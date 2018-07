AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

20h50 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,1 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Henrique Schaumann até a Avenida Pedroso de Morais.

20h18 – O Elevado Costa e Silva tem 1,7 km de lentidão, no sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Avenida Francisco Matarazzo.

19h37 – A cidade de São Paulo registra 51 km de vias congestionadas, concentradas principalmente na zona sul.

18h55 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de retenção, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h43 – A Avenida Paulista registra 2,7 km de trânsito intenso, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h38 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, com pontos de parada, do km 11 ao 25, sentido interior.

18h37 – A Avenida dos Bandeirantes tem tráfego complicado da Marginal Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, sentido Imigrantes.

18h35 – A Avenida República do Líbano tem lentidão da Praça Dia do Senhor até a Avenida Ibirapuera, no sentido bairro.

18h08 – A cidade de São Paulo registra 60 km de engarrafamento.

17h20 – A Avenida Ibirapuera está congestionada da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes, no sentido bairro.

17h19 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, com pontos de parada, do km 11 ao 17, sentido interior.

17h13 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

16h47 – A Radial Leste tem lentidão no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

16h45 – A Avenida Rebouças tem tráfego carregado no sentido bairro, da Avenida Dr. Arnaldo até a Avenida Pedroso de Morais.

15h57 – O Corredor Norte-Sul tem 4,8 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Rua São Joaquim até o Viaduto Onze de Junho.

15h41 – O trecho de serra da pista sul da via Anchieta foi liberado para tráfego em direção ao litoral. As faixas estavam interditadas por conta de um engavetamento que aconteceu de manhã no km 42, em São Bernardo do Campo, envolvendo oito veículos. No momento, a pista norte está com o trecho de serra totalmente interditado, entre o km 40 e km 55, para voltar a operar no sentido capital.

15h21 – A Avenida Paulista está congestionada da acesso da Rebouças até a Alameda Joaquim Eugênio de Lima, no sentido Paraíso. No sentido Consolação, há congestionamento da Rua Carlos Sampaio até a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

14h13 – Um caminhão tombou na altura do km 23 da Via Anchieta, sentido litoral. Duas faixas da via estão interditadas e há lentidão por 1 km até o local do acidente.

13h32 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, tem tráfego lento entre a Rua Roberto Feijó e Viaduto Grande São Paulo.

12h53 – Liberada uma faixa da pista sentido litoral da Rodovia Anchieta, no local do acidente, para passagem dos veículos.

12h42 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem congestionamento entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Água Espraiada.

12h40 – O tráfego está lento na Rodovia Anchieta, do km 37 ao 40, e intenso no trecho de serra sentido Litoral. A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego bom para o litoral.

11h57 – O tráfego na rodovia Anchieta está congestionado do km 36 ao 40. Há também 2 kms de congestionamento na Interligação que liga a Imigrantes à Via Anchieta. Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego é normal nos dois sentidos.

11h14 – Pista norte da Anchieta já está liberada para a descida da serra.

11h01 – A interdição na altura do km 42 da pista sentido litoral da Rodovia Anchieta deixa congestionamento entre os kms 37 e 42.

10h14 – Acidente no Km 42 da Rodovia Anchieta, sentido litoral, causa o bloqueio total da pista. A colisão aconteceu por volta das 9h40 envolvendo cinco veículos de passeio, um caminhão e dois ônibus, as vítimas estão sendo atendidas no local. Tráfego está represado do Km 40 ao Km 42. A Anchieta sentido São Paulo está bloqueada para a inversão de sentido, assim a descida da serra vai acontecer pela pista norte. A opção para os motoristas de veículos de passeio é seguir viagem pela Imigrantes.

Lentidão também na Anchieta, do Km 30 ao Km 28, sentido São Paulo, altura do Riacho Grande, devido a obras de alargamento da ponte, que acontecem no local.

9h27 – Lentidão na Rodovia Anchieta, do Km 30 ao Km 28, sentido São Paulo, altura do Riacho Grande, devido a obras de alargamento da ponte, que acontecem no local.

9h26 – Chega a 17 km o total de congestionamento na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, entre Pontes Castelo Branco e Jânio Quadros. A lentidão é reflexo do acidente na Marginal do Pinheiros, no começo da manhã.

9h05 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto.

8h47 – O congestionamento na pista expressa da Marginal do Tietê aumentou para 14 kms, indo da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cruzeiro do Sul, por conta do acidente na Marginal do Pinheiros. As faixas já foram liberadas, mas a lentidão ainda é de 6 kms, no sentido Interlagos.

8h45 – O tráfego segue com 4 kms de retenção, do km 283 ao km 279, da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes, devido ao excesso de veículos no local.

8h43 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre as Ruas Borges Lagoa e Aratãs.

8h28 – O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem fluxo de veículos bom em ambas as direções.

8h28 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, acumula 11 km de tráfego carregado entre as Pontes Castelo Branco e Casa Verde.

8h18 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro

7h43 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 7 kms de lentidão, entre as Pontes da Rodovia Castelo Branco e Freguesia do Ó, devido a acidente na Marginal do Pinheiros.

7h21 – Uma colisão entre moto e caminhonete, na pista expressa da Marginal do Pinheiros, perto da Ponte Ary Torres, causa 11 kms de congestionamento no sentido Interlagos da via.

7h19 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, registra lentidão entre a Rua Augusta e Avenida Alcântara Machado.

7h07 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, já acumula 8 kms de lentidão, entre as Pontes Morumbi e Jaguaré.

7h00 – Lentidão de 3 mil metros na Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos a partir da Ponte Eusébio Matoso.

6h55 – São 2 mil metros de congestionamento na pista sentido centro da Avenida Ibirapuera, entre as avenidas Indianópolis e Bandeirantes.

6h50- Pista sentido centro da Radial Leste com acúmulo de 4 mil metros de congestionamento entre o Metrô Vila Matilde e Rua Wandenkolk (chegada à Ligação Leste-Oeste)

6h10 – Congestionamento de 2 mil metros na pista lateral da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 221, em Guarulhos, na Grande São Paulo, em razão da rodovia não comportar naquele trecho o número de veículos que trafegam na região neste horário.

6h06 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares apresenta vários pontos de parada entre o quilômetro 21, saída do Rodoanel, até o quilômetro 10, na chegada a São Paulo.

3h45 – Continua o bloquei o na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 150, sentido Rio, em São José dos Campos. Não há mais retenção no tráfego. No local, ocorrem trabalhos de lançamento de vigas para construção de viaduto.

2h00 – Liberada meia pista local da Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, bloqueada após a Ponte do Jaguaré, próximo ao acesso à Avenida Escola Politécnica, onde, no início da madrugada, ou mtorista de um Peugeot preto atingiu um poste. Os motoristas tiveram que retornar ela contramão para a acessar a ponte. Não há lentidão no local.

1h25 – Pista local da Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, bloqueada após a Ponte do Jaguaré, próximo ao acesso à Avenida Escola Politécnica, em razão do atendimento a um motorista de um Peugeot preto que atingiu um poste. Os motoristas estão retornando pela contramão para a acessar a ponte.

0h55 – Pista expressa da Rodovia Presidente Dutra com mais de 1 km de congestionamento, no sentido Rio, na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em razão de bloqueio no km 150. Desvio é feito pela pista marginal. No local, ocorrem trabalhos de lançamento de vigas para construção de viaduto.