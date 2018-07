AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

21h24 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,3 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Ponte da Casa Verde.

20h25 -Há retenção na pistasentido Belo Horizonte da Rodovia Fernão Dias, do km 59 ao km 57, na região de Mairiporã, reflexo de um acidente envolvendo um automóvel que restringiu o tráfego na faixa 1. A pista já foi liberada. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem retenção, na noite de hoje.

20h22 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 15 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Imigrante Nordestino. A via tem bloqueio na altura da Ponte do Piqueri e na Ponte das bandeiras por causa de caminhões quebrados.

20h20 – O Viaduto Grande São Paulo registra 1 km de lentidão, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

20h16 – O congestionamento na capital registrou queda e, no momento, a cidade tem 55 km de lentidão.

20h12 – A Avenida Sumaré tem 1,2 km de morosidade, sentido Limão, da Rua Vanderlei até a Praça Marrey Junior.

20h05 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

20h – A Avenida do Estado tem 1,3 km de lentidão na pista local, sentido Ipiranga, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua Ana Néri.

19h25 – O Elevado Costa e Silva registra 2,2 km de tráfego carregado, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

19h20 – A Avenida Aricanduva Marginal tem 1,8 km de morosidade da Rua Rio das Pedras até a Avenida dos Latinos.

19h15 -A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias

19h06 – A Avenida Anhaia Mello registra 2,2 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf.

19h04 – A Radial Leste registra 4,6 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h02 – A cidade tem 124 km de vias congestionadas nesta noite.

19h – As pistas central e local da Marginal do Tietê tem 2,6 km de lentidão cada, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

18h40 – A Avenida Paulista tem 2,7 km de morosidade, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h20 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,1 km de fluxo intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares

18h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,5 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Rua Tucumã.

17h40 – A Avenida Nove de Julho registra 1,2 km de trânsito intenso, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

17h30 – O Viaduto Pompéia permanece bloqueado devido a um incêndio ocorrido no dia 9 de janeiro. Evite circular pela região enquanto durar a interdição e utilize o Viaduto Elias Nagib Breim (Viaduto da Lapa) ou o Viaduto Antártica ou o Viaduto Pacaembu como caminhos alternativos.

17h18 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,9 km de lentidão, sentido Vila Prudente, da Escola de Engenharia Mackenzie até o Viaduto Grande São Paulo.

17h – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

16h48 – O Corredor Norte-Sul tem 1,7 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto João Jorge Saad até o Viaduto República Árabe Síria.

16h30 – A Avenida do Estado tem 1,5 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua João Teodoro.

16h10 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,1 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antônio de Macedo Soares.

15h50 – Pela Anchieta no sentido litoral, há lentidão na chegada a Santos, do km 62 ao km 65, devido excesso de veículos na área urbana. Pela Imigrantes, também no sentido litoral, o tráfego é intenso no trecho de túneis, mas não há pontos de parada ou lentidão no momento. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

15h17 – A Rua Guaicurus tem 1,7 km de morosidade, da Rua Carlos Vacari até a Rua Malvin Jones.

13h58 – A rodovia Anchieta tem lentidão do km 42 ao km 47 sentido litoral, trecho de serra, reflexo de um acidente ocorrido por volta das 13h, envolvendo duas carretas. Uma faixa chegou a ficar interditada, e o acidente deixou uma vítima com ferimentos leves, atendida no local. O local já foi liberada para tráfego. Pela Imigrantes no sentido litoral, o tráfego é intenso no trecho de túneis, mas ainda não há lentidão ou pontos de parada. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

13h49 – A Avenida Rebouças sentido Centro, com lentidão entre a Avenida Brasil e Rua Maria Carolina.

13h34 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem trânsito lento entre os Viaduto Santo Amaro e João Julião da Costa Aguiar.

12h59 – A Avenida Francisco Matarazzo, sentido Centro, tem lentidão entre a Rua Cardoso de Almeida e Avenida Pompeia.

12h05 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Tamoios.

11h50 – O usuário encontra três quilômetros de retenção na pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias, entre o km 58 e o km 61, região de Mairiporã – SP, devido a uma obra de drenagem.

11h48 – O tráfego está parcialmente bloqueado na altura do km 23 da pista sentido Curitiba, na região de Campina Grande do Sul (PR) devido a um acidente envolvendo duas carretas. Uma das carretas estava carregada com arames e houve queda da carga na pista. A faixa 2 (à direita) e o acostamento estão fechados para o atendimento à ocorrência e o tráfego flui com lentidão de 3 quilômetros pela faixa 1 (à esquerda), entre o km 20 e o km 23. Equipes da Concessionária estão no local para providenciar a liberação da total da pista. Já no sentido de São Paulo, o tráfego segue sem dificuldades na manhã de hoje.

11h38 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Rua Jaboticabal.

10h45 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, estão congestionadas entre as Pontes dos Remédios e Freguesia do Ó.

10h32 – Normalizado o tráfego sentido São Paulo pela Anchieta. Todo Sistema Anchieta-Imigrantes tem fluxo tranquilo e boa visibilidade em ambos os sentidos. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

10h26 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo com 55 kms de filas. Zona oeste com 21 kms de lentidão.

10h10 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, têm lentidão entre as Pontes dos Remédios e Freguesia do Ó. São Paulo com 55 kms de filas. Zona sul com 21 kms de congestionamento.

9h48 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 64 kms de filas. Zona oeste com 23 kms de lentidão.

9h33 – Permanece o tráfego lento na chegada a Capital pela Anchieta do Km 13 ao Km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias têm boas condições de tráfego e visibilidade. No momento, o tempo é bom em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

9h07 – O congestionamento nas marginais começa na pista expressa da Marginal do Pinheiros, perto da Ponte da Cidade Universitária e segue até a pista expressa da Marginal do Tietê, próximo à Freguesia do Ó. A pista local da Tietê também tem lentidão entre as Pontes dos Remédios e Freguesia do Ó. São Paulo com 72 kms de filas. Zona oeste com 30 kms de trânsito carregado.

8h48 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com trânsito lento entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Velha Fepasa. São Paulo 56 kms de filas. Zona oeste com 22 kms de lentidão.

8h36 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo com 37 kms de filas. Zona sul com 11 kms de lentidão.

8h20 – Anchieta tem lentidão do Km 13 ao Km 10, na chegada a São Paulo, por excesso de veículos. Demais rodovias têm boas condições de tráfego e visibilidade. No momento, o tempo é bom em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h19 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre as Avenidas Santa Catarina e Pedro Chaves. São Paulo com 25 kms de filas. Zonas sul e oeste com 8 kms de lentidão cada.

8h01 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, está congestionada entre as Ponte Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo com 26 kms de filas. Zona leste com 8 kms de lentidão.

7h52 – A Avenida Brás Leme, sentido Centro, congestionada entre a Ponte da Casa Verde e Rua Gois e Morais. São Paulo com 12 kms de morosidade. Zona leste com 5 kms de filas.

7h32 – Duas faixas da Avenida do Estado, sentido Bairro permanecem interditadas ao trânsito, próximo à Rua Ana Neri, para a realização de uma obra emergencial. Na manhã de ontem, as chuvas provocaram a formação de um enorme buraco no local.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá monitorar a região e solicita que os motoristas evitem circular pela região enquanto durar a interdição e utilizem caminhos alternativos.

Desvios

Os veículos que trafegam pela Avenida do Estado, sentido Bairro, nos arredores do Parque Dom Pedro II, podem utilizar como caminho alternativo a Avenida Prefeito Bastos, Rua Teixeira Leite, entrar à esquerda sob o viaduto, acessar a Praça José Luiz Mello Malheiro, entrar novamente à esquerda na Rua Teixeira Leite, Rua Leopoldo Miguez, Praça Nina Rodrigues, ruas Otto de Alencar, Justos Azambuja, do Lavapés e da Independência, cruzar a Avenida Dom Pedro e seguir em frente pela Rua Almirante Pestana, retornando assim para a Avenida do Estado. O caminho alternativo é indicado apenas para os veículos de passeio. Os caminhões devem permanecer trafegando pela Avenida do Estado.

7h29 – A Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, com lentidão entre a Ponte Cruzeiro do Sul e Avenida Ataliba Leonel. São Paulo com 3 kms de filas. Zona leste com 3 kms de lentidão.

7h14 – Radial Leste, sentido Centro, com trânsito lento entre a Rua Pinhalzinho e Metrô Vila Matilde. São Paulo com 2 kms de filas, todos na zona leste.

7h13 – Rodízio municipal de veículos continua suspenso, retornado na próxima segunda-feira, 16.

6h43 – Toda a pista da SP-360, em Serra Negra, foi limpa e liberada.

6h40 – A Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463) está bloqueada, desde o final da noite de quarta-feira, 11, no quilômetro 100,5, em Auriflama, interior paulista, em razão de uma erosão causada pelas chuvas. Tanto o motorista que segue no sentido Jales como que está no sentido Araçatuba é obrigado a fazer um desvio pela Rodovia Washington Luís (SP-310) e passar por dentro de Auriflama para entrar novamente na SP-463.

03h00 – Queda de barreira bloqueia pista sentido Lindoia da SP-360 em Serra Negra. No local, ocorre o sistema Pare e Siga.

0h45 – A capital paulista ainda registra vários semáforos com problemas. Eram pelo menos seis semáforos apagados e 16 embandeirados (no amarelo piscante); reflexo da chuva de fraca a moderada que teve início em São P às 16h30 de quinta-feira. Algumas das vias monitoradas pela CET e com registro de problemas semafóricos são: Avenida Carlos Lacerda (zona sul), Avenida Benjamin Mansur (zona oeste), Avenida Guilherme Dumont Villares (zona sul), Avenida Brigadeiro Faria Lima (zona sul), Avenida Eliseu de Almeida (zona sul), Avenida Santo Amaro (zona sul), Estrada Dom João Néri (zona leste), Rua Vergueiro (zona sul), Avenida Professor Luis Ignácio de Anhaia Mello (zona leste) e Avenida dos Bandeirantes (zona sul).