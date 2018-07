AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h20 – O Corredor Norte-Sul tem 3,1 km de tráfego carregado, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até a Rua Pedro de Toledo.

20h20 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,5 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias. Na local, a via tem 1 km de retenção da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

19h36 – A Avenida Paulista tem 1,3 km de lentidão, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Rua Pamplona.

19h12 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de fluxo moroso, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

19h10 – A Avenida Washington Luís está congestionada no sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Ministro Pedro Chaves.

18h52 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de retenção, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h41 – A Avenida Santo Amaro tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Eduardo de Souza Aranha até a Rua Vahia de Abreu.

18h39 – A cidade registra 72 km de vias congestionadas.

18h31 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h30 – Uma queda de moto interdita faixa da direita da Anchieta sentido São Paulo na altura do km 47, em Cubatão. A lentidão vai do km 50 até o local do acidente. Ainda pela Anchieta, na altura de São Bernardo do Campo, lentidão no km 16 sentido litoral, pela pista marginal, devido excesso de veículos no acesso a Av. Lions. Na chegada a São Paulo, também pela pista marginal, o tráfego é lento do km 13 ao km 10. Neblina e garoa prejudicam a visibilidade na região do topo de serra das rodovias.

18h26 – O tráfego é intenso e com pontos de parada na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 279 ao km 280, na região de Embu das Artes, devido ao excesso de veículos.

Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue com retenção do km 275 ao km 274, na região de Taboão da Serra, devido ao excesso de veículos.

18h23 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 2,5 km de tráfego intenso, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

18h – A Radial Leste tem 3,5 km de engarrafamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

17h50 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h25 – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

17h05 – Uma carreta quebrada interdita a faixa da direita na altura do km 44 da Via Anchieta, sentido litoral, em Cubatão. Há lentidão de cerca de 200 metros no local. As demais rodovias do SAI tem tráfego bom. Neblina e garoa prejudicam a visibilidade na região do topo de serra das rodovias, e exigem cautela dos motoristas. O sistema opera com as pistas sul da Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes no sentido litora e com as pistas norte das duas vias ém direção à capital paulista.

16h56 – A Avenida Washington Luís tem 3,3 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o início do Viaduto Washington Luís.

16h51 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

16h37 – O Corredor Norte-Sul tem lentidão do Viaduto Pedroso até o Cebolinha, no sentido aeroporto.

16h35 – A Avenida Ibirapuera está congestionada por 3 km no sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

16h05 – A Avenida Paulista registra morosidade no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Campinas.

15h50 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem tráfego intenso no sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Dr. Roberto Feijó.

15h31 – A Marginal Tietê registra lentidão no sentido Ayrton Senna, da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte do Piqueri.

15h02 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de congestionamento no sentido Marginal, da Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

13h22 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem tráfego lento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Tamoios.

13h03 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Penha, registram lentidão entre as Pontes Piqueri e Atílio Fontana.

12h47 – Acidente no Km 44 da Rodovia Anchieta, sentido litoral, causa interdição da faixa da esquerda e lentidão do km 41 e do km 44, altura de Cubatão. A colisão entre um caminhão e um ônibus aconteceu por volta das 12h. Não houve vítimas.

11h08 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem trânsito carregado entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro.

11h01 – O sentido Centro da Radial Leste está congestionado em dois trechos, um entre

Ruas Cândido Vale e Bernardino Brito F. de Carvalho e outro entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém.

10h22 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco.

10h17 – A chegada a Santos continua com o tráfego lento por excesso de veículos do km 60 ao km 65 da Rodovia Anchieta.

9h55 – A Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, tem tráfego carregado entre a Rua Pavão e Avenida Pedro Alvares Cabral. São Paulo com 65 kms de lentidão. Zona sul com 27 kms de filas.

9h43 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre as Pontes da Casa Verde e Cruzeiro do Sul. São Paulo com 71 kms de filas. Zona sul com 27 kms de lentidão.

9h14 – A faixa da direita no km 26 (região de Guarulhos) da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, que estava interditava por conta de uma colisão entre um caminhão e um veículo de passeio, já foi liberada. O acidente não deixou vítima, mas gera tráfego lento do km 25 ao 27 (região de Guarulhos). Neste mesmo sentido, o trânsito é lento do km 13 ao 18, por excesso de veículos.

Em direção à São Paulo, o tráfego é lento do km 25 ao 20 (região de Guarulhos), por excesso de veículos.

9h09 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, registra lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 77 kms de filas. Zona sul com 29 kms de lentidão.

8h52 – Colisão entre um caminhão e um veículo de passeio bloqueia a faixa da direita (3), no km 26 (região de Guarulhos), da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior. Não há informações sobre vítimas. O motorista encontra tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, do km 30 ao 20 (região de Guarulhos), sentido Capital e, do km 13 ao 18 (região entre São Paulo e Guarulhos), no sentido Interior, ambos por excesso de veículos.

8h41 – O tráfego é intenso do km 272 ao km 269 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

8h26 – Motorista encontra lentidão na chegada a São Paulo pela Rodovia dos Imigrantes do km 23 ao Km 15 e pela Anchieta do km 20 ao km 18 e do Km 15 ao Km 10. Motivo é o excesso de veículos. Já no sentido litoral da Anchieta, o tráfego está lento do Km 59 ao km 60, em Cubatão, também por excesso de veículos.

8h22 – A Radial Leste, sentido Centro, registra mais de 11 kms de congestionamento entre as Ruas Wandenkolk e Bernardino Brito F. de Carvalho. São Paulo com 62 kms de filas. Zona sul com 21 kms de lentidão.

8h09 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul com lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Praça da Bandeira. São Paulo com 59 kms de congestionamento. Zona sul com 20 kms de filas.

7h53 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 57 kms de morosidade. Zona sul com 19 kms de filas.

7h43 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul registra lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Tutoia. São Paulo com 47 kms de lentidão. Zona sul com 15 kms de filas.

7h29 – A Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Wandenkolk e Bernardino Brito F. de Carvalho. São Paulo com 44 kms de filas. Zona leste com 14 kms de lentidão.

7h18 – O tempo é chuvoso ao longo da Rodovia Régis Bittencourt. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

6h55 – Aumenta para mais de 8 km o acúmulo de trechos de lentidão Radial Leste no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e a Ligação Leste-Oeste

6h50 – Corredor da Avenida 23 de Maio, sentido Santana, com lentidão de 2,7 mil metros, entre a avenida dos Bandeirantes e a Rua Borges Lagoa.

6h47 – São quase 4 km de trechos de lentidão pela pista sentido centro da Radial Leste entre o Viaduto Alberto Badra e a chegada à Ligação Leste-Oeste

6h45 – Dois trechos de lentidão no sentido capital da Rodovia Castello Branco: entre os quilômetros 32 e 28 (Itapevi) e entre os quilômetros 15 e 13 (São Paulo)

6h30 – Acidente entre dois veículos de passeio bloqueia a faixa da esquerda da pista expressa da Rodovia Presidente Dutra no sentido capital no quilômetro 225, em Guarulhos. Lentidão é de 4 mil metros, chegando ao quilômetro 221.

6h23 – Pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna com lentidão entre os quilômetros 25 e 19, entre Guarulhos e São Paulo. Motivo: excesso de veículos. No quilômetro 24, acidente com moto e carro bloqueia uma faixa de rolamento.

06h21 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, congestionada em dois trechos: entre os quilômetros 21 e 19 e entre os quilômetros 13 e 10.

02h03 – Tráfego bom, apesar da chuva, nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo. Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 5 (padrão).