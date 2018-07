AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

20h28 – O tráfego segue com dois quilômetros de retenção, do km 82 ao km 84 da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias, na região de São Paulo, reflexo de um alagamento provocado pelas fortes chuvas no local. Na pista sentido Belo Horizonte, o tráfego segue sem dificuldades, na noite de hoje.

20h25 – A Via Anchieta tem trânsito lento do km 60 ao km 65, na chegada a Santos.

19h35 – A Radial Leste tem 1,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

19h30 – Tráfego normalizado pela Cônego D. Rangoni sent. Cubatão, na altura do km 270.

19h18 – A Avenida do Ibirapuera tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Juriti até a Avenida dos Bandeirantes.

18h52 – A faixas 4 e o acostamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias estão bloqueados no km 84, na região de São Paulo, reflexo de um alagamento provocado pelas fortes chuvas no local. O tráfego segue com dois quilômetros de retenção, do km 82 ao km 84, pelas faixas 1, 2 e 3. Equipes da Concessionária trabalham no atendimento à ocorrência e na liberação da via. Ainda neste sentido, o tráfego segue com três quilômetros de retenção, entre o km 480 e o km 483, na região de Betim, devido a obras de contenção de barreira, que restringem a faixa 3. O fluxo de veículos segue pelas faixas 1 e 2. Na pista sentido Belo Horizonte, o tráfego segue sem retenção, na noite de hoje.

18h50 – A cidade tem 98 km de vias congestionadas.

18h49 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de fluxo intenso, sentido centro, da Rua Picarolo até a Praça da Bandeira.

18h48 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar até o Viaduto Pedroso de Morais.

18h34 – A Rua das Juntas Provisórias registra 1,4 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Rua do Grito até o Viaduto Grande São Paulo.

18h32 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 15 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Imigrante Nordestino.

18h28 -A faixa da direita do km 270 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, está bloqueada, devido a um engavetamento, envolvendo seis veículos de passeio. O tráfego segue com um quilômetro de retenção, do km 271 ao km 270, pela faixa da esquerda. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção dos veículos e na liberação da via.

18h13 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,9 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até a Avenida Antonio de Macedo Soares.

17h58 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h50 – O Corredor Norte-Sul tem 4,1 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até a Rua Tutoia.

17h19 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,2 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Ponte da Vila Guilherme.

16h51 -As faixas 3, 4 e o acostamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias estão bloqueados no km 84, na região de São Paulo, reflexo de um alagamento provocado pelas fortes chuvas no local. O tráfego segue com dois quilômetros de retenção, do km 82 ao km 84, pelas faixas 1 e 2. Equipes da Concessionária trabalham no atendimento à ocorrência e na liberação da via.

16h49 – AImigrantes tem tráfego lento no sentido litoral do km 27 ao km 30, altura de São Bernardo do Campo, do km 40 ao km 43, início da descida da serra e do km 47 ao km 52, no trecho em túneis. Todos os pontos são causados por excesso de veículos. A chuva forte, que cai em todo o trecho de concessão, contribui com a lentidão. Pela Anchieta sentido litoral, o tráfego também é lento do km 37 ao km 40, por excesso de veículos comerciais no trecho. No trecho de Baixada, a Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento do km 267 ao km 270, sentido Cubatão, também por excesso de veículos.

No momento, há chuva forte em todo o trecho de concessão, o que exige cautela dos motoristas. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

16h07 – A Avenida Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

15h22 – A Operação Comboio foi finalizada na Via Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes às 14h50. O topo de serra já não apresenta visibilidade inferior a 100 metros por conta da neblina. A interligação no planalto entre as duas rodovias, no sentido Imigrantes, permanece fechada por medida de segurança, em razão da neblina. No momento, há chuva forte em todo o trecho de concessão, o que exige cautela dos motoristas.. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

14h52 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,7 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária.

14h34 – Foi implantada a Operação Comboio na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, devido a baixa visibilidade causada pela neblina. Agora, a operação funciona na Imigrantes e na Anchieta. O tráfego está sendo represado nas praças de pedágio no km 31, da Anchieta e no km 32 da Imigrantes. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem sentido litoral escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias até um ponto onde a visibilidade é melhor. A interligação planalto, sentido Imigrantes, está bloqueada como medida de segurança. Caminhões e veículos pesados podem subir a serra somente pela Anchieta.

14h31 – O Corredor Norte-Sul tem 2,2 km de morosidade, sentido Santana, da Rua Santa Ifigênia até a Avenida do Estado.

11h08 – Uma manifestação de moradores interdita parte da pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na altura do km 152. Há um congestionamento de 10 kms.

10h48 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as Pontes Nova Fepasa e Atílio Fontana.

10h31 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem trânsito lento entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

10h24 – Uma faixa e o acostamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias permanecem interditados para o tráfego, na altura do km 84 da via, na região de Guarulhos, por conta de um ponto de alagamento.

10h04 – O trecho urbano da Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem lentidão entre a Avenida Alvarenga e Rua Domingos Barbieri. São Paulo tem 11 kms de lentidão. Zona sul com 9 kms de filas.

9h39 – A Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, com lentidão entre as Ruas João Castaldi e Pedro de Toledo. São Paulo com 19 kms de filas. Zona sul com 11 kms de congestionamento.

9h26 – Permanece o tráfego lento na Rodovia Anchieta do Km 13 ao km 10, chegada a São Paulo, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

9h24 – Radial Leste, sentido Centro, com trânsito carregado entre Avenida Conselheiro Carrão e Avenida Melchert. São Paulo com 21 kms de filas. Zona sul com 12 kms de lentidão.

8h45 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 16 kms de filal. Zona sul com 9 kms de lentidão.

8h17 – Movimento é tranquilo nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto nos dois sentidos.

8h09 – A Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo, do Km 13 ao Km 10, devido a excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h00 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem lentidão entre a Avenida do Estado e Praça Campo de Bagatelle. São Paulo com 9 kms de congestionamento. Zona leste com 6 kms de filas.

7h37 – Aumenta o congestionamento na Radial Leste, sentido Centro. Congestionamento entre Viaduto Alberto Badra e Avenida Melchert e entre Metrô Belém e Rua Carlos Ferraci. São Paulo com 5 kms de filas. Zona leste com 3 kms de lentidão.

7h25 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h24 – Radial Leste congestionada entre o Metrô Belém e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 1 km de lentidão.

6h47 – Lentidão de 1,5 km na pista sentido Aeroporto do corredor da Avenida 23 de Maio entre a Praça da Bandeira e o Viaduto São Joaquim.

01h16 – Tudo OK nas demais estradas;

01h15 – Ponto de alagamento bloqueia faixas 3 e 4 da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias no km 84, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Tráfego flui, sem problemas, pelas faixas 1 e 2.