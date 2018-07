AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

18h – A Rodovia Presidente Dutra tem trânsito intenso, sentido São Paulo, do km 2505 ao km 208, em Guarulhos.

17h58 – A Rodovia Castelo Branco tem lentidão no sentido capital do km 32 ao km 30, em Barueri; do km 60 ao 56 e do km 53 ao km 52, no trecho Itapevi-Itu.

17h56 A Avenida dos Bandeirantes tem congestionamento do km 56 ao km 61, em Jundiaí, sentido capital.

17h – A pista local da Marginal do Tietê continua com 1,4 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, do Arco da Sabesp até a Ponte Cruzeiro do Sul.

16h53 – A saída da Praia Grande pela Imigrantes ainda tem lentidão entre o km 70 e o km 67, região de semáforos, em razão do excesso de veículos. Pela Padre Manoel da Nóbrega, também na saída de Praia Grande, há lentidão do km 292 ao km 289, sentido São Paulo, também pelo excesso de veículos. Ainda no trecho de Baixada, a Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento do km 267 ao km 270 sentido São Paulo, excesso de veículos. Na chegada ao Planalto, Imigrantes tem pontos de lentidão do km 35 ao km 28, altura de São Bernardo do Campo, também por excesso de veículos.

O SAI está em operação subida 2×8. Para a subida da serra, o motorista pode utilizar as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta. Para a descida, apenas a pista norte da Anchieta está disponível.

Na última hora, 2.237 veículos realizaram a descida da serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 8.054 subiram a serra. Desde às 12h de sexta-feira (06), até o momento foi registrada a passagem de 212.901 veículos sentido litoral e de 174.366, no sentido São Paulo.

15h43 – O tempo é chuvoso em pontos alternados da Rodovia Régis Bittencourt. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

15h12 – A Padre Manoel da Nóbrega flui melhor no sentido São Paulo. Há pontos de lentidão entre o km 275 e o km 274, acesso da Imigrantes.

15h10 – A Imigrantes tem tráfego carregado no sentido capital, na chegada ao planalto, do km 32, na praça de pedágio, até o km 28, próximo da represa Billings. Na saída da Praia Grande, o motorista encontra lentidão na Imigrantes do km 70 ao km 67, por excesso de veículos.

14h29 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,4 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, do Arco da Sabesp até a Ponte Cruzeiro do Sul.

13h29 – A saída da Praia Grande pela Imigrantes tem tráfego lento na região de semáforos, entre o km 65 e o km 70, por excesso de veículos.

12h59 – Implantada operação subida 2×8. A subida da serra pode ser feita pelas duas pistas da Imigrantes e norte da Anchieta. A descida é possível apenas pela sul da Anchieta.

12h45 – A pista sul da Imigrantes bloqueada para inversão de sentido. A operação subida 2×8 será implantada na próxima hora. A saída da Praia Grande pela Imigrantes tem tráfego lento do km 70 ao km 68, por excesso de veículos.