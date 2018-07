AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h40 – A Avenida Paulista tem 1,3 km de morosidade, sentido Consolação, da Alameda Joaquim Eugenio de Lima até a Rua Augusta.

17h15 – O tráfego está carregado, mas sem pontos de parada, do km 262 ao km 270 da Cônego D. Rangoni sentido São Paulo.

16h23 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,5 km de lentidão, sentido centro, da Rua Antonio Rosa até a Rua Oscar Freire.

16h20 – A Via Anchieta tem tráfego lento do km 55 ao km 51 sentido São Paulo, e intenso na serra. Ainda assim, é melhor opção que Imigrantes sentido capital.

15h28 – Foi implantada operação comboio às 14h15 pela Anchieta e Imigrantes, em razão da visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, provocada pela neblina. Tráfego está sendo represado na praças de pedágio, no km 31 e km 32, altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

Em razão da baixa visibilidade, já estão posicionados, em pontos estratégicos do Sistema Anchieta-Imigrantes, tanto no sentido litoral quanto no sentido capital, paineis de mensagens variáveis móveis, que alertam os motoristas sobre as condições adversas. As mesmas mensagens também são disponibilizadas nos paineis de mensagens fixos. Viaturas da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária também estão posicionadas em pontos de menor visibilidade, além circularem em velocidade reduzida no sentido São Paulo, contribuindo com a redução de velocidade no trecho por parte dos motoristas.

A interligação entre Anchieta e Imigrantes no planalto permanece bloqueada, também devido neblina. Caminhões e carretas devem utilizar obrigatoriamente a Anchieta no trecho de subida da serra.

O SAI opera em esquema normal 5×5, com a descida da serra sendo feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

13h50 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,1 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Otto Baumgart até a Ponte das Bandeiras.