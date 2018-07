AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

21h – A Avenida Francisco Matarazzo tem lentidão no sentido bairro entre a Rua Péricles e a Avenida Pompeia.

19h56 – Trecho de lentidão na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, diminui, mas permanece entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Rua Azurita.

19h28 – A Marginal do Tietê tem lentidão na pista expressa, sentido Ayrton Senna. Congestionamento segue do Piqueri até Rua Azurita.

19h10 – São Paulo apresenta 117 km de congestionamento. São 45 km de filas na zona sul, 27 km no centro, 18 km na zona oeste, 16 km na zona norte e 11 km na zona leste.

19h03 – Os corredores da Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, no sentido Santana, têm lentidão de Bandeira até Jorge João Saad.

18h53 – Lentidão na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, se estende de Azurita até Freguesia do Ó.

18h43 – São Paulo apresenta 88 km de congestionamento. Na zona sul, são 34 km de filas.

18h35 – A Avenida dos Bandeirantes tem lentidão no sentido Imigrantes, do início do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua Funchal.

18h32 – A Marginal do Tietê tem lentidão na pista expressa, sentido Ayrton Senna, entre Azurita e Limão.

18h – São Paulo possui 55 km de filas. São 17 km na zona sul, 13 km no centro e 10 km na zona norte.

17h56 – A Marginal do Pinheiros apresenta lentidão entre as pontes Transamérica e Ary Torres, na pista expressa, sentido Interlagos.

17h35 – A Ligação Lesta/Oeste, sentido Penha, tem lentidão de Alcântara Machado até Antônio. São Paulo já registra 35 km de filas.

17h28 – A Marginal do Tietê tem lentidão na pista expressa, no sentido Ayrton Senna, entre a Dutra e Aricanduva.

16h51 – A Marginal do Tietê tem lentidão na pista expressa, no sentido Ayrton Senna, entre Azurita e Rio Tamanduateí.

16h13 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem lentidão, no sentido Bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

15h52 – Os corredores da Rubem Berta, Vinte e Três de Maio e M. Guimarães possuem pouco mais de 1 km de lentidão no sentido Aeroporto.

15h12 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão entre as pontes Aricanduva e Jânio Quadros.

13h55 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as Pontes Jânio Quadros e Aricanduva.

13h28 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, tem lentidão entre as Pontes Jânio Quadros e Aricanduva. São Paulo com 28 kms de filas. Zona sul com 8 kms de lentidão.

12h55 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem congestionamento entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo tem 43 kms de filas. Zona leste com 14 kms de lentidão.

12h44 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as Pontes Jânio Quadros e Aricanduva. São Paulo com 44 kms de filas.

11h59 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto. São Paulo com 75 kms de filas. Zona norte com 26 kms de congestionamento.

11h29 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Doria. São Paulo com 79 kms de filas. Zona norte com 26 kms de lentidão.

11h16 – A Avenida Ermano Marchetti, sentido Lapa, com lentidão entre a Ponte do Piqueri e Rua Pedro Corazza. São Paulo com 88 kms de filas. Zona norte com 26 kms de lentidão.

11h11 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, tem 12 kms de filas entre as Pontes Atílio Fontana e Rua da Coroa. A pista local está congestionada entre a Ponte do Piqueri e Rua da Coroa e a pista central entre as Pontes Julio de Mesquita Neto e Bandeiras. São Paulo com 98 kms de lentidão. Zona norte com 26 kms de filas.

10h48 – Motorista encontra tráfego lento na rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, do km 23 ao 21 (região de Guarulhos), devido ao excesso de veículos. No sentido contrário, o fluxo é bom. Nos dois sentidos das rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento é normal. Atenção motorista, chove em diversos trechos da rodovia Ayrton Senna. Já na Carvalho Pinto, apesar do tempo encoberto, há boa visibilidade.

10h45 – A Radial Leste, sentido Centro, tem lentidão entre a Rua Wandenkolk e Avenida Melchert. São Paulo com 105 kms de congestionamento. Zona norte com 30 kms de filas.

10h43 – Congestionamento começa a diminuir e chega a 105 kms.

10h37 – Os dois sentidos da Marginal do Pinheiros estão congestionados. Na direção da rodovia Castelo Branco, lentidão na pista expressa entre as Pontes Cidade Jardim e João Dias e na pista local, entre a Rua Quintana e Ponte João Dias. Do outro lado, congestionamento entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 123 kms de lentidão. Zonas oeste e sul com 30 kms de filas cada.

10h25 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê continua congestionado. A pista expressa tem 15 kms de filas, entre a Rodovia Castelo Branco e Rua da Coroa. As pistas local e central com 14 kms de lentidão entre a Ponte dos Remédios e Rua da Coroa. São Paulo com 117 km de lentidão. Zona sul com 31 kms de filas.

10h17 – O Corredor norte-sul registra lentidão entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle , sentido Aeroporto. São Paulo tem 121 kms de congestionamento. Zona oeste com 34 kms de filas.

10h10 – A Avenida Marquês de São Vicente, sentido Barra Funda, com trânsito carregado entre a Avenida Thomas Edison e Pedro Corazza. São Paulo com 122 kms de lentidão. Zonas oeste e sul com 33 kms de filas cada.

10h07 – Chuva e pequenos acidentes provocaram um grande congestionamento em São Paulo na manhã desta terça-feira, 10, batendo o recorde de lentidão do ano, com a marca de 120 quilômetros de vias com trânsito carregado. No ano passado, o recorde de congestionamento chegou a 157 quilômetros, às 9 horas do dia 4 de abril.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), dois acidentes ocorridos na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, no começo da manhã, provocaram um enorme congestionamento, que seguiu até a Marginal do Tietê. Os acidentes aconteceram na altura da Ponte Cidade Jardim. Um deles na pista local, onde ocorreu uma queda de moto, e outro na pista expressa, onde uma moto colidiu com um carro e ocupa duas faixas de rolamento.

O congestionamento começava na pista expressa da Pinheiros, na Ponte Cidade Jardim, na zona sul, e seguia até a pista expressa da Marginal do Tietê, na Rua da Coroa, na Vila Guilherme, zona norte, acumulando 24,5 quilômetros de lentidão. As pistas local e central da Tietê também estavam prejudicadas, com trânsito carregado em 13 kms, entre a Ponte dos Remédios e Rua da Coroa.

A interdição total do Viaduto Pompeia, na zona oeste de São Paulo, por conta de um incêndio no barracão da escola de samba Mocidade Alegre, na tarde de ontem, também ajudou a aumentar o índice de lentidão.

9h50 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 120 km de lentidão. Zona sul com 36 kms de filas.

9h37 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê registra 14 kms de lentidão por conta de dois acidentes ocorridos na Marginal do Pinheiros no começo da manhã. As faixas das pistas local e expressa da Pinheiros já foram liberadas mas ainda provocam congestionamento de 10 km, entre as Pontes cidade jardim e Castelo Branco.

O fluxo de veículos na Marginal do Tietê está lento entre a Rodovia castelo Branco e Ponte das Bandeiras, pela pista expressa. As pistas local e central têm lentidão entre as Pontes dos Remédios e Casa Verde. São Paulo com 114 kms de filas. Zona sul com 39 kms de lentidão.

9h30 – São Paulo tem 110 kms de filas. Zona sul com 39 kms de lentidão.

9h09 – A Marginal do Pinheiros registra lentidão nos dois sentidos. Na direção de Interlagos, a pista expressa tem 9 kms de filas, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Jardim. Do outro lado, congestionamento nas pistas expressa e local da Ponte Transamérica até a Rua Quintana. São Paulo tem 102 kms de lentidão. Zona sul com 34 kms de filas.

8h41 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 10 kms, entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São Paulo tem 63 kms de lentidão. Zona oeste com 25 kms de filas.

8h27 – Motorista faz boa viagem pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto nos dois sentidos. Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento segue tranquilo em ambas as direções.

Atenção motorista, há pista molhada na região de Guarulhos, e mesmo com o tempo encoberto, há boa visibilidade nas rodovias.

8h05 – O motorista que segue em direção à Capital pela Rodovia Anchieta reduz a velocidade entre o km 13 e km 10, devido ao excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm boas condições de tráfego. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

7h54 – A Avenida Marquês de São Vicente, sentido Barra Funda, tem lentidão entre a Avenida Thomas Edison e Rua Pedro Corazza. São Paulo com 26 kms de lentidão. Zona oeste com 12 kms de filas.

7h44 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e Alameda dos Tupiniquins. São Paulo com 19 kms de filas. Zona oeste com 12 kms de congestionamento.

7h34 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 6,5 kms de lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. São Paulo com 18 kms de congestionamento. Zona oeste com 12 kms de filas.

7h23 – Os motoristas devem evitar trafegar pela região do Viaduto Pompeia, que está bloqueado nos dois sentidos devido a um incêndio na tarde de ontem. Os veículos que chegam pela Avenida Marquês de São Vicente, sentido Lapa, deverão seguir pela Praça Luiz Carlos Mesquita e Viaduto Antártica, sentido Sumaré. Já os que vem do sentido Barra Funda, deverão seguir pela Praça Jácomo Zanella e Viaduto Nagib Brein (Viaduto da Lapa).

Os motoristas que circulam pela Avenida Nicolas Boer e Ponte Julio de Mesquita Neto, no sentido Barra Funda, devem utilizar a Avenida Marquês de São Vicente, sentido Lapa, Praça Luiz Carlos Mesquita e Viaduto Antártica, sentido Sumaré.

Os veículos provenientes da Avenida Pompeia, sentido Barra Funda, deverão seguir pela Avenida Francisco Matarazzo, sentido Centro, Rua Padre Antônio Tomás e Avenida Antártica, sentido Barra Funda.

Os motoristas provenientes do Elevado Costa e Silva, sentido Lapa, devem seguir pelo Largo Péricles, ruas Marta, Margarida, Avenida Pacaembu, sentido Bairro e Viaduto Pacaembu, sentido Bairro.

Os veículos que seguem da Avenida Francisco Matarazzo, sentido Lapa, deverão utilizar a Rua Guaicurus e o Viaduto Elias Nagib Brein, sentido Barra Funda.

Para acessar o Terminal Rodoviário Barra Funda, os motoristas devem seguir pela Avenida Marquês de São Vicente, Praça Paschoal Martins, ruas Robert Bosch, José de Oliveira Coutinho e Avenida Jornalista Aluísio Biondi. Os que deixam o Terminal Rodoviário deverão utilizar a Rua Quirino dos Santos e a Avenida Marquês de São Vicente.

7h15 – A Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto Alberto Badra e Avenida Melchert. São Paulo com 6 kms de lentidão. Zona oeste com 4 kms de filas.

7h14 – Rodízio municipal continua suspenso, retornando na próxima segunda-feira.

7h10 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Eusébio Matoso. Dois acidentes na altura da Ponte Cidade Jardim, ajudam a complicar o trânsito. Um deles está na pista local, onde ocorreu uma queda de moto, e outro na pista expressa, onde uma moto colidiu com um carro e ocupa duas faixas de rolamento.

06h45 – Lentidão de cerca de 800 metros na pista sentido Barra Funda da Avenida Marquês de São Vicente, zona oeste, em razão do bloqueio do Viaduto Pompeia, atingido por incêndio na segunda-feira.

1h50 – Tombamento de carreta causa bloqueio de uma faixa no quilômetro 366 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, no final da Serra do Cafezal, em Miracatu, Vale do Ribeira. Congestionamento era de 6 mil metros, até o quilômetro 260.

1h45 – Obras de manutenção bloqueiam a pista expressa da Rodovia Castello Branco, no sentido interior, entre os quilômetros 15 (capital) e 24 (Barueri). O motorista só utiliza a pista marginal. Bloqueio deve ir até as 6 horas. Não há reflexos na fluidez do tráfego.