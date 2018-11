AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas rodovias nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

20h38 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,4 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rua Massinet Sorcinelli até a Rua Azurita.

20h12 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Cristiano Viana até o Túnel Maria Carolina.

19h33 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,7 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Cidade Jardim.

19h21 – A Via Anhanguera tem tráfego intenso na pista expressa, sentido interior, do km 57 ao km 61, na região de Jundiaí.

19h14 – A Avenida Washington Luís tem 3,1 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a Praça Pedro Chaves.

18h40 – A Avenida Interlagos tem 1,5 km de tráfego moroso, sentido bairro, do Complexo Viário Jurubatuba até a Avenida do Rio Bonito.

18h22 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad.

18h18 – A Avenida Celso Garcia tem 2 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Salim Farah Maluf até a Rua Antônio de Morais Barros.

18h13 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

18h07 – A Avenida João Dias tem 2,5 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Giovanni Gronchi.

18h – A Radial Leste tem 4,7 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

17h43 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,6 km de morosidade, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

17h33 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,5 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto dos Bandeirantes.

17h20 – O Elevado Costa e Silva tem 2,6 km de engarrafamento, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h04 – A cidade tem 70 km de vias congestionadas nesta tarde, índice considerado acima do normal para o horário.

16h59 – A Avenida Ibirapuera registra 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

16h55 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

16h50 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,8 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Nova Fepasa até a Avenida dos Bandeirantes .

16h37 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,6 km de fluxo intenso, sentido Ipiranga, da Rua Lucas Obes até a Escola de Engenharia Mackenzie.

16h21 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento do km 267 ao km 268 sentido Cubatão, devido obras que interditam a faixa da esquerda. Pela Rodovia dos Imigrantes – única opção sentido São Paulo – o tráfego de veículos é intenso em todo o trecho de serra.

16h15 – O Corredor Bernardino/Jabaquara tem 2 km de congestionamento, sentido centro, da Rua Julia até a Avenida Paulista.

16h05 – A Avenida Faria Lima tem 1 km de morosidade, sentido Pinheiros, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Avenida Cidade Jardim.

15h46 – A Avenida Paulista tem 1,5 km de lentidão, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Alameda Campinas.

15h32 – A Avenida Nove de Julho registra 1,7 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Major Quedinho até o Viaduto Nove de Julho.

15h20 – Uma ocorrência policial interdita a faixa da direita e a calçada da Avenida Paulista, na altura do número 436, sentido Consolação.

15h08 – A Avenida Ignácio de Anhaia Mello tem 2,2 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Salim Farah Maluf até o Viaduto Grande São Paulo.

14h40 – O Corredor Norte-Sul tem 1,7 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto República Árabe Síria até o Complexo Viário João Jorge Saad.

13h34 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,8 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Nova Fepasa até a Ponte Freguesia do Ó.

13h48 – São Paulo tem trânsito normal, sem pontos de lentidão.

13h32 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, tem lentidão entre a Avenida Salim Farah Maluf e Viaduto Grande São Paulo.

13h08 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem 7 kms de lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Ponte do Tatuapé.

12h32 – Liberada a faixa da esquerda no Km 17 da Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral. Interdição aconteceu devido a um capotamento às 10h30 com um veículo de passeio, deixando uma vítima com ferimentos leves. Não há lentidão no local.

11h56 – O tráfego é segue com três quilômetros de retenção, do km 350 ao km 347 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, devido a obras de construção de galeria pluvial, no km 347. A faixa da direita está bloqueada e o fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda.

11h55 – A pista local da Marginal do Tietê tem 3 kms de lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Cruzeiro do Sul, sentido Lapa.

11h32 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Rua Acre.

10h59 – Acidente na Rodovia Imigrantes, sentido litoral no Km 17, em Diadema causa a interdição da faixa da esquerda. O capotamento envolveu um veículo de passeio e não está causando lentidão. Motorista encontra tráfego lento do km 13 ao Km 10, chegada a São Paulo pela Anchieta, devido a excesso de veículos.

10h50 – Radial Leste, sentido centro, congestionada entre Viaduto Pires do Rio e Metrô Vila Carrão.

10h07 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra trânsito lento no sentido Interlagos, entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

9h51 – A Marginal do Tietê tem lentidão em vários trechos do sentido Lapa. Na pista expressa, entre as Pontes da Freguesia do Ó e Bandeiras e entre a Rodovia Castelo Branco e Nova Fepasa e na local entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto. são Paulo tem lentidão de 51 kms de filas. Zona sul com 14 kms de lentidão.

9h21 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem trânsito lento entre a Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado. São Paulo com 61 kms de filas. Zona sul e Centro com 15 kms de lentidão cada.

8h56 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê registra mais de 11 kms de lentidão pela pista expressa, reflexo do congestionamento na pista sentido Interlagos da marginal do Pinheiros. A lentidão começa na Ponte Cidade Universitária e segue até a Ponte da Casa Verde. São Paulo tem 75 kms de lentidão. Zona oeste com 25 kms de filas.

8h36 – O tráfego é intenso no km 269 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

8h29 – Lentidão na subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes, sentido Capital, do km 50 ao Km 46, por reflexo de um acidente entre uma carreta e um veículos de passeio. Colisão aconteceu por volta das 6h, deixando uma vítima com ferimentos leves, encaminhada ao PS de Cubatão. Houve interdição das faixas da direita, mas já está liberada desde às 7h46. Chegada a São Paulo pela Anchieta tem tráfego lento do km 13 ao Km 10, devido a excesso de veículos.

A pista sul da Anchieta entre o Km 40 e o Km 55, trecho de serra, precisou ser fechada devido a obras. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza apenas a pista norte da rodovia dos Imigrantes.

8h17 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê registra vários trechos congestionados. A pista expressa tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Casa Verde, a central entre as Pontes Velha Fepasa e Casa Verde e a local entre as Pontes Nova Fepasa e Limão. São Paulo com 58 kms de lentidão. Zona oeste com 25 kms de filas.

8h12 – Motorista encontra fluxo bom pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto nos dois sentidos.

7h47 – O Corredor norte-sul registra lentidão no sentido Aeroporto entre o Vale do Anhangabaú e Rua Ribeiro de Lima. São Paulo com 41 kms de filas. Zona oeste com 20 kms de lentidão.

7h22 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Pinhalzinho e Metrô Vila Matilde. São Paulo com 25 kms de filas. Zona oeste com 11 kms de lentidão.

7h14 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem dois trechos congestionados, um entre as Pontes Castelo Branco e Atílio Fontana e outro entre Velha Fepasa e Freguesia do Ó. São Paulo com 25 kms de filas. Zona oeste com 11 kms de lentidão.

6h53 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com quase 4 km de congestionamento, entre a Ponte do Jaguaré e 1.500 metros antes da Ponte Eusébio Matoso.

06h43 – Chegada pela Rodovia dos Bandeirantes com lentidão entre os quilômetros 15 e 13; e entre os quilômetros 12 e 11 pela Anhanguera.

06h17 – Pista lateral, sentido SP, da Via Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, com lentidão de 3 mil metros entre os quilômetros 218 e 221.

06h15 – Rodovia Ayrton Senna com tráfego ruim entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, em razão do excesso de veículos

06h13 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares com tráfego lento nas proximidade do Rodoanel, em Cotia, e entre os quilômetros 14 e 10, já em São Paulo.