AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quarta-feira

19h36 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso registra 1,3 km de retenção, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Rua João Moura.

18h34 – A Avenida Aricanduva tem 1,4 km de lentidão, sentido Marginal, da Rua Arraias do Araguaia até o Shopping Aricanduva.

16h09 – O motorista enfrenta 2,6 km de congestionamento na Avenida Paulista, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Consolação. A Consolação tem 1,5 km de lentidão, sentido centro, da Paulista até a Rua Marques de Paranaguá.

15h52 – A Avenida Paulista tem 2,6 km de engarrafamento, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua da Consolação.

15h13 – Manifestantes fecham as pistas da Avenida Paulista na altura do Masp. O motorista encontra trânsito por aproximação.

13h47 – Cidade tem tráfego normal, sem pontos de lentidão.

13h16 – A Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem tráfego lento entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e Rua Zacarias de Gois.

13h15 – São Paulo registra 5 kms de ruas e avenidas congestionadas.

12h09 – O tráfego segue com 4 kms de retenção, do km 332 ao km 336, da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Juquitiba, reflexo do tombamento de um caminhão cegonha. O veículo já foi removido e a pista liberada.

Na pista sentido São Paulo, a faixa da direita e o acostamento do km 504, na região de Cajati, estão bloqueados, devido ao tombamento de uma carreta, que derramou carga de madeira na pista. O tráfego segue com 7 kms de retenção, do km 511 ao km 504, pela faixa da esquerda.

11h33 – Tráfego flui bem por todo o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

11h10 – A Avenida Interlagos, sentido Bairro, tem lentidão entre as Ruas Eusébio Stevaux e Sabará.

10h26 – A Avenida República do Líbano, sentido Bairro, tem lentidão de 500 metros perto da Rua Jauaperi.

10h14 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre as Pontes do Piqueri e Freguesia do Ó.

9h46 – Tráfego segue bom no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, tanto em direção ao Interior, quanto no sentido Capital.

9h22 – A Rodovia Presidente Dutra registra tráfego normal. Há apenas 1 km de congestionamento na pista sentido São Paulo, entre kms 63 e 64, em Guaratinguetá, devido a obras.

8h57 – Faz boa viagem o motorista que utiliza o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, tanto em direção ao Interior, quanto no sentido Capital. A Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem tráfego normal, em ambos os sentidos.

8h56 – O tráfego segue com 4 kms de retenção, do km 332 ao km 336, da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Juquitiba, reflexo do tombamento de um caminhão cegonha. O veículo já foi removido e a pista liberada. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem problemas.

7h23 – São Paulo continua sem congestionamento.

6h50 – Operação Comboio implantada na Rodovia Anchieta, devido a visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, na altura do trecho de interligação, causada pela neblina. Tráfego está sendo represado no km 31, na praça de pedágio, na altura do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. A cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem pelo trecho de interligação escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias.

6h50 – A faixa da direita e o acostamento do km 336 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Juquitiba, estão bloqueados, devido ao tombamento de um caminhão cegonha. O tráfego segue com 1 km de retenção, do km 335 ao km 336, pela faixa da esquerda.

6h49 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

6h32 – O tráfego de veículos estava normal nas rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e interior do Estado no começo da manhã desta quarta-feira, 12, dia de Nossa Senhora Aparecida.

Na Rodovia Presidente Dutra, que leva a Aparecida, no Vale do Paraíba, a movimentação dos romeiros ainda estava tranquila por volta das 6h30. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego deve ficar complicado no fim da tarde, na saída dos devotos.

Um acidente na Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, provocava curiosidade nos motoristas, sem atrapalhar o fluxo de veículos. Um caminhão cegonha tombou no sentido Paraná, deixando cair os carros fora da via. Ninguém ficou ferido. O tráfego estava lento no km 453 da Rodovia, na região de Registro, devido a passagem de um caminhão com carga excedente.

As Rodovias do sistema Anhanguera-Bandeirantes apresentava tráfego normal nesta manhã, assim como o sistema Castelo Branco-Raposo Tavares e Ayrton Senna-Carvalho Pinto.

As rodovias litorâneas e a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que leva a Campos do Jordão, registravam neblina nos trechos de serra, mas sem pontos de lentidão. As rodovias Anchieta e dos Imigrantes também estavam operando com tráfego normal.

6h15 – O tráfego é lento no km 453 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Registro, devido a passagem de um caminhão com carga excedente.

6h13 – São Paulo não registro pontos de lentidão.

5h46 – Rodovias Anhanguera e Bandeirantes apresentam tráfego normal em ambos os sentidos.

5h40 – As Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares apresentam tráfego normal nos sentidos.

5h30 – Trecho São Paulo da Rodovia Presidente Dutra apresenta tráfego normal em ambos os sentidos.

5h20 – Tráfego é bom tanto no sentido São Paulo quanto no sentido interior em todo o sistema Ayrton Senna e Carvalho Pinto. É bom também nas alças de acesso para o Aeroporto de Cumbica e Tamoios.