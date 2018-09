AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo na tarde desta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

20:35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,1 km de congestionamento, sentido Interlagos, da ponte Cidade Jardim até a ponte João Dias.

20:25 – A Avenida Nove de Julho tem 2,3 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Rua Estados Unidos até a Avenida Cidade Jardim.

20:17 – A cidade de São Paulo tem 24 km de congestionamento nesta noite.

20:07 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Washington Luís até a Praça Pedro Chaves.

20:02 – A Avenida do Estado apresenta 1,5 km de morosidade, sentido Santana , da Rua 25 de Março até a Rua São Caetano.

19:39 – A cidade de São Paulo registra 100 km de vias congestionadas. A pior região é a zona sul, onde há 39 km de lentidão.

19:37 – A pista local da Marginal Pinheiros tem lentidão por quase 5 km, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso, no sentido Castelo.

19:35 – A Avenida Paulista tem lentidão no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Augusta.

19:24 – A Avenida Juscelino Kubitschek, tem 2,4 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Avenida Santo Amaro até a Marginal do Pinheiros.

19:18 – A pista expressa da Marginal Tietê registra tráfego intenso no sentido Ayrton Senna, da Ponte Velha Fepasa até a Ponte do Tatuapé. No sentido Castelo Branco, a lentidão é entre as pontes Cruzeiro do Sul e Piqueri.

19:16 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem congestionamento em toda sua extensão no sentido Pinheiros, da Avenida Santo Amaro à Marginal Pinheiros.

19:14 – A Radial Leste tem mais de 8 km de congestionamento no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Alberto Badra.

18:45 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso do km 23 ao 19, na região de Guarulhos,) sentido Capital, por conta do excesso de veículos. No sentido Interior e na rodovia Carvalho Pinto, o fluxo segue bom.

18:37 – A Avenida Rebouças tem trânsito complicado no sentido centro, da saída do túnel até a Avenida Paulista.

18:35 – São Paulo registra 114 km de lentidão, segundo dados da CET.

18:28 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4,2 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da ponte Nova do Morumbi até a Rua Tucumã.

18:12 – O Elevado Costa e Silva registra 2,7 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18:04 – A Avenida dos Bandeirantes tem tráfego intenso no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até a Avenida Antônio de Macedo Soares.

18:02 – A Via Anchieta tem congestionamento em São Bernardo do Campo, entre o km 10 e o km 16, sentido litoral, devido ao excesso de veículos no acesso aos bairros. Há lentidão também na chegada a Santos, entre o km 63 e 65.

17:50 – A pista expressa da Marginal Tietê tem lentidão no sentido Ayrton Senna, da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte da Casa Verde. No sentido Castelo, a lentidão é da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Piqueri.

17:39 – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de morosidade, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Jorge Saad.

17:35 – O Túnel Ayrton Senna I tem tráfego lento em toda sua extensão, da 23 de Maio até a Rua Antônio Joaquim de Moura Andrade.

17:26 – A cidade tem 70 km de vias congestionadas. As regiões com maior quantidade de filas são: norte e centro, cada uma com 19 km de morosidade.

17:21 – A Avenida Paulista tem lentidão no sentido Consolação, da Rua Teixeira da Silva até a Rua Peixoto Gomide, e no sentido Paraíso, do acesso da Rebouças até a Alameda Joaquim Eugênio de Lima.

17:13 – A cidade de São Paulo registra 66 km de lentidão no início do horário de pico desta terça-feira, índice acima da média.

17:11 – A Ligação Leste-Oeste tem tráfego intenso no sentido Penha, da Rua Santo Antônio até a Radial Leste.

17:05 – A pista expressa da Marginal Tietê soma mais de 9 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna, entre as pontes Atílio Fontana e Casa Verde, e do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

17:03 – O Corredor Norte-Sul tem lentidão no sentido aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Cebolinha.