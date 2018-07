AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

20h09 – A Avenida República do Líbano tem 2 km de tráfego lento, sentido bairro, da Rua Oliveira Pimentel até a Avenida Ibirapuera.

19h53 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 6,2 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Arco da Sabesp até a Ponte Imigrante Nordestino.

19h37 – A Avenida do Estado tem 2,3 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Avenida Cruzeiro do Sul.

19h26 – O Corredor Norte-Sul tem 2,5 km de lentidão, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Rua Salvador Leme.

19h21 – A Avenida Ibirapuera registra lentidão no sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

19h13 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h – O Corredor Norte-Sul tem 7,8 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça João Mendes até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h40 – A Rodovia Dutra tem fluxo moroso, sentido São Paulo, do km 230 ao km 228, na pista marginal, em São Paulo, e do km 218 até o km 221, em Guarulhos.

18h35 – A pista local da Marginal do Pinheiros registra 3,5 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Rua Quintana.

18h30 – As pistas central e local registram Marginal do Tietê tem 2,1 km de congestionamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte dos Remédios.

18h24 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de fluxo intenso, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h17 – A cidade tem 127 km de vias congestionadas. A zona sul tem 40 km desse total, seguida pela zona oeste com 28 km.

18h10 – A Avenida Francisco Matarazzo registra 1,9 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Pompeia até a Rua Cardoso de Almeida.

18h08 – A Rua da Consolação tem 2 km de fluxo intenso, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso da Ligação Leste-Oeste.

18h05 – A Avenida Juscelino Kubitschek registra morosidade no sentido Pinheiros, da Rua Renato Paes de Barros até a Marginal.

18h04 – A Avenida Paulista tem 2,7 km de lentidão no sentido Paraíso, do acesso da Rebouças até a Praça Oswaldo Cruz.

17h42 – O Corredor Norte-Sul tem mais de 10 km de tráfego congestionado no sentido aeroporto, da Rua Ribeiro de Lima até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h41 – A Avenida Pedroso de Morais está com um ponto de alagamento intransitável na altura da Avenida dos Semaneiros, no sentido bairro.

17h39 – A Marginal Pinheiros tem um ponto de alagamento intransitável na altura da Ponte Cidade Jardim, no sentido Castelo.

17h28 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17h25 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 3,2 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Morumbi até a Rua Tucumã.

17h19 – A Avenida Ibirapuera está com 2,4 km de congestionamento no sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h15 – São Paulo tem sete pontos de alagamento nesse momento, sendo um intransitável na Avenida 23 de Maio, na altura do Viaduto General Euclides Figueiredo, no sentido aeroporto.

17h09 – A pista expressa da Marginal Tietê está complicada no sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

17h08 – O Corredor Norte-Sul tem 5,5 km de morosidade no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira ao Cebolinha.

17h07 – A pista expressa da Marginal Pinheiros registra tráfego lento no sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Rua Tucumã.

17h06 – A cidade tem agora 81 km de lentidão, índice acima da média para o horário.

16h36 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rua José Gomes Falcão até a Rua Azurita.

16h28 – A Avenida Rebouças está congestionada no sentido centro, da Rua Maria Carolina até a Avenida Brasil.

16h11 – A Avenida Paulista tem 1,8 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide.

15h45 – A Ligação Leste-Oeste tem trânsito carregado no sentido Lapa, da Radial Leste até a Praça Franklin Roosevelt.

15h25 – A Avenida Aricanduva tem lentidão da Rua Rodeio até a Ponte Aricanduva, sentido Marginal.

14h20 – A Radial Leste tem 3km de tráfego intenso no sentido centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Almirante Brasil.

13h50 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida Brasil e Rua Joaquim Celidônio.

13h26 – Liberadas as faixas da direita na altura do km 15 da Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, que foram interditadas devido a um capotamento de um veículo de passeio. Não há reflexo do acidente.

13h25 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, congestionada entre o Corinthians e Ponte do Tatuapé.

12h58 – A Avenida Paulista, sentido Consolação, tem lentidão entre a Rua Pamplona e Praça Oswaldo Cruz.

12h47 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionada entre Rua Antonio e Avenida Alcântara Machado.

12h22 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem trânsito carregado entre a Rua Demétrio Ribeiro e Ponte do Tatuapé.

12h07 – O tráfego é intenso no km 349 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, reflexo de uma colisão entre dois caminhões, que ocorreu na pista sentido Curitiba. A pista está liberada e os veículos já foram removidos. Ainda no sentido São Paulo, o fluxo de veículos é intenso do km 349 ao km 346, ainda na região de Miracatu, devido a obras de reparo no pavimento, do km 347 ao km 346.

12h06 – Radial Leste congestionada no sentido Centro, entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.

11h47 – Faixas da direita na altura do km 15 da Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, estão interditadas devido a um capotamento de um veículo de passeio. As duas vítimas com ferimento leves estão sendo atendidas no local. Não há lentidão. Permanece a lentidão na chegada a Capital pela Anchieta do km 13 ao km 10, devido a excesso de veículos.

11h22 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

10h55 – Permanece a lentidão na chegada a Capital pela Rodovia Anchieta do km 13 ao km 10, devido a excesso de veículos.

10h48 – Cerca de 80 integrantes de diversas centrais sindicais fazem uma passeata pela região da Paulista, reivindicando a queda na taxa básica de juros e melhorias na saúde. No momento, o grupo ocupa a Rua Ministro Rocha Azevedo.

10h43 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem dois trechos congestionados, um entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré e outro entre as Ruas Tucumã e Verbo Divino.

10h22 – Motorista encontra tráfego bom pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto nos dois sentidos. Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o fluxo é normal nos dois sentidos.

10h01 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo tem 67 kms de filas. Zona sul com 20 kms de lentidão.

9h37 – A Rodovia Castelo Branco ainda apresenta congestionamento por conta do tombamento de uma carreta, em Barueri, sentido São Paulo. A carga que caiu na pista já está no canteiro central e o caminhão também foi retirado. O tráfego está lento entre os kms 34 ao 27.

9h35 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra congestionamento entre Viaduto João Jorge Saad e Praça Campo de Bagatelle. São Paulo com 70 kms de lentidão. Zona sul com 24 kms de trânsito intenso.

9h33 – A chegada a Capital permanece com tráfego lento pela Rodovia Anchieta do km 13 ao km 10, devido a excesso de veículos.

9h11 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra lentidão entre o Viaduto João Jorge Saad e Praça da Bandeira. São Paulo com 75 kms de trânsito lento. Zona sul com 30 kms de filas.

8h52 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 72 kms de lentidão. Zona sul com 26 kms de filas.

8H49 – O tráfego é intenso no km 269 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

8h27 – Motorista encontra tráfego bom na Rodovia Ayrton Senna, nos dois sentidos.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é tranquilo em ambas as direções.

8h22 – Acompanhe o tráfego no sistema Anchieta-Imigrantes pelo twitter.

8h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 7 kms de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Freguesia do Ó. São Paulo com 71 kms de filas. Zona oeste com 25 kms de lentidão.

8h12 – Pontos de lentidão na Rodovia Anchieta do km 13 ao km 10, chegada a São Paulo e do Km 64 ao km 65, chegada a Santos. Motivo é o excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego.

8h02 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem trânsito lento entre as Pontes Cidade Universitária e Alexandre Mackenzie. São Paulo com 65 kms de lentidão. Zona sul e oeste com 16 kms de filas cada.

7h48 – Radial Leste está congestionada no sentido Centro, entre Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 53 kms de lentidão. Zona oeste com 18 kms de filas.

7h34 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê registra vários trechos de congestionamento. A pista expressa tem lentidão entre Rodovia Castelo Branco e Ponte do Piqueri e a central e a local entre as Pontes Nova Fepasa e Piqueri. São Paulo com 49 kms de trânsito lento. Zonas sul e oeste com 16 kms de filas cada.

7h24 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 41 kms de filas. Zona sul com 15 kms de lentidão.

7h19 – Uma faixa do sentido São Paulo da Rodovia Castelo Branco está interditada devido ao tombamento de um caminhão. O veículo bateu na mureta central da via e tombou na altura do km 28, em Barueri, derramando a carga de cimento na pista. Ninguém ficou ferido. O congestionamento está entre os kms 36 e 27. Do outro lado, a pista marginal tem lentidão entre os kms 19 e 22, entre Osasco e Barueri.

6h56 – Acúmulo de 7 mil metros de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o Metrô Vila Matilde e a chegada à Ligação Lestes-Oeste.

6h53 – Congestionamento de 7 mil metros na pista sentido capital da Rodovia Castello Branco entre os quilômetros 34 e 27, no limite entre Itapevi e Barueri, onde um caminhão carregado com sacos de cimento bateu conta a mureta de concreto central. Uma das faixas está bloqueada.

6h50 – São mais de 5 km de lentidão na pista sentido Marginal da Avenida dos Bandeirantes, entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

6h36 – Congestionamento de 5 mil metros na pista sentido capital da Rodovia Castello Branco entre os quilômetros 32 e 27, no limite entre Itapevi e Barueri, onde um caminhão carregado com sacos de cimento bateu conta a mureta de concreto central. Uma das faixas está bloqueada.

6h25 – Congestionamento entre os quilômetros 22 e 20 da pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna em Guarulhos, em razão do excesso de veículos.

6h24 – Lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares próximo ao Rodoanel, em Cotia, e na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 14 e 10.