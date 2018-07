AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado, 11

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h28 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,6 km de lentidão, sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Santo Amaro.

15h09 – A Avenida do Estado tem morosidade, no sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Rua mercúrio.

15h – A Radial Leste tem 3,1 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Antônio de Barros até a estação de Metrô Vila Matilde.

14h19 – A Avenida Tancredo Neves tem 1 km de fluxo moroso, sentido Imigrantes, da Rua Vergueiro até a Rua Francesco Dai Libri.

14h – A Avenida Washington Luís tem 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Sócrates até a Praça Pedro Chaves.

12h20 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso registra 1,8 km de tráfego intenso, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Rua Chabad.

12h07 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Ribeiro do Vale até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h42 – O Corredor Norte-Sul tem 4,2 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto República Árabe Síria.

11h20 – A Avenida Interlagos tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Nossa Senhora do Sabará até a Avenida Yervant Kissajikian.