 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 4,6 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Américo Brasiliense até a Rua Tucumã.

18h15 – A Avenida Santo Amaro registra 2,7 km de engarrafamento, sentido bairro, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Iraúna.

18h03 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até o Túnel Maria Carolina.

17h55 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de trânsito lento, sentido Santana, do Viaduto República Árabe Síria até a Praça da Bandeira.

17h53 – A capital registra 120 km de engarragamento, segundo dados da CET.

17h34 – O motorista encontra tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna no sentido Interior, reflexo de um engavetamento que aconteceu por volta das 17h10. O acidente interditou por aproximadamente oito minutos a faixa da esquerda (1) no km 13, em São Paulo. Neste sentido, o tráfego é lento desde o km 11. Em direção à São Paulo, o trânsito é lento do km 23 ao 21, em Guarulhos, por excesso de veículos. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o fluxo segue bom em ambas as direções.

17h32 – A Avenida República do Líbano tem 2,1 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Oliveira Pimentel até a Avenida Ibirapuera.

17h28 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de retenção, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h24 – O Elevado Costa e Silva tem 2,2 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h11 – As pistas central e local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, registram 2,6 km de congestionamento, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

17h06 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de trânsito moroso, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até o Centro Africana.

17h04 – Após registrar na manhã desta sexta-feira, 2, o 2° maior congestionamento do ano, a cidade de São Paulo tinha trânsito normal no período da tarde. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 17 horas a capital tinha 84 km de vias congestionadas, índice considerado abaixo da média para o horário. A zona sul concentrava 27 km do total de morosidade, seguida pelo centro com 21 km e a zona norte com 14 km. As zonas oeste e leste tinham 14 e 6 km de retenção, respectivamente.

16h56 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de retenção, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

16h52 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego congestionado sentido Cubatão devido excesso de veículos entre o km 267 e o km 270. Na Via Anchieta sentido São Paulo, entre o km 16 e o km 15, também há excesso de veículos no acesso ao bairro. O SAI opera em esquema 5×5, com a descida feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias. No momento, há neblina e chuva forte em alguns pontos do topo de serra

16h50 – A Avenida Paulista registra 1,8 km de lentidão, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide.

16h41 – A Avenida Ibirapuera tem 1,3 km de retenção, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida Macuco.

16h35 – O tráfego é lento pela Anchieta do km 15 ao km 16 sentido São Paulo, pela pista marginal. Excesso de veículos no acesso ao bairro.

16h29 – A Avenida Aricanduva tem 1,7 km de lentidão, sentido Marginal, da Rua Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste-Oeste.

16h15 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

16h10 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de tráfego intenso, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

15h48 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,3 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Atílio Fontana.

15h29 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Complexo Viário João Jorge Saad.

15h20 – A Avenida Marquês de São Vicente tem 3,1 km de congestionamento, sentido Barra Funda, da Rua Albertina de Souza até a Avenida Dr. Abraão Ribeiro.

14h12 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, tem lentidão ente as Pontes Atilio Fontana e Casa Verde.

13h27 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, tem agora 14 kms de lentidão, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Cruzeiro do Sul. A local está congestionada entre as Pontes da Casa Verde e Jânio Quadros.

12h55 – As marginais do Tietê e do Pinheiros continuam congestionadas mesmo após a liberação de uma das faixas da pista local, sentido Interlagos, da Pinheiros. A pista expressa da Tietê, sentido Lapa, tem 22 kms de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Aricanduva. As local e central têm congestionamento entre Pontes Julio de Mesquita Neto e Tatuapé. J´a Pinheiros está com 10 kms de morosidade na pista expressa, entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco.

12h32 – Lentidão ainda está em 112km em SP.

12h26 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, congestionada entre Viaduto Aricanduva e Rua Benedita de Paula Coelho.

12h06 – Uma faixa de rolamento da pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, perto da Ponte Ary Torres, é liberada após acidente. Pista está interditada desde as 6 horas.

11h58 – Lentidão do km 13 ao Km 10, na chegada a Capital pela pista marginal da Rodovia Anchieta, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com fluxo bom.

11h57 – Capital paulista ainda tem 129 kms de congestionamento. Zona oeste com 35 kms de filas.

11h47 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê continua congestionado. A pista expressa tem 22 kms de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Aricanduva. A local entre a Ponte Nova Fepasa e Hospital Vila Maria e a central entre as Pontes Julio de Mesquita Neto e Tatuapé.

11h33 – A Radial Leste, sentido Centro, registra lentidão entre a Rua Wandenkolk e Metrô Vila Matilde.

11h24 – O tráfego segue com 4 quilômetros de retenção, entre o km 58 e o km 62, da pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã, devido a obras de fresagem no km 62, que restringem a faixa 2 e o acostamento. O fluxo de veículos segue pela faixa 1.

Na pista Norte (sentido Belo Horizonte), as faixas 2, 3 e o acostamento do km 67, ainda na região de Mairiporã, estão bloqueados, também devido a obras de fresagem. O tráfego segue com dois quilômetros de retenção, 69 ao km 67, pela faixa 1.

11h15 – São Paulo acumula 154 kms de lentidão.

11h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, estava congestionada em 22 quilômetros, quase toda sua extensão, às 11 horas desta sexta-feira, 2, por conta de um acidente ocorrido no começo da manhã na pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros.

O trânsito carregado contribuía para que a cidade registrasse a segunda maior marca de congestionamento do ano, com 149 quilômetros de ruas e avenidas engarrafadas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A pista local da Marginal do Pinheiros foi interditada totalmente por volta das 6h, após a colisão entre dois carros, um Audi e um Classic, na pista sentido Interlagos, perto da Ponte Ary Torres. Um dos carros bateu em um poste, que caiu na via. A pista continuava bloqueada totalmente às 11 horas, sem previsão para liberação.

Em consequência da interdição, a pista expressa sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros acumulava 10 kms de lentidão, entre as Pontes Cidade Jardim até Castelo Branco. Já a pista expressa da Marginal do Tietê acumulava 22 kms de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Aricanduva. A pista local tinha 18 kms de trânsito lento, ente a Ponte Nova Fepasa e Hospital Vila Maria.

11h00 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 22 kms de congestionamento, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Aricanduva. A pista local congestionada entre a Ponte Nova Fepasa e Hospital Vila Maria. Congestioanmento gerado pela interdição da pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros.

10h49 – Chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta continua com o congestionamento do km 14 ao Km 10, por excesso de veículos e reflexo de um tombamento de carreta. O acidente aconteceu por volta das 5 horas no Km 13 e deixou uma vítima com ferimentos leves. Houve interdição da pista central, mas já está liberada desde às 7h40.

10h42 – Tráfego é intenso na Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, do km 23 ao 20 (região de Guarulhos), por excesso de veículos. Em direção ao Interior, o fluxo segue normal.

10h36 – Os dois sentidos da Marginal do Pinheiros registram congestionamento. No sentido Interlagos, trânsito carregado entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco e no outro sentido lentidão nas pistas local e expressa entre Pontes de Cidade Jardim e Transamérica. São Paulo com 141 kms de lentidão. Zona sul com 40 kms de filas.

10h24 – O trânsito em São Paulo permanecia complicado durante a manhã desta sexta-feira, 2, por conta da chuva, que deixa as pistas escorregadias, e de vários acidentes, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Às 10h10, a capital registrava 142 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito carregado. Boa parte deles estava nas marginais do Tietê e do Pinheiros, por conta da interdição da pista local da Marginal do Pinheiros, onde um acidente ocorrido no começo da manhã bloqueava totalmente a via.

Segundo a CET, a pista ainda estava fechada totalmente ao trânsito às 10 horas, provocando um enorme congestionamento. A pista local da Marginal do Pinheiros registrava 10 kms de lentidão, entre a Ponte Cidade Jardim e Rodovia Castelo Branco, que refletia nas pistas local e expressa da Marginal do Tietê. As pistas acumulavam 14 kms de trânsito lento entre a Rodovia Castelo Branco até a Rua da Coroa.

10h19 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo, estão congestionadas em 13 kms entre a Rodovia Castelo Branco e Rua da Coroa, por conta da interdição da pista local da Marginal do Pinheiros, onde ocorreu um acidente na madrugada, que também deixa lentidão de 10 kms na pista sentido Interlagos da via. São Paulo acumula 141 kms de lentidãqo. Zona sul com 43 kms de filas.

9h39 – O tráfego segue com 3 quilômetros de retenção, entre o km 59 e o km 62, da pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã, devido a obras de fresagem, que restringem a faixa 2 e o acostamento. O fluxo de veículos segue pela faixa 1.

9h16 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 10 kms de lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São paulo com 119 kms de lentidão. Zona oeste com 39 kms de filas.

8h09 – Vários acidentes ocorridos durante o começo da manhã desta sexta-feira, deixaram ao menos 13 pessoas feridas e prejudicam o trânsito na capital paulista, que registrava às 8 horas 68 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas.

Por volta das 6h30, uma colisão entre dois carros, um Audi e um Classic, deixou dois feridos, na pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, perto da Ponte Ary Torres, na zona sul. O carro bateu em um poste. A pista ainda estava totalmente fechada por volta das 8 horas. Também na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, dois veículos colidiram perto da Ponte Eusébio Matoso, sem deixar feridos.

Uma pessoa ficou ferida em colisão entre carro e moto, na Avenida Affonso Descragnolle Taunay, perto do viaduto Dante Delmanto. Outras duas pessoas ficaram feridas em um atropelamento na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Melo. Um dos feridos foi levado pelo helicóptero Águia ao Hospital das Clínicas. Outro acidente envolvendo moto, que colidiu com um carro, deixou um ferido na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira.

Na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, altura do número 12.700, em Pirituba, zona norte, quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um veículo de passeio, um caminhão e um ônibus e na Rua Savério Valente, uma veículo de passeio bateu em um caminhão, deixando três pessoas feridas.

7h21 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão em dois trechos, um entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém e outro entre a Rua Pinhalzinho e Avenida Vila Matilde. São Paulo com 32 kms de filas. Zona sul com 9 kms de lentidão.

7h17 – Acompanhe o tráfego no Sistema Anchieta-Imigrantes pelo twitter.

7h16 – Tombamento no km 13 da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, interdita a pista central e deixa tráfego congestionado do km 20 ao 10. Prefira a Rodovia dos Imigrantes.

7h13 – Os motoristas devem evitar circular pela região da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, próximo da Ponte Engenheiro Ary Torres, em decorrência de um acidente entre carro e poste, que bloqueia totalmente a pista local.

Os motoristas com destino à região de Interlagos devem utilizar a pista expressa.

06h59 – São 7 quilômetros de trechos de congestionamento na pista sentido centro da Radial Leste entre o metrô Vila Matilde e a Rua Wandenkolk

06h58 – Acidente entre dois veículos de passeio (Audi e Classic) bloqueia a Avenida Professor Alcides Sangirardi (via local, ao lado da Marginal do Pinheiros) no sentido Interlagos, antes da Ponte Ary Torres, na zona sul. Um poste da Eletropaulo ameaça cair. Lentidão por aproximação na pista local da Marginal. Um casal ficou ferido. O motorista é obrigado a subir a ponte Ary Torres, acessar a Avenida dos Bandeirantes, fazer desvio até a Avenida Jornalista Roberto Marinho, passar pela Ponte Estaiada e acessar novamente a pista local da Marginal do Pinheiros.

06h14 – Aumenta para 2 km o congestionamento na pista central sentido capital da Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 14 e 16, trecho de São Bernardo do Campo.

05h50 – Pista central da Via Anchieta, sentido capital, bloqueada desde as 5h10 no quilômetro 13 em razão de tombamento de uma carreta que transportava um contêiner. A Ecovias fez um bloqueio já no quilômetro 14 obrigando os motoristas a acessar a pista marginal. O congestionamento era de cerca de 1 km, entre os quilômetros 14 e 15, na pista central. O motorista da carreta ficou levemente ferido. O contêiner não se rompeu. Um guincho da concessionária foi acionado.

05h30 – Tráfego normalizado em todo o trecho paulista da Rodovia Régis Bittencourt.

1h50 – O congestionamento de mais de 10 quilômetros em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt na região da praça de pedágio de Cajati, no quilômetro 485. Protestando contra a falta de policiamento na Serra do Azeite, os caminhoneiros fecharam a praça de pedágio entre as 22h20 de quinta-feira, 1, e 0h35 desta sexta-feira, 2.

0h55 – Lentidão na pista norte (subida) da Rodovia Anchieta entre os quilômetros 56 e 55, em Cubatão, em razão de uma carreta do tipo cegonha que ficou atravessada na via. Pista liberada, com expectativa de tráfego normalizado até a 1h30.