AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

20h22 – A Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 km de trânsito intenso, sentido centro, da Rua Ana Catharina Randi até a Avenida dos Bandeirantes.

20h10 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,4 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

19h25 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê registram 1,3 km de morosidade cada, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte do Tatuapé.

19h17 – A Avenida Francisco Matarazzo tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Péricles até a Avenida Pompéia.

19h – A Avenida Washington Luís tem 3,2 km de lentidão, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a Praça Pedro Chaves.

18h47 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,3 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h30 – A cidade tem 65 km de vias congestionadas.

18h12 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,8 km de morosidade, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

17h50 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Oscar Freire até a Avenida Pedroso de Morais.

17h35 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de engarrafamento, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h30 – O Corredor Norte-Sul tem 4,2 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Túnel Ayrton Senna I até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h19 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de tráfego lento, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

16h52 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de congestionamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

16h35 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,4 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rua Massinet Sorcinelli até a Rua Azurita.

15h59 – A Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego intenso, sentido Curitiba, devido ao excesso de veículos, entre o km 347 e o km 343, e entre o km 351 e o km 349, na região de Miracatu. Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontram dificuldades na tarde de hoje.

15h35 – A Avenida Aricanduva registra 1,2 km de trânsito lento, sentido Marginal, da Rua Benedita de Paula Coelho até a Rua Moisés Marx.

15h16 – A Avenida Vital Brasil tem 1 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Corifeu de Azevedo Marques até a Rua Jorge de Lima.

14h40 – A Avenida do Estado tem 1,5 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Rua São Caetano.

14h02 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre o Viaduto Santo Amaro e Avenida Miruna.

12h59 – Congestionamento na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral do Km 67 ao km 70, na chegada a Praia Grande, devido a obras fora do trecho de concessão.

12h43 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa, registra 11 kms de congestionamento entre a Ponte Nova Fepasa e Rua Massinet Sorcinelli. A expressa também tem 11 kms de filas entre as Pontes Atílio Fontana e Bandeiras. A central acumula 10 kms de morosidade entre as Pontes Atílio Fontana e Rua Massinet Sorcinelli.

12h32 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

12h08 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa, tem 11 kms de lentidão entre as Pontes dos Remédios e Casa Verde. As pistas expressa e central estão congestionadas entre as Pontes Nova Fepasa e Casa Verde.

12h07 – A cidade tem 55 kms de lentidão.

11h45 – O tráfego é intenso do km 271 ao km 269 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

11h44 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê registra vários trechos de congestionamento. A pista expressa tem 9 kms de lentidão entre as Pontes Nova Fepasa e Casa Verde. A local entre as Pontes dos Remédios e Julio de Mesquita Neto e a central entre as Pontes Nova Fepasa e Julio de Mesquita Neto.

10h49 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Nova Fepasa e Velha Fepasa.

10h26 – A chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta tem lentidão do Km 13 ao Km 10, por excesso de veículos.

9h44 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra congestionamento entre a Praça da Bandeira e Avenida Bandeirantes. São Paulo com trânsito lento em 31 kms. Zona sul com 11 kms de filas.

9h32 – O tráfego segue com quatro quilômetros de retenção, do km 38 ao km 34 da pista Norte (sentido Belo Horizonte) da rodovia Fernão Dias, na região de Atibaia, devido a obras de fresagem, que restringem a faixa 2 e o acostamento. O fluxo de veículos segue pela faixa 1.

9h31 – A Rua Guaranésia, perto da Rua Danari, sentido Bairro, está totalmente interditada devido a uma colisão entre um micro-ônibus e um caminhão. Um dos veículos tombou na via. O desvio é feito pela Rua Itaúna, Rua Professora Maria José Barone Fernandes e retorna para Guaranésia. Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher, de 28 anos, um homem, de 40 anos, que foi levado para o PS Tatuapé, dois homens, com 37 e 53 anos, foram levados para o PS Vila Maria, e outro homem, com 61 anos, foi levado para o PS San Paolo.

9h21 – A Avenida Ibirapuera, sentido Centro, tem congestionamento entre as Avenidas Indianópolis e Bandeirantes. São Paulo com 36 kms de congestionamento. Zona sul com 14 kms de filas.

8h48 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, ainda tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo com 31 kms de filas. Zona sul com 12 kms de lentidão.

8h47 – O tráfego é intenso no km 269 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

8h26 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 26 ao 20 (região de Guarulhos), sentido Capital, por excesso de veículos. Em direção ao Interior, o fluxo é bom.

8h21 – A Avenida Interlagos, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Pedro Chaves e Shopping Interlagos. São Paulo com 23 kms de filas. Zona sul com 11 kms de trânsito lento.

8h14 – Motorista encontra nesta manhã, o tráfego lento na Rodovia Anchieta na chegada a São Paulo do km 13 ao Km 10 e no sentido litoral, altura do Jardim Casqueiro, em Cubatão. Motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos na rodovia.

7h52 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo com 30 kms de filas. Zona sul e central com 9 kms de lentidão cada.

7h34 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com lentidão entre as Ruas Palacete das Águias e Bourbon. São Paulo com 27 kms de lentidão. Zonas central e sul com 8 kms de filas cada.

7h25 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 25 kms de lentidão. Zona central com 10 kms de filas.

7h23 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está bloqueada no km 364, na região de Miracatu, devido ao derramamento de carga de vidro na pista. O tráfego está parado do km 366 ao km 364.

7h12 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h05 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra lentidão entre Praça Campo de Bagatelle e Viaduto Beneficência Portuguesa. São Paulo com 15 kms de filas. Zona central com 10 kms de lentidão.