AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

22h – A Radial Leste tem 3,3 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Alcântara Machado até a Avenida Álvaro Ramos.

21h40 – A Avenida Washington Luís tem 5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Pedro Chaves.

20h26 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

20h20 – A Avenida João Dias tem 3,6 km de retenção, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

20h10 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão, sentido capital, do km 110 ao km 118, em Taubaté, devido a obras na pista, e do km 218 ao km 221, em Guarulhos.

19h53 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,9 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h50 – O Corredor Norte-Sul tem 8,6 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h46 – A cidade registra nove pontos de alagamento, todos transitáveis. Alguns deles estão na Avenida Sumaré, com a Praça Marrey Júnior, na Avenida Aricanduva, com a Rua Baquia, e na Rua Romão Gomes, próximo da Avenida Valdemar Ferreira.

19h36 – A Marginal Pinheiros segue complicada no sentido Interlagos, com 10 km de lentidão na pista expressa, desde a Ponte Eusébio Matoso. No sentido Castelo, são quase 9 km de filas, desde a Rua Américo Brasiliense.

19h28 – A Avenida Brasil tem morosidade no sentido Ibirapuera, da Rua Henrique Schaumann até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

19h04 – A Avenida Washington Luís tem 5 km de lentidão no sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Ministro Pedro Chaves.

18h55 – A cidade registra agora 161 km de vias congestionadas, sendo 65 km na zona sul. A tendência é que o trânsito se complique ainda mais nos próximos minutos, segundo a CET.

18h33 – A Avenida Faria Lima registra 3 km de tráfego intenso no sentido Itaim, da Rua Teodoro Sampaio até a Avenida Juscelino Kubitschek.

18h18 – A Marginal Pinheiros está complicada no sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até 2 km antes da Ponte João Dias. No sentido Castelo, há lentidão da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

17h58 – O Elevado Costa e Silva tem lentidão no sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h55 – A Avenida João Dias está congestionada por 3,6 km no sentido bairro, da Rua Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h34 – O Corredor Norte-Sul tem mais de 8 km de tráfego complicado no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. No sentido Santana, há lentidão no sentido Santana, do Cebolinha à Avenida do Estado.

17h31 – A pista expressa da Marginal Pinheiros registra 4,2 km de morosidade no sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Rua Tucumã. A pista local não é opção para o motorista.

17h28 – A Avenida Rebouças tem 3 km de engarrafamento no sentido bairro, da Avenida Dr. Arnaldo até a Pedroso de Morais.

17h21 – A Avenida dos Bandeirantes tem tráfego intenso no sentido Marginal, da Rua Miruna até o Viaduto Santo Amaro. No sentido Imigrantes, há lentidão da Rua Funchal até a Antônio de Macedo Soares.

17h19 – A Ligação Leste-Oeste está congestionada no sentido Penha, da Rua Augusta até a Radial Leste.

17h17 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

16h17 – O Corredor Norte-Sul tem engarrafamento no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Indianópolis.

16h14 – A Radial Leste registra 3 km de morosidade no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Rua Dr. Fomm.

15h56 – A Avenida Paulista tem 1,3 km de congestionamento no sentido Paraíso, do acesso da Rebouças até a Rua Pamplona.

15h53 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de lentidão no sentido centro, da Rua Urimonduba até a Estados Unidos. No sentido bairro, há lentidão da Estados Unidos até a Avenida São Gabriel.

15h46 – A pista local da Marginal Tietê registra 2,1 km de tráfego lento no sentido Ayrton Senna, entre as Pontes Atílio Fontana e Piqueri.

15h20 – A pista expressa da Marginal Pinheiros está congestionada por 6,5 km no sentido Interlagos, entre as pontes Jaguaré e Ary Torres.

15h18 – O Corredor Norte-Sul tem cerca de 3,5 km de morosidade no sentido aeroporto, da Avenida do Estado até o Viaduto Pedroso.

15h16 – A Avenida Francisco Morato tem tráfego lento no sentido centro, da Avenida Jorge João Saad até a Praça Jorge de Lima.

14h39 – Foi implantada a operação comboio também na Imigrantes, por conta da forte neblina. A operação funciona agora na Anchieta e na Imigrantes, sentido litoral. O tráfego está sendo represado nas praças de pedágios do km 31 da Anchieta e do Km 32 da Imigrantes. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem sentido litoral, escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias, até um ponto onde a visibilidade é melhor. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com tráfego bom.

12h45 – A Avenida Edgar Facó, sentido Centro, está congestionada entre a Ponte do Piqueri e Rua Rio Verde.

12h37 – A Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, tem lentidão entre as Ruas Estados Unidos e Quedinho.

12h29 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Ática.

12h26 – Colisão envolvendo um veículo de passeio e um caminhão no Km 257 da Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, causa a interdição da faixa da direita e lentidão do km 258 ao km 257. A colisão aconteceu às 11h30 e não deixou vítimas. Liberadas as faixas no Km 261, o bloqueio aconteceu devido a um choque de uma carreta com a mureta por volta das 9h30. O acidente deixou uma vítima com ferimentos leves.

12h11 – Aumenta para 14 kms o congestionamento na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, entre a Castelo Branco e Ponte Cruzeiro do Sul.

12h03 – Cidade ainda tem 102 kms de lentidão.

11h43 – A Marginal do Tietê registra vários trechos congestionados no sentido Lapa. A pista expressa tem lentidão entre a rodovia Castelo Branco e Ponte da Casa Verde e a local e a central estão congestionadas entre as Pontes dos Remédios e Casa Verde.

11h31 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, continua congestionada entre os viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

11h16 – São Paulo ainda tem 116 kms de filas.

11h08 – Implantada Operação Comboio na Rodovia Anchieta, sentido litoral, devido a forte neblina com visibilidade prejudicada. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio do km 31 da Anchieta. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem sentido litoral, escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias, até um ponto onde a visibilidade é melhor.

Permanece a lentidão na Anchieta, sentido litoral do km 35 ao km 45, altura de São Bernardo do Campo e no sentido Capital, do km 13 ao Km 10, chegada a São Paulo, devido a excesso de veículos.

Na Cônego D. Rangoni, há tráfego lento na altura do km 261, devido ao choque de uma carreta com a mureta no sentido Cubatão. As faixas da esquerda da rodovia tanto no sentido Cubatão como no sentido Guarujá estão interditados. O acidente deixou uma vítima com ferimentos leves.

11h01 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido lapa, ainda tem 11 kms de lentidão, entre a Castelo Branco e Ponte da Casa Verde.

10h33 – Duas das três faixas de rolamento da Rua Pamplona, perto do número 1.400, estão interditadas devido à queda de uma árvore de médio porte. Já na Avenida Nove de Julho, com Praça Mario Bola, o sentido Centro está totalmente interditado. Uma árvore caiu sobre um ônibus.

10h27 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao 11 (região entre Guarulhos e São Paulo), sentido Capital, por conta do excesso de veículos. Em direção ao Interior, o motorista encontra fluxo normal.

10h12 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionamento entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 131 kms de filas. Zona oeste com 40 kms de lentidão.

9h54 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São Paulo com 137 kms de trânsito lento. Zona sul com 40 kms de filas.

9h43 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê registra 11 kms de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Casa Verde. São Paulo com 136 kms de lentidão. Zona sul com 41 kms de filas.

9h27 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 133 kms de filas. Zona sul com 43 kms de lentidão.

8h52 – O sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros está com 10 kms de lentidão na pista expressa, entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São Paulo com 116 kms de filas. Zona sul com 37 kms de trânsito lento.

8h37 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido Capital, do km 25 ao 20 (região de Guarulhos), devido ao excesso de veículos.

8h36 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem congestionamento entre as Pontes Castelo Branco e Freguesia do Ó. São Paulo com 105 kms de lentidão. Zona oeste com 31 kms de filas.

8h20 – Um acidente na Rodovia Anchieta, sentido litoral, no Km 49, altura de São Bernardo do Campo, interdita a faixa da direita e causa congestionamento do Km 38 ao Km 49. Colisão aconteceu por volta das 7 horas, envolvendo dois caminhões e não deixou vítimas. Ainda no sentido litoral há lentidão na Anchieta do Km 59 ao km 60, altura do Jardim Casqueiro em Cubatão, por excesso de veículos. Já para quem segue rumo a São Paulo encontra tráfego lento do Km 20 ao Km 18 e do Km 15 ao Km 10 pela Anchieta e do km 18 ao Km 15 pela Imigrantes. Motivo é o excesso de veículos nas rodovias.

8h13 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com trânsito carregado entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó. São Paulo com 85 kms de filas. Zona sul com 27 kms de lentidão.

8h03 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego lento entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo tem 73 kms de filas. Zona oeste com 21 kms de trânsito lento.

7h47 – O Corredor norte-sul registra congestionamento entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 59 kms de trânsito lento. Zona leste com 17 kms de filas.

7h27 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 47 kms de congestionamento. Zona leste com 16 kms de filas.

7h18 – A Radial Leste, sentido Centro, tem lentidão em dois trechos, um entre Viaduto Conselheiro Carrão até a Rua Wandenkolk e outro entre Estação Vila Matilde até a Rua Pinhalzinho. São Paulo com 35 kms de filas. Zona leste com 15 kms de lentidão.

7h00 – Dois mil metros de lentidão na pista sentido Aeroporto do corredor Vale/P.Maia/Tiradentes/S.Dumont entre Ribeiro de Lima e Praça da Bandeira

6h43 – São 8 km de acúmulo de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o metrô Vila Matilde e a chegada à Ligação Leste-Oeste

6h42 – Lentidão nas pistas central e marginal da Via Anchieta na chegada à capital paulista entre os quilômetros 13 e 10.

6h36 – São 6 km de acúmulo de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o metrô Vila Matilde e a chegada à Ligação Leste-Oeste

6h05 – Congestionamento de 4 mil metros na pista sentido RJ-SP da Via Dutra entre os quilômetros 60 e 64, em Guaratinguetá, Vale do Paraíba. Reflexo de tombamento de carreta ocorrido durante a madrugada. Pistas já liberadas. Veículo e carga no canteiro lateral.