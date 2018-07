AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h30 -A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

20h – A Avenida Nove de Julho tem 1 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Estados Unidos até a Avenida São Gabriel.

19h40 – O motorista enfrenta agora 39 km de lentidão em São Paulo, índice bom para o horário.

19h38 – A Avenida dos Bandeirantes tem tráfego intenso no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até a Avenida Antônio de Macedo Soares.

19h17 – A Avenida Washington Luís tem 3,8 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Vieira de Morais até a Praça Pedro Chaves.

19h10 – O Corredor Norte-Sul registra 5,5 km de morosidade no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira ao Cebolinha.

19h08 – A Avenida Washington Luís está congestionada no sentido bairro, da Rua Vieira de Morais até a Praça Ministro Pedro Chaves.

18h52 -A Avenida Santo Amaro tem 2,3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Juscelino Kubitschek até Rua Vahia de Abreu.

18h40 – A Avenida Paulista registra 2,4 km de morosidade, sentido Paraíso, da Rua Bela Cintra até a Praça Oswaldo Cruz.

18h28 – A Radial Leste tem 3,5 km de trânsito carregado, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h15 – A Avenida República do Líbano tem 1,8 km de retenção, sentido bairro, da Rua Oliveira Pimentel até a Alameda Jauaperi.

18h04 – A Avenida Juscelino Kubitschek registra 1,3 km de lentidão, sentido Ibirapuera, do Túnel Sebastião Camargo até a Rua Bandeira Paulista.

17h55 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,2 km de morosidade, sentido Imigrantes, do Viaduto Santo Amaro até a Rua Conde de Porto Alegre.

17h52 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,2 km de fluxo intenso, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

17h50 – A cidade registra 70 de vias congestionadas.

17h34 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h25 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,7 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Augusta até o Viaduto Shuhei Uetsuka C. Furtado.

17h15 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de tráfego lento, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

16h49 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,7 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

16h27 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 2 km de retenção, sentido Itaim, da Avenida Pedroso de Morais até a Alameda Gabriel Monteiro da Silva.

16h16 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rua Milton Rodrigues até a Rua Azurita.

15h13 – O Corredor Norte-Sul tem tráfego intenso no sentido aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até o Viaduto Santa Generosa.

15h11 – A pista no sentido litoral da Anchieta foi totalmente liberada na altura do km 37, local da colisão entre duas carretas, na altura de São Bernardo do Campo. Foi registrada uma vítima com ferimentos leves, atendida no local. O tráfego flui normalmente.

14h50 – Uma colisão entre duas carretas bloqueia totalmente a rodovia Anchieta, sentido litoral, na altura do km 37. Viaturas da concessionária estão se dirigindo ao local.

14h34 – Por medida de segurança, as alças de acesso no Planalto e na Baixada Santista, que ligam as rodovias Anchieta e Imigrantes, estão fechadas por conta da ocorrência de neblina.

13h56 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem2 km de lentidão no sentido Itaim, da Avenida Pedroso de Morais até a Alameda Gabriel Monteiro da Silva.

13h48 – Radial Leste congestionada no sentido Centro, entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.

13h00 – Corredor norte-sul congestionado no sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle.

12h12 – Ligação Leste-Oeste congestionada entre Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado, sentido Lapa.

11h00 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.

10h17 – A Rodovia Régis Bittencourt está interditada no sentido Paraná, no km 306, em São Lourenço da Serra, devido a um atropelamento. O tráfego segue pelo acostamento e provoca lentidão no local.

9h40 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego lento entre as Pontes Transamérica e Morumbi. São Paulo com 59 kms de lentidão. Zona sul com 27 kms de tráfego carregado.

9h32 – Radial Leste congestionada entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, sentido Centro. São Paulo com 63 kms de congestionamento. Zona sul com 28 kms de filas.

9h20 – A Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo do km 18 ao km 17, reflexo de uma queda de moto que interditou a faixa da direita no Km 16. Acidente aconteceu por volta das 8h30, deixando uma vítima com ferimentos leves. A faixa já foi liberada. Tráfego lento também do km 13 ao km 10, na chegada a Capital, por excesso de veículos.

9h02 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra lentidão nos dois sentidos. Na direção de Interlagos, congestionamento entre as Pontes Transamérica e Ary Torres e entre Cidade Universitária e Jaguaré. Do outro lado, tráfego intenso entre Américo Brasiliense e Rua José Maria. São Paulo com 62 kms de lentidão. Zona sul com 30 kms de filas.

8h43 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Jabaquara. São Paulo com 54 kms de lentidão. Zona sul com 26 kms de filas.

8h32 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento, em direção à Capital, do km 27 ao 15 (região entre Guarulhos e São Paulo), por conta do excesso de veículos e obras, que acontecem no km 16. No sentido Interior, o fluxo é normal.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o motorista encontra fluxo bom nos dois sentidos.

8h31 – O sentido Santana do Corredor norte-sul registra tráfego carregado entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 47 kms de filas. Zona sul com 23 kms de lentidão.

8h24 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, congestionada entre a Ponte Américo Brasiliense e Rua José Maria. São Paulo com 48 kms de filas. Zona sul com 23 kms de lentidão.

8h02 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem tráfego carregado entre Ruas Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 46 kms de lentidão. Zona sul com 19 kms de filas.

7h40 – Radial Leste tem lentidão no sentido Centro entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 33 kms de filas. Zona sul com 15 kms de congestionamento.

7h13 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 23 kms de filas. Zonas sul e leste com 8 kms de morosidade cada.

6h50 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 3,5 quilômetros de congestionamento, entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Alameda dos Tupiniquins.

6h45 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares com trechos de lentidão entre o Rodoanel e a chegada a São Paulo.

6h43 – Na Radial Leste, são 5,5 quilômetros de trechos de lentidão no sentido centro entre a Avenida Melchert e a Rua Piratininga

6h39 – Dois trechos de lentidão na Rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo na região de Guarulhos: entre os quilômetros 219 e 221 e entre os quilômetros 209 e 210.

6h35 – Pela Rodovia Castello Branco, no sentido capital, dois trechos de lentidão em razão do excesso de veículos: entre os quilômetros 32 e 28 (Itapevi) e entre os quilômetros 15 e 13 (São Paulo)

2h42 – Pista sul da Rodovia dos Imigrantes ficará bloqueada até as 5 horas desta quarta-feira, 9, para manutenção dos túneis. Com isso, o esquema no Sistema Anchieta-Imigrantes é o 2 x 5, com apenas a pista sul da Anchieta direcionada para a Baixada Santista.

2h35 – Faixas 2 e 3 da pista sentido São Paulo da Rodovia Castello Branco estão bloqueadas desde a 1h50 desta madrugada de quarta-feira, 9, no quilômetro 52, em Araçariguama (limite entre a Grande São Paulo e o interior), em razão de uma colisão traseira entre duas carretas seguida de queda de carga. Mesmo com 45 minutos passados do ocorrido, nem a Polícia Rodoviária nem a concessionária Viaoeste sabiam informar que tipo de carga estava na pista. Não há informações também sobre vítimas. Segundo a concessionária, em razão do horário, não há congestionamento.