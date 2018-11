AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

20h23 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 6,1 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Ponte do Tatuapé.

19h53 – Um acidente interdita a faixa da direita da Via Anchieta, sentido litoral, na altura do km 45, no trecho de serra de Cubatão. O motorista enfrente lentidão do km 42 ao km 45. Pela Rodovia dos Imigrantes, a chegada a São Vicente permanece congestionada do km 62 ao km 65, por conta do excesso de veículos.

19h28 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,9 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até a Rua Antônio de Macedo Soares.

19h24 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de retenção, sentido centro, da Rua Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

19h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10,1 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé.

19h12 – A Avenida João Dias tem 3,5 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h10 – O tráfego normalizado pela Anchieta sentido litoral, entre o km 14 e o km 16, na altura de São Bernardo do Campo.

19h08 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de lentidão, sentido Lapa, da Rua da Consolação até a Avenida Francisco Matarazzo.

19h – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 3 km de engarrafamento, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até o Viaduto Pedroso de Morais.

18h51 – A Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão, sentido interior, do km 48 ao km 52, na pista expressa, em Jundiaí.

18h37 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

18h31 – O trãnsito está congestionado na Via Anchieta, sentido litoral, entre o km 14 e o km 16, apenas pela pista lateral. Há excesso de veículos nas alças que levam aos bairros de São Bernardo do Campo. Há lentidão também na Anchieta na chegada a Santos, entre o km 64 e o km 65, reflexo do excesso de veículos na área urbana.

18h20 – A Radial Leste tem 3,5 km de trânsito moroso, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h – O tráfego é lento do km 12 ao 16 da Rodovia Ayrton Senna, no sentido Interior, devido ao excesso de veículos. Em direção à Capital, o movimento é normal. As rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, têm boas condições de tráfego.

17h22 – A Avenida Ibirapuera registra 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h20 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17h06 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,8 km de congestionamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Freguesia do Ó.

16h55 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de tráfego intenso, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até o Viaduto Santa Generosa.

16h47 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,8 km de trânsito intenso, sentido Rodovia Castelo Branco, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Cidade Jardim.

16h43 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 8,8 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé.

16h13 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de congestionamento, sentido Consolação, da Rua Carlos Sampaio até a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

15h53 – A Avenida do Estado registra 1,5 km de retenção, sentido Santana, da Rua 25 de Março até a Rua São Caetano.

15h46 – A Avenida Nove de Julho tem 1,7 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Alameda Franca até a Rua Groenlândia.

15h10 – A Avenida do Jaguaré tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Praça César Washington Alves de Proença até a Ponte do Jaguaré.

14h50 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4,6 km de lentidão, sentido Marginal, da Rua Brasópolis até o Viaduto Santo Amaro.

14h05 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê ainda registra congestionamentos.A pista expressa tem 8 kms de lentidão entre as Pontes Atílio Fontana e Casa Verde e a central entre as Pontes Velha Fepasa e Julio de Mesquita Neto.

13h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Jânio Quadros e Imigrante Nordestino.

12h56 – A Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto Pires do Rio e Avenida Melchert.

12h27 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as Pontes Vila Guilherme e Imigrante Nordestino.

12h25 – São Paulo ainda tem 75 kms de lentidão.

12h24 – Acidente na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta, altura do km 62 deixa a faixa da esquerda interditada e lentidão do km 60 ao km 62. Colisão envolveu dois veículos de passeio e não deixou vítimas.

12h00 – A Avenida Aricanduva tem lentidão entre o Viaduto Aricanduva e Rua Benedita de Paula Coelho, sentido marginal.

11h40 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê tem vários trechos congestionados. A expressa está com 15 kms de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Avenida Otto Baumgart. A local entre as Pontes dos Remédios e Freguesia do Ó e entre as Pontes Vila Guilherme e Aricanduva.

11h38 – Radial Leste congestionada entre Viaduto Pires do Rio e Avenida Melchert, sentido Centro.

11h22 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, volta a registrar lentidão de 15 kms, entre a Rodovia Castelo Branco e Avenida Otto Baumgart.

11h20 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

10h54 – Começa a diminuir o congestionamento nas pistas da Marginal do Tietê, sentido Lapa. A pista expressa tem 10 km de trânsito carregado entre a Ponte Velha Fepasa e Avenida Otto Baumgart. As pistas local e central estão com 7 kms de lentidão entre a Ponte Velha Fepasa e o Sambódromo.

10h52 – São Paulo ainda tem 110 kms de congestionamento, bem acima da média para o horário.

10h38 – Mesmo com a liberação das duas faixas de rolamento da pista expressa da Marginal do Pinheiros, às 9h20, depois de quase seis horas de interdição por conta do acidente, o congestionamento ainda afetava as pistas da Marginal do Tietê às 10h30.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros estavam com seis quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre as Pontes Roberto Marinho e João Dias.

Já as pistas sentido Lapa da Marginal do Tietê registravam um grande congestionamento. A pista expressa acumulava 15 kms de trânsito lento, entre a Rodovia Castelo Branco e Avenida Otto Baumgart. A pista local apresentava lentidão de 7 kms, entre a Ponte Atílio Fontana e o Sambódromo e a central, também com 7 kms de morosidade, entre as Pontes Velha Fepasa até Casa Verde.

10h25 – A Rodovia Anchieta, no sentido litoral, segue com tráfego intenso do km 44 ao km 46, trecho de serra, devido a excesso de caminhões.

10h12 – Tráfego é lento do km 18 ao 19 da Rodovia Ayrton Senna, no sentido Interior, devido a um capotamento de um veículo de passeio no km 19,3 (região de Guarulhos) que aconteceu por volta das 9h40. A faixa da esquerda ficou interditada por cerca de 10 minutos. O acidente deixou uma vítima com ferimentos leves que foi removida para o Hospital Geral de Itaquaquecetuba. Em direção à Capital, o fluxo é lento do km 24 ao 20, por conta do excesso de veículos.

10h11 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, ainda tem congestionamento entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, mesmo após a liberação das faixas, interditadas por conta de um acidente ocorrido na madrugada. São Paulo tem 116 kms de congestionamento. Zona oeste com 34 kms de filas.

10h00 – Aumenta para 15 kms o congestionamento na psita expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, entre a Rodovia Castelo Branco e Avenida Otto Baumgart. São Paulo tem 106 kms de lentidão. Zona oeste com 34 kms de filas.

9h48 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, está com 14 kms de lentidão, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Cruzeiro do Sul, devido a acidente na Marginal do Pinheiros. As pistas local e central estão com lentidão entre as Pontes Atílio Fontana e Casa Verde. São Paulo tem 104 kms de lentidão. Zona oeste com 34 kms de filas.

9h43 – Faixas da pista expressa da Marginal do Pinheiros são liberadas após acidente. Congestionamento ainda é de 11 kms. São Paulo registra 111 kms de filas. Zona oeste com 39 kms de lentidão.

9h28 – Tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna do km 23 ao 20 (região de Guarulhos), sentido São Paulo, por excesso de veículos. Em direção ao Interior, o motorista faz boa viagem. Rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, têm boas condições de tráfego.

Na rodovia Ayrton Senna, a faixa da direita e acostamento estão interditados do km 51 ao 50 (região de Mogi das Cruzes), sentido Capital, para recuperação de pavimento. O término está previsto para as 17 horas.

9h16 – Tráfego intenso no trecho de serra da Rodovia Anchieta, do km 40 ao Km 55, sentido litoral, devido a excesso de caminhões. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego bom.

9h07 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara. São Paulo com 103 kms de filas. Zona oeste com 39 kms de congestionamento.

8h57 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, ainda tem 11 kms de congestionamento entre as Pontes Ary Torres e Castelo Branco devido a acidente ocorrido na madrugada. Por conta das interdições, as pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Lapa, acumulam 10 kms de trânsito lento cada. São Paulo com 99 kms de lentidão. Zona oeste com 38 kms de filas.

8h49 – O tráfego segue com retenção na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 421 ao km 423, na região de Juquiá, devido a passagem de uma carreta com carga excedente.

8h41 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul tem lentidão entre a Rua Euclides Figueiredo e Praça da Bandeira. São Paulo com 83 kms de filas. Zona oeste com 36 kms de lentidão.

8h27 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao 20 (região de Guarulhos), sentido Capital, por excesso de veículos. Em direção ao Interior, o fluxo segue normalmente.

Rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, têm movimento bom em ambas as direções.

8h25 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 82 kms de congestionamento. Zona oeste com 34 kms de filas.

7h44 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Piqueri devido a um acidente na Marginal do Pinheiros. São Paulo com 57 kms de congestionamento. Zona oeste com 31 kms de filas.

7h31 – Radial Leste congestionada no sentido Centro, entre Ruas Pinhalzinho e Bernardino Brito F. de Carvalho. São Paulo com 37 kms de lentidão. Zona oeste com 19 kms de filas.

7h24 – Os motoristas devem evitar circular pela região da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, em decorrência de um acidente com vítimas, próximo da Ponte Engenheiro Ary Torres, envolvendo quatro carros e uma moto. Por conta da ocorrência, duas faixas da direita da pista expressa foram bloqueadas.

Os motoristas que trafegam pelo local devem utilizar a pista local como opção.

7h17 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 11 kms de filas entre as Pontes Ary Torres e Castelo Branco, devido a um acidente ocorrido na madrugada envolvendo 4 veículos. Uma pessoa morreu atropelada. São Paulo com 32 kms de filas. Zona oeste com 17 kms de lentidão.

6h47 – São quase 5,5 de acúmulo de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o Viaduto Aricanduva e a chegada à Ligação Leste-Oeste

6h46 – Chega a quase 8 km o congestionamento na pista expressa da Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos. Duas faixas estão bloqueadas próximo à Ponte Ary Torres em razão de acidente envolvendo três veículos de passeio e uma moto. Três pessoas ficaram feridos e foram socorridas pelo SAMU e bombeiros.

6h40 – Sobe para 4,6 km o congestionamento na pista expressa da Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos. Duas faixas estão bloqueadas próximo à Ponte Ary Torres em razão de acidente envolvendo três veículos de passeio e uma moto. Três pessoas ficaram feridos e foram socorridas pelo SAMU e bombeiros.

6h23 – Marginal do Pinheiros parcialmente bloqueada no sentido Interlagos próximo à Ponte Ary Torres em razão de acidenteenvolvendo três veículos de passeio e uma moto. Três pessoas ficaram feridos e foram socorridas pelo SAMU e bombeiros. Já há congestionamento de 2,5 km na região.

5h55 – Marginal do Pinheiros parcialmente bloqueada no sentido Interlagos próximo à Ponte Ary Torres em razão de acidente envolvendo três veículos de passeio e uma moto. Três pessoas ficaram feridos e foram socorridas pelo SAMU e bombeiros. Já há congestionamento na região.

1h28 – Pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias com faixa 2 e 3 e o acostamento bloqueados no quilômetro 54, no bairro de Terra Preta, em Mairiporã, Grande SP, para obras emergenciais de pavimentação que tiveram início às 18h45 de quinta-feira. Um buraco enorme se formou na pista. Não há congestionamento por enquanto.

1h15 – Congestionamento de 2 mil metros na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt na entrada da Serra do Cafezal, entre os quilômetros 335 e 337, em Juquitiba. Motivo: excesso de veículos e afunilamento de pista.

1h10 – Pista sentido SP da Rodovia Presidente Dutra com dois pontos de congestionamento no Vale do Paraíba: entre os quilômetros 59 e 62, em Guaratinguetá, em razão de obras no viaduto localizado no quilômetro 62; e entre os quilômetros 161 e 162, em Jacareí, em razão de capotamento de veículo de passeio na ponte sobre o rio Paraíba, onde uma das duas faixas no sentido São Paulo está bloqueada.