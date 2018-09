AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quarta-feira, 28

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

21:04 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,6 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Ary Torres até a Ponte Eusébio Matoso.

20:20 – A Avenida Faria Lima registra 1 km de morosidade, sentido Pinheiros, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Avenida Cidade Jardim.

20:00 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de trânsito carregado, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19:57 – A Avenida Santo Amaro registra 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Guilherme Bannitz até a Rua Vahia de Abreu.

19h39 – O Corredor Norte-Sul tem cerca de 4 km de lentidão no sentido aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Cebolinha.

19h36 – A pista expressa da Marginal Pinheiros está congestionada no sentido Castelo, da Rua Quintana até 2 km antes da Ponte do Jaguaré. No sentido Interlagos, o congestionamento é de 2 km depois da Ponte Ary Torres até a Estação Santo Amaro da CPTM.

19h34 – A Avenida Santo Amaro tem tráfego intenso da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Vahia de Abreu, no sentido bairro.

19h32 – A Avenida Paulista registra morosidade no sentido Paraíso, do acesso da Rebouças até a Praça Oswaldo Cruz. No sentido Consolação, há lentidão da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Augusta.

19h22 – A pista expressa da Marginal Tietê tem dois trechos congestionados no sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita, e do Arco da Sabesp até a Ponte Aricanduva.

18h55 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de tráfego carregado, sentido bairro, da Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

18h49 – A Avenida Rebouças tem tráfego lento no sentido centro, da Rua Capitão Antônio Rosa até a Avenida Paulista.

18h36 – A Marginal Pinheiros registra lentidão na pista local, no sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Cidade Universitária.

18h23 – A cidade de São Paulo tem 89 km de vias congestionadas.

18h16 – O Elevado Costa e Silva está congestionado da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação, no sentido Penha.

18h09 – O Corredor Norte-Sul tem tráfego intenso por mais de 8 km no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h06 – A operação comboio entrou em vigor nas rodovias Anchieta e dos Imigrantes às 17h40, devido a baixa visibilidade provocada pela neblina no trecho de interligação entre as rodovias. O tráfego sentido litoral é represado nas praças de pedágio, no km 31 e km 32. A cada meia hora, grupos de cerca de 500 veículos seguem escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias até um trecho de melhor visibilidade.

17h49 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua João Carlos Mallet até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h40 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem cerca de 3,2 km de lentidão nos dois sentidos: da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso, no sentido Castelo, e de 2 km depois da Ponte Ary Torres até 2 km antes da Ponte João Dias.

17h25 – A Marginal Tietê registra lentidão na pista expressa, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rua Azurita, e na pista local, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita, no sentido Ayrton Senna.

17h23 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, com pontos de parada, do km 11 ao 15, sentido interior, por conta do excesso de veículos.

17h06 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

16h53 – O Corredor Norte-Sul tem 2,9 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Santa Generosa.

16h48 – A Radial Leste está congestionada por 3,2 km no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Guadalajara.

16h33 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,8 km de trânsito ruim, sentido Rodovia Castelo Branco, da Avenida dos Bandeirantes até a Ponte Nova Fepasa.

16h14 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 2,2 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf.

13h57 – A Avenida Paulista, sentido Consolação, com lentidão entre a Rua Augusta e Praça Oswaldo Cruz, devido a uma manifestação.

12h34 – O congestionamento está bem acima da média, chegando a 47 kms.

12h14 – A Radial Leste, sentido Centro, registra lentidão entre a Rua Brasil e Viaduto Pires do Rio.

11h34 – As duas pistas da Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, registram lentidão entre a Ponte do Tatuapé e Rua Demétrio Ribeiro.

11h09 – A Rodovia Presidente Dutra registra lentidão na chegada a São Paulo, entre os kms 229 e 231, pela pista expressa, devido ao acidente na Marginal do Tietê, perto da Ponte da Vila Maria. Há lentidão também na pista marginal, em Guarulhos, entre kms 219 e 221, e 230 231, sentido São Paulo.

10h53 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre a Ponte Jânio Quadros e Aricanduva, devido a acidente.

10h38 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem tráfego lento entre término do Viaduto Aricanduva e Rua Benedita de Paula Coelho.

9h34 – Os motoristas devem evitar circular pela pista central da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, próximo à Ponte Jânio Quadros (Ponte da Vila Maria), devido a um acidente com vítima envolvendo caminhão e moto. Os motoristas devem utilizar como opção a pista expressa da via.

9h34 – Os dois sentidos da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, registram lentidão na mesma região, entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré.

9h31 – Lentidão na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo do Km 31 ao Km 28, altura do Riacho Grande, por conta das obras que acontecem no local e a interdição da faixa da direita. Anchieta permanece com tráfego lento na chegada a São Paulo, do Km 13 ao Km 10, por excesso de veículos.

9h21 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre a Rua Tupiniquins e Viaduto Dante Delmanto.

9h20 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias.

8h43 – O tráfego é intenso entre o km 282 e o km 279 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes, devido ao excesso de veículos no local.

8h33 – Tráfego é lento entre o km 24 e 20 (região de Guarulhos) da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, por excesso de veículos. Nos demais trechos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto o tráfego flui bem.

8h12 – A Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo, do Km 13 ao Km 10, por excesso de veículos.

8h04 – O sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros registra lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

7h30 – A Radial Leste, sentido Centro, tem congestionamento entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara.

7h17 – Tráfego bom na Rodovia Régis Bittencourt.

7h16 – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, apresentam lentidão entre as Pontes Américo Brasiliense e Transamérica.

06h51 – Corredor Braz Leme – Ponte Casa Verde com 1,8 km de congestionamento a partir da Rua Anselmo

06h50 – São 3 km de trechos de congestionamento na pista sentido centro da Radial Leste entre o Metrô Penha e a Rua Wandenkolk

06h20 – Bloqueio total da pista sentido SP da Rodovia Presidente Dutra no km 185, em Santa Isabel, Vale do Paraíba, em razão de um acidente envolvendo três caminhões. Um deles seguia no sentido Rio, passou pelo gramado central, invadiu a pista contrária e provocou a colisão. Houve queda de carga na pista. Uma faixa no sentido Rio está bloqueada. São 5 km de filas no sentido SP e 1 km no sentido Rio. Desvio para quem está no sentido capital paulista pode ser feito no km 177, em Guararema, onde há acesso para a Rodovia Ayrton Senna.

03h06 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo.

01h03 – Testes em radares e manutenção da via bloqueiam a pista sul da Rodovia Anchieta até as 5 horas. A pista norte da Anchieta é utilizada na descida. O Sistema opera no esquema 5 x 3, com subida apenas pela pista norte da Imigrantes.

01h00 – Obras de manutenção asfáltica causam bloqueio até as 5 horas de meia pista da Rodovia Fernão Dias no sentido São Paulo no quilômetro 62, em Mairiporã, na Grande SP.