AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h20 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,7 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Praça Bandeira Paulista até a Marginal do Pinheiros.

20h10 – A Avenida Santo Amaro tem 3,1 km de lentidão, sentido centro, da Rua São Sebastião ta e o Viaduto Santo Amaro.

19h53 – A cidade tem 95 km de lentidão nesta noite, segundo dados da CET.

19h45 – A Rua da Consolação registra 2 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Ipiranga até a Avenida Paulista.

19h38 – A Avenida Paulista tem 2,4 km de morosidade nos dois sentidos, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

19h30 – A Avenida José Diniz tem 4,1 km de morosidade, sentido centro, da Rua Deodoro até a Avenida dos Bandeirantes.

19h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de tráfego intenso, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal do Pinheiros.

19h05 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,6 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Pedroso de Morais.

18h56 – A Avenida Faria Lima tem 2,4 km de trânsito carregado, sentido Pinheiros, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Avenida Rebouças.

18h52 – A Avenida Washington Luís tem 3,,3 km de lentidão, sentido centro, da Rua Doria até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h50 – Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a via mais congestionada é a Marginal do Pinheiros. A pista expressa tem 7,4 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso; no sentido Castelo, a pista expressa tem 7 km de morosidade da Rua Verbo Divino até a Ponte Eusébio Matoso.

18h40 – A cidade tem 13 pontos de alagamento, sendo alguns deles na Avenida Rebouças, junto da Avenida Brasil, sentido bairro; Marginal do Pinheiros, com a Ponte Eusébio Matoso, sentido Castelo Branco, nas pista local; Rua Turiassu, coma Praça Marrey Júnior, sentido centro; Avenida Cidade Jardim, esquina com a Avenida Nove de Julho, sentido centro.

18h35 – Pelo menos 10 árvores caíram na capital paulista nesta terça-feira, 7, reflexo da chuva que atinge várias regiões o período da tarde. Entre os locais como trânsito prejudicado por causa da queda de árvores estão a Rua Pelotas, na altura do número 548; Rua Sena Madureira, com o Largo Senador Raul Cardoso e Rua Eça de Queiróz.

18h32 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,6 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

18h20 – A cidade tem 120 km de vias congestionadas.

18h10 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Joao Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h50 – O Corredor Norte-Sul tem 4,7 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo.

17h44 – A daixa da direita da Rodovia Cônego D. Rangoni foi liberada na altura do km 267, sentido Cubatão. O local estava interditado devido a um acidente.

17h43 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h41 – Por causa da precipitação, a cidade registra quatro pontos de alagamento. Eles estão na Avenida Rebouças, junto da Avenida Brasil, sentido bairro; Praça Marrey Júnior, perto da Avenida Sumaré, sentido centro; Marginal do Pinheiros, com a Ponte Eusébio Matoso, sentido Castelo Branco, nas pistas expressa e local.

17h33 – Um acidente bloqueia a faixa da direita da Cônego D. Rangoni no sentido Cubatão, na altura do km 267. A via tem lentidão do km 266 ao km 270.

17h30 -A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h20 – A cidade registra um ponto de alagamento transitável na Avenida Rebouças, junto da Avenida Brasil, sentido bairro.

17h10 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

16h30 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

16h06 – O Corredor Rebouças/Eusébio tem 2,1 km de congestionamento, sentido centro, da Rua Joaquim Celidônio até a Rua Oscar Freire.

16h03 – A Avenida do Estado tem 1,4 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua São Caetano.

15h45 – A Radial Leste registra 3 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Rua Doutor Fomm.

15h20 – A pista central da Marginal do Tietê registra 3,8 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

15h13 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,3 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte da Casa Verde.

13h53 – Anchieta e Imigrantes seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

13h16 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem lentidão nos dois sentidos. Na direção do Centro, lentidão da Rua Capitão Antônio Rosa até a Rua Oscar Freire e do outro lado da Rua Oscar Freire até a Rua Capitão Antônio Rosa.

11h07 – Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao 15, sentido São Paulo, devido a uma queda de moto no km 15 e duas colisões entre carro e moto, no km 18 e no km 21. Os acidentes deixaram três vítimas leves, encaminhadas para hospitais da região e não interditam faixas.

Em direção ao Interior, a Ayrton Senna tem tráfego normal, assim como nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

10h30 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Água Espraiada.

10h06 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Jaguaré.

9h36 – A faixa 2 e o acostamento estão bloqueados no km 30,5 da pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias, na região de Atibaia, devido ao derramamento de carga de óxido de zinco na pista. O tráfego segue com três quilômetros de retenção, do km 27,5 ao km 30,5, pela faixa 1. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na limpeza e liberação da via.

9h35 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 76 kms de trânsito carregado. Zona sul com 36 kms de filas.

9h19 – A Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, tem lentidão entre a Avenida dos Bandeirantes e Rua Douro. São Paulo com 81 kms de filas. Zona oeste com 31 kms de lentidão.

9h14 – Tráfego no Sistema Anchieta-Imigrantes flui bem em todo o trecho de concessão. Trecho de serra da pista sul da Anchieta está bloqueada devido a obras. SAI opera 5×3, com a descida da serra sendo feita pelas pistas norte da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

9h10 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São Paulo com 85 kms de lentidão. Zona oeste com 35 kms de filas.

9h00 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento, por excesso de veículos, do km 23 ao 20, sentido São Paulo. Em direção ao Interior, o tráfego é normal.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é tranquilo.

8h44 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem lentidão entre o Viaduto Santa Generosa e Praça Campo de Bagatelle. São Paulo com 77 kms de filas. Zona sul com 29 kms de trânsito lento.

8h21 – Chegada a São Paulo pela Anchieta tem lentidão do km 12 ao Km 10, por excesso de veículos. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem. Trecho de serra da pista sul da Anchieta está bloqueada devido a obras. SAI opera 5×3, com a descida da serra sendo feita pelas pistas norte da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.

8h20 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Freguesia do Ó. São Paulo com 66 kms de lentidão. Zona oeste com 25 kms de filas.

8h02 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Pinhalzinho e Divinolândia. São Paulo com 61 kms de filas. Zona sul com 19 ksm de lentidão.

7h40 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 43 kms de lentidão. Zona sul com 15 kms de filas.

7h11- A Avenida Brás Leme, sentido Centro, tem lentidão entre a Ponte da Casa Verde e Rua Santo Anselmo. São Paulo com 27 kms de filas. Zona leste com 11 ksm de lentidão.

6h43 – Radial Leste, sentido centro, com 9 km de trechos de lentidão entre as ruas Divinolândia e Wandenkolk.

6h40 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 3, com pista sul da Anchieta bloqueada até as 16 horas para obras; a pista norte da Anchieta foi direcionada para o litoral, restando somente a pista norte da Imigrantes em direção ao planalto.

6h36 – Lentidão de mais de 1 km na pista sentido Marginal da Avenida dos Bandeirantes entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Jabaquara.

6h35 – Rodovia Castello Branco, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 14 e 13 (pista expressa) e 15 e 14 (pista lateral).

6h30 – Motorista que trafega na pista lateral da Via Dutra no sentido São Paulo encontra lentidão entre os quilômetros 219 e 221 (Guarulhos), e entre os quilômetros 223 e 225 (São Paulo). Motivo: excesso de veículos.

6h29 – Pista sentido São Paulo da Rodovia Ayrton Senna com lentidão entre os quilômetros 24 e 20, limite entre Guarulhos e a capital.

6h27 – Lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 22 (Cotia) e 19 (capital) e entre os quilômetros 13 e 10 (capital).